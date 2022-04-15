7 điều "khủng khiếp" này sẽ xảy ra với sức khỏe nếu bạn ngồi quá lâu

Sức khỏe 15/04/2022 09:36

Nếu bạn ngồi trong một thời gian dài, bạn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh khác, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn. Cùng tìm hiểu 7 điều "khủng khiếp" có thể xảy ra nếu bạn ngồi cả ngày nhé!

1. Ảnh hưởng đến tim mạch

7 điều 'khủng khiếp' này sẽ xảy ra với sức khỏe nếu bạn ngồi quá lâu - Ảnh 1

Có một nghiên cứu so sánh nhóm tài xế xe buýt và xe lửa, những người phải ngồi hầu hết thời gian trong ngày và một nhóm thành viên phi hành đoàn. Theo nghiên cứu, những người ít vận động, ngồi lâu có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi so với những người đứng nhiều và có hoạt động tay chân mặc dù họ có chế độ ăn uống tương tự nhau.

2. Tuổi thọ bị rút ngắn

Những người ngồi lâu ở một vị trí gần như cố định sau có tỷ lệ tử vong cao hơn. Dù bạn có tập thể dục hàng ngày hay không thì cũng không thực sự giúp ích được gì. Tất nhiên, đây không phải là lý do khiến bạn bỏ bê việc tập thể dục. Vì ngồi nhiều sẽ dẫn đến những hệ lụy làm rút ngắn tuổi thọ của bạn.

3. Bạn dễ bị mắc các bệnh của tuổi già

 

7 điều 'khủng khiếp' này sẽ xảy ra với sức khỏe nếu bạn ngồi quá lâu - Ảnh 2

Ngồi quá nhiều làm tăng nguy cơ giảm trí nhớ. Nếu bạn có thói quen ngồi trong thời gian dài, khả năng mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, huyết áp cao và cholesterol cao sẽ tăng lên. Bạn nên tập thể dục sau một ngày để làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe

4. Đau lưng

Tư thế ngồi gây áp lực lên cơ lưng, cổ và cột sống. Ngồi cúi người làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể ngồi trên ghế làm việc có độ cao thích hợp và đệm lót hỗ trợ lưng. Nhưng dù có thoải mái đến đâu thì lưng của bạn cũng không muốn phải ngồi trong thời gian dài. Bạn nên đứng dậy và vận động trong vòng 1-2 phút sau mỗi 30 phút, điều này rất tốt cho việc giữ cho cột sống của bạn luôn thẳng và khỏe mạnh. 

5. Bạn dễ mắc bệnh tiểu đường

Ngồi cả ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Không phải chỉ vì bạn đốt cháy ít calo hơn mà còn nhiều nguyên nhân khác. Các chuyên gia y tế cho rằng ngồi lâu có thể làm thay đổi cách cơ thể bạn phản ứng với insulin. Insulin là một loại hormone giúp đốt cháy đường và carbohydrate thành năng lượng.

6. Bạn dễ bị huyết khối tĩnh mạch sâu

Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) là một bệnh hình thành máu đông (huyết khối) ở chân, có thể xảy ra nếu bạn ngồi yên quá lâu. Hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Bạn có thể cảm thấy sưng và đau nhưng có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Bạn càng ngồi lâu thì tình trạng này càng trở nên nguy hiểm. Vì vậy nếu thấy bất thường, hãy đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt. 

7. Tăng cân

7 điều 'khủng khiếp' này sẽ xảy ra với sức khỏe nếu bạn ngồi quá lâu - Ảnh 3

Ngồi xem TV trong thời gian dài hoặc lướt web rất nguy hiểm. Bạn có khả năng bị thừa cân hoặc béo phì. Bạn cũng nên tập thể dục mỗi ngày, hạn chế ngồi lâu giải trí hoặc ngồi lâu làm việc để tránh tình trạng cân nặng trở nên tồi tệ hơn.

Theo Kormedi.com 

 

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