Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim có thể được chỉ rõ khi cơ thể có những dấu hiệu như: đường huyết cao, huyết áp cao và mỡ máu cao. Những yếu tố này do chế độ ăn uống không hợp lý với thực phẩm nhiều chất béo, nhiều natri, nhiều đường, calorie cao.

+ Đồ chiên, rán: Các loại thực phẩm chiên rán thông thường như gà rán, khoai tây chiên, các loại bánh … tuy ngon nhưng lại chứa nhiều axit béo no, một chất mà cơ thể con người không thể tiêu hóa và hấp thụ được. Từ đó, chúng sẽ chuyển hóa thành chất béo trung tính và dự trữ trong cơ thể, dẫn đến “độ nhớt” của máu cao hơn, tuần hoàn chậm hơn và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Thiếu ngủ

Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, những người trung niên và cao tuổi ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ nhồi máu não cao gấp 4 lần.

Thiếu ngủ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là nhồi máu não. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ được đảm bảo, bởi khi ngủ não sẽ trải qua quá trình tái tạo và sửa chữa.

Thiếu ngủ dễ dẫn đến nguy cơ nhồi máu não. Ảnh: Internet

Ít vận động

Người ít vận động sẽ khiến tính đàn hồi của mạch máu não giảm, tăng khả năng hình thành huyết khối, hơn nữa còn có những tổn thương nhất định đến xương khớp, tim mạch, não bộ.

Đặc biệt là người trung niên sau 45 tuổi càng nên vận động, bởi ở tuổi này khả năng trao đổi chất cũng suy giảm, nếu bạn thường xuyên ngồi một chỗ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Hút thuốc lá và uống rượu liên tục

Sau 45 tuổi, chúng ta phải kiểm soát việc hút thuốc lá và rượu bia, vì các chất độc hại trong thuốc lá sau khi vào cơ thể sẽ gây trở ngại cho cơ chế đông máu, lâu ngày có thể gây nhồi máu não. Không những thế còn làm tăng huyết áp, gây hưng phấn thần kinh giao cảm từ đó dẫn đến nhồi máu não.

Những biểu hiện khi đang ngủ cần tới bệnh viện khám ngay

Chảy nước miếng khi ngủ

Chảy nước miếng môt bên khi ngủ có thể xuất hiện khi mô não của cơ thể người bị tắc nghẽn, máu cung cấp cho não sẽ không đủ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương. Lúc này, khả năng kiểm soát các cơ khoang hầu họng và các cơ mặt khác bị mất đi, do đó khiến cơ thể chảy nước dãi.

Đôi khi chúng ta sẽ bị chảy nước miếng khi ngủ sai tư thế hay do sức khỏe quá yếu thì là bình thường. Nhưng nếu không phải do ngủ sai tư thế hay do quá mệt mỏi, mà chúng ta thường xuyên bị chảy nước miếng trong đêm chúng ta cần lưu ý. Nhồi máu não cũng thường gây liệt nửa người, liệt nửa mặt và gây chảy nước miếng.

Chảy nước miếng cảnh báo bệnh nguy hiểm. Ảnh: Internet

Tê bì chân tay khi ngủ

Khi bị tắc mạch máu não sẽ rất dễ gây ra hiện tượng tê bì chân tay, lúc đầu có thể là tê cục bộ như tê ở mặt, lưỡi, tay, chân nhưng càng về sau càng tê nhiều hơn cả ở cánh tay, bàn chân. Nếu đêm nào đi ngủ mọi người cũng cảm thấy dấu hiệu này thì rất có thể đây là dấu hiệu báo trước của một cơn nhồi máu não, cần cẩn trọng.

Chảy máu cam khi ngủ

Ngoại trừ một số yếu tố như trời quá nóng, quá hanh khô, hoặc chúng ta uống không đủ nước... có thể khiến chúng ta bị chảy máu cam. Nhưng nếu không có những yếu tố này, mà chúng ta vẫn thường xuyên chảy máu cam khi đi ngủ thì phải hết sức cảnh giác.

Tê bì chân tay và chảy máu cam cần cảnh giác. Ảnh: Internet

Buổi đêm là thời điểm nghỉ ngơi, tốc độ lưu thông máu có xu hướng tương đối chậm, huyết áp thường ở trạng thái ổn định. Nhưng nếu mạch máu não bị tắc nghẽn sẽ khiến cho huyết áp dao động lớn, khiến các mao mạch của hốc mũi bị vỡ và gây chảy máu cam.

Đau đầu dữ dội khi ngủ

Trước khi xuất hiện nhồi máu não, thì cơn đau dữ dội vùng đầu có thể xuất hiện, nhất là khi đang ngủ, đôi khi cơn đau có thể đánh thức chúng ta vào ban đêm. Ngoài ra sẽ xuất hiện hiện tượng co giật, hôn mê... Nếu hiện tượng này trước đây chưa xảy ra hoặc hiếm khi xảy ra, thì chúng ta cần quan sát, và nếu triệu chứng trên không thuyên giảm thì tốt nhất là mọi người phải đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Mất ngủ, ngáp thường xuyên

Tình trạng tuần hoàn máu lên não bị chậm hoặc tắc nghẽn có thể được cảnh báo bằng những vấn đề về giấc ngủ như ngủ không sâu giấc, giấc ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm,...

Không chỉ thế, khi não không được cấp đủ máu kịp thời còn có thể gây rối loạn về mặt tâm lý, mất khả năng tập trung hoặc suy giảm trí nhớ, nghiêm trọng là trầm cảm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nếu ngáp thường xuyên và dai dẳng thì không loại trừ vấn đề là do mạch máu não. Vì trong máu tồn tại oxy nên nếu mạch máu não bị tắc nghẽn thì lượng oxy cung cấp sẽ giảm, khi đó mô não sẽ được cung cấp máu. Nếu máu cung cấp cho não không đủ sẽ khiến một người liên tục ngáp để lấy thêm oxy.

Một số cách tránh nguy cơ nhồi máu não

Chế độ ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống phong phú về dưỡng chất có lợi cho mạch máu khỏe mạnh. Nếu ăn nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo về lâu dài không chỉ làm cho máu đặc lại, rất dễ hình thành cục máu đông mà còn tăng nguy cơ nhũn não. Nên thường xuyên ăn nhiều rau quả để tốt cho sức khỏe mạch máu và giúp bạn tránh xa chứng nhồi máu não.

Bổ sung nước cho cơ thể

Nước không chỉ có thể làm loãng nồng độ trong máu mà còn đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và giúp loại bỏ các chất độc và tạp chất quá mức trong cơ thể. Uống 2000-3000ml nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Tập thể dục vừa phải

Tùy theo thể trạng của bản thân, hãy lập kế hoạch tập luyện hợp lý và kiên trì thực hiện để đạt được hiệu quả tập luyện tốt.