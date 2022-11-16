5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường

Sức khỏe 16/11/2022 11:31

Hấp thụ quá nhiều đường sẽ khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, mất cân bằng da, mệt mỏi và trầm cảm.

Đường sẽ nhanh chóng chuyển hóa nhanh thành nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, rất tốt cho quá trình phục hồi sau khi vận động mệt mỏi và giúp giải tỏa căng thẳng. Khi bạn ăn đường, nó sẽ giải phóng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Nhưng ngược lại nếu bạn ăn đường không biết kiểm soát, thì nguy cơ cao bạn sẽ rơi vào tình trạng nghiện đồ ngọt.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, những người tiêu thụ hơn 60g đường mỗi ngày có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp 1,3 lần và nếu bạn tiêu thụ từ 150g trở lên thì sẽ cao gấp 2,8 lần. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, suy gan, ung thư tuyến tụy, bệnh thận, cao huyết áp và suy giảm nhận thức.

Phương tiện truyền thông Mỹ 'theepochtimes.com' đã đưa ra 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tiêu thụ quá nhiều đường.

Cảm thấy vô cùng mệt mỏi

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và tìm kiếm thứ gì đó ngọt ngọt để lấy lại sức, thì lượng đường trong máu của bạn sẽ lên xuống thất thường. Bạn phải bỏ ngay thói quen giải tỏa mệt mỏi bằng đồ ngọt. Trong một vài ngày, cơ thể của bạn sẽ bắt đầu tự điều chỉnh và bạn sẽ cảm thấy rằng mức năng lượng của mình đã tăng lên ngay cả khi bạn không ăn đồ ngọt.

Xuất hiện các vấn đề về da

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường là thảm họa cho làn da của bạn. Nó dẫn đến sự mất cân bằng tổng thể của da, gây ra mụn và làm khô da. Da của chúng ta giống như một tấm gương cho chúng ta biết những gì đang diễn ra bên trong cơ thể của mình. Tình trạng viêm do đường gây ra trong cơ thể sẽ xuất hiện trên da của bạn. Nếu bạn gặp nhiều vấn đề về da, bạn nên kiểm tra lượng đường nạp vào cơ thể.

Cảm thấy chán nản và bất an

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đường là nguyên nhân lớn nhất gây ra các rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo lắng. Người ta gọi đó là 'Sugar Blues'. Bạn thường trải qua những thăng trầm trong cảm xúc, sau đó bạn sẽ đi ăn thức ăn có đường. Bạn có thể cảm thấy chóng mặt và thường xuyên bị căng thẳng. Trong trường hợp này bạn, nên cắt bỏ đường.

Thường xuyên bị bệnh

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì đường ức chế hệ thống miễn dịch, làm suy giảm khả năng của cơ thể để chống lại căng thẳng và các bệnh mãn tính. Nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh hoặc uống những đơn thuốc không phải kê đơn cho các bệnh cảm cúm thông thường, bạn nên kiểm tra xem bạn có ăn quá nhiều đồ ngọt hay không.

Bị thừa cân

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã hấp thụ quá nhiều đường - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng chất béo không làm cho cơ thể của chúng ta béo lên? Thủ phạm chính khiến cơ thể béo lên không ai khác chính là đường. Thực phẩm chứa nhiều đường và carbohydrate tinh chế sẽ khiến bạn béo lên. Để giảm cân, ưu tiên hàng đầu là giảm lượng đường và carbohydrate thay vì ăn ít chất béo.

Theo Kormedi

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