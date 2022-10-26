5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn

Sức khỏe 26/10/2022 06:31

Đôi mắt là cửa sổ hiển thị trạng thái của cơ thể của bạn.

Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", chúng không những thấu tỏ tâm hồn của con người mà chúng còn cho chúng ta những cảnh báo về cơ thể. 

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt của chúng ta đôi khi có những dấu hiệu báo động đỏ về sự bất thường ở các cơ quan khác, vì vậy bạn hãy để ý 5 dấu hiệu này.

Đôi mắt sưng húp

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bọng mắt có thể là dấu hiệu của bệnh Graves, một loại bệnh tự miễn dịch. Bệnh này gây đỏ mắt, lồi mắt và run tay, vì vậy tốt hơn hết bạn nên đi xét nghiệm nếu có triệu chứng. Nếu bạn mắc bệnh Graves, mắt bạn sẽ bị xung huyết hoặc mắt lồi ra.

Mí mắt sụp xuống

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của sụp mí mắt có thể là bệnh nhược cơ, khi đó sức khoẻ của cơ bị suy yếu bất thường. Bạn có thể gặp khó khăn khi nhai, nuốt và nói chuyện, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ ở mắt, mặt và cổ của bạn.

Mờ mắt

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy các đốm đen nổi lên trong tầm nhìn của mình hoặc cảm thấy mờ hơn vào ban đêm, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, nó có thể dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường cũng như giảm thị lực, vì vậy bạn nên đi khám mắt.

Chuột rút vùng mắt

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong một số trường hợp hiếm gặp, tình trạng mắt co giật có thể là dấu hiệu của một bệnh thần kinh như bệnh đa xơ cứng. Nguyên nhân thường là do rượu, thuốc lá, caffeine, mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, nếu tình trạng đó không đi kèm theo các triệu chứng như khó nói hoặc đi vệ sinh nhiều thì bạn không cần quá lo lắng.

Mắt vàng

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo sự bất thường về sức khoẻ của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh vàng da, trong đó là mắt và da sẽ chuyển sang màu vàng, bệnh này xuất hiện khi quá trình bài tiết và thải ra của nước mật không được suôn sẻ. Nhìn chung, nếu đôi mắt của bạn toàn bộ đều màu vàng, nhiều khả năng bạn đang có các vấn đề về gan. Còn nếu như mắt bạn chỉ xuất hiện một phần các đốm vàng thì có thể đó là tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra.

Theo Kormedi

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