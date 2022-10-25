4 bài tập thể dục cho từng loại vóc dáng giúp cơ thể "vắt vỡ" lấy lại thân hình hoàn hảo

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu một cuộc trùng tu thay đổi cơ thể của mình, điều quan trọng là bạn phải biết loại cơ thể hiện tại của bạn là gì. Theo một huấn luyện viên chuyên nghiệp, chìa khóa để giảm cân thành công là bạn phải biết loại cơ thể của mình là gì.

Thân hình đẹp là từ nói về những người có thân hình đẹp vượt trội so với những người khác. Khi các biện pháp cách ly khác nhau do đại dịch coronavirus mới (COVID-19) đang dần được nới lỏng và mùa tập thể dục đang đến gần, ngày càng nhiều người gõ cửa các trung tâm thể dục để lấy lại vóc dáng.

Dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia, nhật báo Daily Mail của Anh đã phân loại cơ thể phụ nữ thành 4 loại: quả táo, quả lê, đồng hồ cát và thon dài. Sau đó đưa ra các phương pháp tập luyện cho phù hợp.

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Dáng người này có phần ngực và hông nhỏ nên không lộ rõ ​​vòng eo. Thân hình thon dài là điều mà nhiều chị em mong muốn nhưng thực tế cho thấy, những phụ nữ có thân hình này lại rất không hài lòng vì những đường cong thiếu sức sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có kiểu cơ thể này nên tránh tập cardio càng nhiều càng tốt và tập trung vào các bài tập cơ bắp để có thể tăng khối lượng cơ ở ngực và mông.

Thân hình trái lê phương Tây

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Lê phương Tây có dáng hơi hẹp ở phần trên và rộng ở phần dưới như quả bầu. Nói cách khác, kiểu cơ thể quả lê phương Tây là kiểu cơ thể mà trọng lượng tập trung vào phần dưới cơ thể. Phụ nữ có kiểu cơ thể này cần luyện tập cường độ cao cách quãng (lặp đi lặp lại quá trình luyện tập cường độ cao và nghỉ ngơi không hoàn toàn) để tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo.

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Hãy chọn một nơi mà bạn có thể chạy nước rút, chẳng hạn như công viên, hoặc chạy lên đồi cũng rất tốt. Bạn hãy chạy nhanh trong 1 phút với tốc độ có thể chạy nhanh nhất có thể và lặp lại bài tập đi bộ trong 2 phút sẽ giúp giảm mỡ phần thân dưới. Thay vì sử dụng các thiết bị cho các bài tập cho cơ bắp thân dưới thì tốt hơn hết là bạn nên thực hiện các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể của chính mình, chẳng hạn như lunge hoặc squat.

Thân hình quả táo

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu cơ thể này trái ngược với kiểu cơ thể quả lê phương tây, đây là thân hình nhìn chung rất nổi bật. Phụ nữ có thân hình quả táo sẽ có đôi chân thon thả và mảnh mai, trong khi phần thân và cánh tay tương đối nhiều mỡ. Vì vậy, chúng ta cần phải tạo ra một cơ thể đàn hồi, đồng thời đốt cháy chất béo trong khi thực hiện các bài tập ngắt quãng và tập thể dục tăng cường tim mạch cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vì dáng người này vốn đã có đôi chân thon thả nên cần tập trung vào các bài tập có thể giảm mỡ phần thân trên hơn là các bài tập cho phần thân dưới. Bạn nên tập trung vào các bài tập cơ bắp có thể tăng cường cơ bắp là cơ bụng và cơ tay trong khi tập aerobic đốt cháy chất béo.

Thân hình đồng hồ cát

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu cơ thể này là kiểu cơ thể nữ tính nhất, với phần ngực và hông đầy gợi cảm và vòng eo tương đối thon thả, làm nổi bật những đường cong trên cơ thể. Những người phụ nữ có thân hình đồng hồ cát nên tập các bài tập toàn thân bằng phương pháp huấn luyện tuần hoàn (vận động thay phiên nhau một thời gian ngắn) để duy trì đường cong của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thân hình này rất dễ tăng cân, vì vậy bạn không nên lơ là trong chế độ ăn uống của mình. Để duy trì vòng eo thon gọn, bạn có thể duy trì ưu điểm của mình bằng cách tiếp tục tập cơ bụng và tập các bài tập tăng cường tim mạch thường xuyên.

Theo Kormedi