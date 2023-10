Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này

Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi về cấu trúc trong mô mỡ bụng của những người tham gia ở cả hai nhóm tập thể dục đã xuất hiện. Các tế bào mỡ trở nên nhỏ hơn về kích thước, các loại collagen tăng lên, mật độ mao mạch tăng lên và các protein điều chỉnh quá trình tái tạo chất béo trong cơ thể trở nên có lợi cho sức khỏe. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về những thay đổi có lợi cho sức khỏe của bạn.

Tập thể dục là một chiến lược quan trọng được sử dụng trong điều trị các bệnh liên quan đến béo phì, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch, nhưng người ta thường không hiểu chính xác cách tập thể dục cải thiện sức khỏe trao đổi chất. Đó là lý do tại sao nhóm nghiên cứu đã vào cuộc phân tích sinh lý của tác dụng tập thể dục.

Giáo sư Jeffrey Horowitz (kinesiology) tại Đại học Michigan, tác giả của nghiên cứu này cho biết "Các bài tập thể dục ở cường độ trung bình hay cường độ cao đều tạo ra những thay đổi tích cực như nhau trong thành phần, cấu trúc của mô mỡ và thu hẹp tế bào mỡ mà không giảm cân”.

Ông nhấn mạnh: “Khi bạn ngừng tập thể dục, những thay đổi về cấu trúc sẽ sớm biến mất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải tiếp tục tập thể dục một cách đều đặn.”

Nhóm nghiên cứu cho biết, luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) là một bài tập khó nhưng lại là bài tập mà những người không có thời gian nên quan tâm đến. Trong nghiên cứu lần này, Ahn Chi Hoon sinh viên tiến sĩ của Đại học Michigan và Ben Ryan (tiến sĩ của Viện nghiên cứu môi trường lục quân Hoa Kỳ) đã tham gia với tư cách tác giả đầu tiên.

Kết quả của nghiên cứu này (Exercise training remodels subcutaneous adipose tissue in adults with obesity even without weight loss) đã được công bố trên Tạp chí “Journal of Physiology” và được giới thiệu bởi MedicalXpress, một phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe của Mỹ.

Theo Kormedi