Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này

Sức khỏe 26/10/2022 06:30

Có rất nhiều người cảm thấy thất vọng vì không giảm được cân nào dù có tập luyện thể dục chăm chỉ.

Tập thể dục có thực sự tốt cho sức khỏe của bạn? Đã có kết quả nghiên cứu giải quyết những nghi vấn về vấn đề này này.

Người ta đã chứng minh rằng, tuy trọng cân nặng của bạn không giảm bất chấp việc luyện chăm chỉ nhưng không cần buồn đâu, vì khi đó mô mỡ của dạ dày sẽ thay đổi giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của bạn.

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu của Đại học Michigan ở Hoa Kỳ thu được kết quả phân tích sinh lý học về tác động của tập thể dục ở 36 người trưởng thành béo phì. Nhóm nghiên cứu đã chia 17 người tham gia thành nhóm 'luyện tập liên tục' cường độ trung bình và 19 người vào nhóm 'luyện tập cách quãng (quãng thời gian luyện tập)' cường độ cao, và họ tập thể dục 4 ngày một tuần trong 12 tuần.

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong nghiên cứu này, luyện tập liên tục cường độ trung bình là tập thể dục 45 phút trong phạm vi 70% nhịp tim tối đa và luyện tập cách quãng cường độ cao là tập thể dục 10 lần 1 phút trong phạm vi 90% nhịp tim tối đa. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu từ những người tham gia và mẫu kiểm tra sinh thiết từ mỡ bụng vào ngày cuối cùng của 12 tuần và ba ngày sau đó. Trong thời gian này, những người tham gia không tập thể dục gì cả.

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi về cấu trúc trong mô mỡ bụng của những người tham gia ở cả hai nhóm tập thể dục đã xuất hiện. Các tế bào mỡ trở nên nhỏ hơn về kích thước, các loại collagen tăng lên, mật độ mao mạch tăng lên và các protein điều chỉnh quá trình tái tạo chất béo trong cơ thể trở nên có lợi cho sức khỏe. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về những thay đổi có lợi cho sức khỏe của bạn.

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục là một chiến lược quan trọng được sử dụng trong điều trị các bệnh liên quan đến béo phì, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch, nhưng người ta thường không hiểu chính xác cách tập thể dục cải thiện sức khỏe trao đổi chất. Đó là lý do tại sao nhóm nghiên cứu đã vào cuộc phân tích sinh lý của tác dụng tập thể dục.

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Jeffrey Horowitz (kinesiology) tại Đại học Michigan, tác giả của nghiên cứu này cho biết "Các bài tập thể dục ở cường độ trung bình hay cường độ cao đều tạo ra những thay đổi tích cực như nhau trong thành phần, cấu trúc của mô mỡ và thu hẹp tế bào mỡ mà không giảm cân”.

Ông nhấn mạnh: “Khi bạn ngừng tập thể dục, những thay đổi về cấu trúc sẽ sớm biến mất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải tiếp tục tập thể dục một cách đều đặn.”

Tập thể dục rất chăm chỉ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên: hoá ra mắc lỗi cơ bản 90% chị em đều lầm tưởng này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết, luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) là một bài tập khó nhưng lại là bài tập mà những người không có thời gian nên quan tâm đến. Trong nghiên cứu lần này, Ahn Chi Hoon sinh viên tiến sĩ của Đại học Michigan và Ben Ryan (tiến sĩ của Viện nghiên cứu môi trường lục quân Hoa Kỳ) đã tham gia với tư cách tác giả đầu tiên.

Kết quả của nghiên cứu này (Exercise training remodels subcutaneous adipose tissue in adults with obesity even without weight loss) đã được công bố trên Tạp chí “Journal of Physiology” và được giới thiệu bởi MedicalXpress, một phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe của Mỹ.

Theo Kormedi

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