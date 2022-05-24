5 cách kết hợp các loại thực phẩm tuyệt vời vừa giúp bạn giảm cân, vừa tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Theo chuyên gia dinh dưỡng , ăn thực phẩm chứa nhiều carbohydrate khiến lượng glucose trong máu tăng nhanh và giảm xuống đột ngột sau đó, gây cảm giác đói và thèm ăn nhiều hơn là cảm giác no. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn 4 muỗng canh giấm táo cùng với mì giúp tiêu thụ ít hơn 200 calo so với những người không kết hợp hai loại thực phẩm này.

Đối với những người yêu thích các loại thực phẩm giàu carbohydrate như mì, bánh mì và mì ống, bạn vẫn có thể thưởng thức chúng mà không sợ tăng cân nếu kết hợp chung với giấm.

2. Trà xanh và chanh

Chanh giúp giữ lại các chất chống oxy hóa có trong trà xanh. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng vitamin C trong chanh làm giảm sự phân hủy catechin của trà xanh trong hệ tiêu hóa. Catechin là chất chống oxy hóa hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc loại bỏ các tế bào bị tổn thương.

Ngoài ra, trà xanh còn giúp cải thiện lưu lượng máu, giảm cholesterol, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim như huyết áp cao và suy tim sung huyết. Một nghiên cứu từ Thụy Sĩ cho thấy những người uống trà xanh làm tăng hoạt động ở các khu vực liên quan đến trí nhớ của não và ngăn chặn sự hình thành tiến triển của chứng suy giảm trí nhớ.

3. Đậu và ớt chuông

Sắt heme là sắt chất lượng cao chứa trong thịt và có tỷ lệ hấp thụ là 25%, nhưng sắt không heme có trong các loại đậu như đậu chỉ hấp thụ được 5-10%. Để tăng cường hấp thu sắt cho cơ thể, bạn nên ăn kèm đậu với với ớt xanh. Vitamin C có trong ớt chuông giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

4. Hành tây và nho

Những loại rau và trái cây này là thực phẩm chống lại các bệnh dị ứng, ung thư và hạn chế tăng cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất quercetin có nhiều trong hành tây có thể làm giảm các triệu chứng dị ứng và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Mặt khác, nho có chứa nhiều catechin, một chất chống oxy hóa có lợi cho bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư, rối loạn thần kinh và hỗ trợ giảm cân. Do đó, ăn hành và nho cùng nhau có thể giúp ngăn ngừa đông máu và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

5. Gạo lứt và đậu Hà Lan

Khi ăn gạo lứt cùng với đậu Hà Lan, chúng có thể hỗ trợ thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn một cách đáng kể. Để ngăn chặn khả năng trao đổi chất kém khi có tuổi, bạn nên bổ sung thêm hai loại thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày.

Hầu hết protein được hấp thụ từ thịt đỏ và thịt gia cầm, nhưng một số loại thịt này có nhiều chất béo bão hòa. Để thay thế cho chúng, bạn có thể nhận protein từ thực vật ví dụ như gạo lứt. Tuy nhiên, những loại thực vật này thiếu các axit amin thiết yếu, và đậu Hà Lan là loại thực phẩm tạo ra các axit amin đó. Vì vậy, khi kết hợp chúng với nhau sẽ mang lại hiểu quả bất ngờ cho sức khỏe của bạn.

Theo Kormedi.com