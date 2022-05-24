Sự kết hợp các loại thực phẩm mà bạn cần tránh để ngăn ngừa cảm giác chướng bụng, đầy hơi

Sức khỏe 24/05/2022 08:59

Một vài loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi kết hợp với nhau lại gây ra chứng khó tiêu hóa hoặc đầy hơi. Tìm hiểu ba sự kết hợp thực phẩm cần tránh để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn nhé.

Carbohydrate và trái cây

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Trái cây được tiêu hóa nhanh hơn bất kỳ loại thực phẩm nào. Tuy nhiên, nếu bạn trộn trái cây với carbohydrate, chúng sẽ làm cản trở quá trình tiêu hóa. Một trong những món ăn sáng được yêu thích ở Anh là cháo, được chế biến bằng cách nấu bột yến mạch trong sữa và sau đó thêm trái cây.

Nhiều người nghĩ rằng thêm trái cây vào cháo yến mạch là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng thực tế nó lại gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Bột yến mạch là một loại thực phẩm giàu carbohydrate và không phù hợp với trái cây. Tốt nhất là bạn nên ăn trái cây trước khi bạn ăn các loại thực phẩm giàu carbohydrate. Trái cây được tiêu thụ tốt nhất là được ăn khi bụng đói, đặc biệt là vào buổi sáng sớm.

Trái cây có tính axit và tinh bột

Trái cây có tính axit như chanh làm phá hủy ptialin, một loại enzyme phân hủy tinh bột. Ptyalin là một loại men kiềm không được tiết ra nếu có thành phần axit, làm hình thành khí trong đường tiêu hóa và cản trở chức năng tiêu hóa. Tinh bột là một loại cacbohydrat do thực vật tạo ra với chất diệp lục thông qua quá trình quang hợp. Chúng có nhiều trong các loại thực phẩm như gạo, khoai lang và khoai tây. Vì vậy bạn nên tránh kết hợp các thực phẩm có tính axit cùng với gạo, khoai,... để ngăn ngừa bị chướng bụng, đầy hơi. 

Sự kết hợp của các loại protein khác nhau

Sự kết hợp các loại thực phẩm mà bạn cần tránh để ngăn ngừa cảm giác chướng bụng, đầy hơi - Ảnh 2

Cơ thể con người có một số hệ thống để tiêu hóa các loại thực phẩm khác nhau. Nếu bạn ăn các loại thực phẩm protein khác nhau cùng lúc thì chỉ có một loại protein sẽ được tiêu hóa một cách hiệu quả. Ví dụ, bạn không nên ăn các sản phẩm từ đậu tương, là thực phẩm đại diện cho protein thực vật và các sản phẩm từ thịt có protein động vật. Nếu kết hợp với nhau, hệ tiêu hóa của bạn rất dễ xảy ra vấn đề.

Theo Kormedi.com

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