Tìm hiểu lý do chuối và dưa chuột được gọi là 'thực phẩm vàng' đối với người tập thể dục

Dưa chuột có chứa hơn 95% nước và là một loại thực phẩm có tính kiềm, giàu vitamin C, kali và khoáng chất. Cảm giác sảng khoái và độ giòn ngọt thanh của dưa chuột giúp giảm bớt cảm giác mệt mỏi của cơ thể. Vitamin C có trong dưa chuột còn giúp bảo vệ làn da tiếp xúc với ánh nắng và có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời. Nó cũng có tác dụng làm dịu cơn nóng trong người. Bạn có thể làm dịu cơn khát của mình chỉ với và quả dưa chuột đã được rửa sạch để trong ngăn mát tủ lạnh.

Chuối là những loại thực phẩm giúp bạn giữa được sức bền và tăng tác dụng của việc tập luyện lên đáng kể. Bạn có thể thấy nhiều người ăn chuối khi tập luyện thể thao. Chuối chứa nhiều carbohydrate giúp bạn có thể tăng cường sức bền và glucose giúp hỗ trợ hoạt động não bộ, tốt cho sự tập trung. Kali trong chuối giúp ngăn chặn việc bị chuột rút khi tập luyện. Ngoài ra chuối còn giúp cơ thể bớt mệt mỏi sau khi tập luyện.

Chuối có những lợi ích sức khỏe khác nhau tùy thuộc vào màu sắc của chúng, tức là tùy vào độ chín. Chuối xanh chưa chín có thể có mùi vị không ngon bằng chuối chín vàng. Tuy nhiên, nó lại chứa lượng tinh bột kháng gấp 20 lần, là một thành phần làm chậm tốc độ chuyển hóa carbohydrate trong chuối thành glucose và hấp thụ vào máu. Chuối xanh có chỉ số đường huyết (GI) là 30, thấp hơn so với chuối vàng là 58. Chuối chưa chín có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn chuối ngọt.

Khi chuối chín, tinh bột kháng được chuyển hóa thành đường. Những đốm nâu trên chuối chín cho thấy tinh bột đã được chuyển hóa thành đường. Hàm lượng đường trong chuối chín vàng khoảng 12g/100 g cao gấp bốn lần chuối xanh (3,2 g). Chuối vàng có ít tinh bột kháng, giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Hơn hết, dưa chuột và chuối là thực phẩm tự nhiên không chất béo bão hòa hoặc fructose lỏng có hại cho cơ thể. Nó còn cung cấp năng lượng, giảm mệt mỏi, mang lại cảm giác sảng khoái. Mang theo dưa chuột để ăn khi đi bộ sẽ giúp làm dịu cơn khát và bảo vệ làn da của bạn. Dưa chuột cũng giúp đào thải các kim loại nặng ra khỏi cơ thể.

Ăn nhiều nhiều trái cây và rau quả cũng không tốt cho thận

Ngay cả trái cây và rau quả lành mạnh cũng có thể gây ra vấn đề cho những người có vấn đề về thận. Mặc dù kali giúp bài tiết natri nhưng cũng có nguy cơ gây tăng kali trong máu đối với những người bị bệnh thận. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn trái cây và rau quả để ngăn ngừa tác dụng phụ. Ăn nhiều thức ăn cũng không tốt cho cơ thể, chuối hay dưa chuột cũng vậy. Bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải trước và sau khi tập thể dục là được.

Theo Kormedi.com