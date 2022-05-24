5 loại thực phẩm giúp bạn giữ nước cho cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch vào ngày hè nóng bức

Sức khỏe 24/05/2022 07:54

Các chuyên gia cho rằng việc cung cấp nước cho cơ thể không chỉ dừng lại ở việc uống nước. Ăn cũng là một cách giúp bạn bổ sung nước cho cơ thể. Cùng tìm hiểu 5 loại thực phẩm không chỉ giúp giữ nước cho cơ thể mà còn tăng cường khả năng miễn dịch nhé.

1. Dưa chuột

Dưa là một loại thực phẩm có hàm lượng nước lên đến 96,7%Một cốc nước ép dưa chuột giúp bạn làm dịu cơn khát như khi bạn uống một cốc nước lạnhDưa chuột cũng chứa các chất dinh dưỡng như vitamin Cvitamin K và kali, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn có hại và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

2. Dưa hấu

5 loại thực phẩm giúp bạn giữ nước cho cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch vào ngày hè nóng bức - Ảnh 1

93% thành phần trong dưa hấu là nước. Các chuyên gia cho biết ngoài nước chúng còn chứa muối, khoáng chất và đường tự nhiên có tác dụng duy trì nước trong cơ thể hiệu quả hơn nước tinh khiết. Dưa hấu còn chứa magiê, kali và natri, được coi là thực phẩm giúp duy trì lượng nước trong cơ thể vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin AB6, C, thiamine, riboflavin, niacin, axit pantenthonic, phốt pho, kẽm, đồng, mangan, selen, choline, lycopene và betaine.

3. Sữa chua

Sữa chua nguyên chất, không chứa đường hoặc hương liệu trái cây, cũng có lợi như trái cây giúp duy trì lượng nước trong cơ thể. Độ ẩm của sữa chua nguyên chất đạt 85-88 %. Loại sữa chua này làm thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong dạ dày và giúp loại bỏ các triệu chứng đầy hơi. Nó cũng là một nguồn cung cấp proteinchất điện giải và canxi, ngoài ra còn có tác dụng tăng cường sức khỏe.

4. Cà chua

5 loại thực phẩm giúp bạn giữ nước cho cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch vào ngày hè nóng bức - Ảnh 2

Cà chưa có chưa 94,5% nướcNó còn chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, cũng như các chất chống oxy hóa như alpha và beta carotenelutein và lycopene.

5. Cần tây

Cần tây chứa khoảng 95% nước. Nó được coi là một loại thực phẩm ăn kiêng tốt cho sức khỏe vì giàu chất xơ nhưng ít calo. Là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa như zeaxanthinlutein và beta-carotene, giúp làm giảm huyết áp. Nó cũng chứa các hormone làm dịu hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, cần tây còn chứa nhiều kali và natri giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Theo Kormedi.com

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