Thải độc đường ruột đơn giản, hiệu quả với những cách tưởng khó nhưng thực chất dễ vô cùng.
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Uống nước mật ong khi đói vào buổi sáng
Mật ong là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, có tác dụng thải độc, làm đẹp. Sử dụng mật ong đều đặn có tác dụng tốt trong việc phòng và điều trị bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh, đào thải độc tố ra bên ngoài.
Ngoài ra, mật ong có tính kháng khuẩn, thúc đẩy đại tiện, tốt cho việc loại bỏ các chất cặn bã tích tụ lâu ngày trong hệ tiêu hóa.
Nhu động ruột diễn ra nhanh nhất lúc đói. Vì vậy, uống nước mật ong ấm vào thời điểm này sẽ có lợi cho việc đào thải chất độc trong cơ thể ra bên ngoài. Lưu ý, chỉ pha mật ong với nước ấm. Sử dụng nước nóng có thể phá hủy dinh dưỡng trong mật ong.
Ăn sữa chua
Sữa chua được gọi là "phụ gia" của nhu động ruột. Nó là một sản phẩm sữa lên men bán lỏng, trong đó vi khuẩn axit lactic duy trì sự cân bằng sinh thái của hệ thực vật đường ruột, tạo thành một rào cản sinh học, ức chế sự xâm nhập của vi khuẩn đường ruột có hại vào đường ruột.
Vi khuẩn axit lactic cũng sản xuất một lượng lớn các axit béo mạch ngắn để thúc đẩy nhu động ruột, do đó có thể ngăn ngừa táo bón. Một loạt các enzyme có trong sữa chua cũng có thể thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ.
Ăn một hộp sữa chua vào khoảng giữa các bữa ăn có thể cân bằng hệ thực vật đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và phân hủy đường ruột.
Sử dụng ngũ cốc nguyên cám
Ngũ cốc nguyên cám có chứa chất xơ giúp hỗ trợ nhu động ruột, ngoài ra còn chứa folate, thiamin, biotin, niacin, selenium và chất chống oxy hóa khác. Để cải thiện sức khỏe tiêu hóa, bạn nên bổ sung thêm chất xơ vào chế độ ăn để ngăn ngừa táo bón và bệnh đại tràng.
Bạn có thể sử dụng ngũ cốc nguyên cám bao gồm lúa mạch, yến mạch, bắp, hạt kê, kiều mạch, gạo lứt, lúa mạch.
Vận động mỗi ngày
Tập thể dục không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn, cơ thể dẻo dai khỏe mạnh mà còn kích thích quá trình trao đổi chất, đẩy độc tố ra bên ngoài cơ thể.
Tập thể dục không cần thiết phải là vận động mạnh. Đi bộ, chạy bổ, tập yoga... đều là lựa chọn tốt.
Thêm khoai nưa vào thực đơn hàng ngày
Khoai nưa – là một giống khoai tương tự như khoai môn, khoai sọ, được gọi là "nguồn năng lượng" của đường ruột. Khoai nưa không chỉ là món ăn, mà còn có nhiều tác dụng điều trị bệnh như một vị thuốc. Bởi vì nó chứa các bó sợi hydrogel, rất có lợi trong việc thúc đẩy nhu động ruột và giảm áp lực đường ruột.
Ngoài ra, chất xơ phong phú trong khoai nưa có thể tạo thành màng bảo vệ trên thành ruột, rút ngắn thời gian cư trú của thức ăn và loại bỏ rác lưu trữ trong thành ruột.