Các loại nước nên uống trong thời kỳ đen đỏ bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 26/08/2022 14:54

Đau bụng, mệt mỏi luôn là cảm giác khó chịu mà hầu hết các chị em đều trải qua trong những ngày đèn đỏ. 4 loại nước dưới đây sẽ giúp cho cơn đau bụng bớt đi phần nào đấy!

Nước dừa

Không chỉ có tác dụng giải khát, nước dừa còn rất tốt cho các chị em trong thời kỳ hành kinh. Nước dừa giúp kích thích lưu thông máu tốt hơn, từ đó cải thiện được tình trạng trễ kinh và đau bụng kinh hiệu quả.

Trà gừng 

Trà gừng là một thức uống phổ biến trong việc giảm đau bụng ngày “đèn đỏ”. Gừng có tính ấm và giúp giảm đau hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất oxy hoá trong gừng có thể làm dịu và điều hoà hoạt động co bóp của cơ trơn tử cung.

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Ảnh minh họa: Internet

Nước lọc ấm

Uống đủ nước là điều mà chị em nên làm chứ không riêng gì ngày "đèn đỏ". Uống nước lọc giúp tăng cường tuần hoàn máu, điều tiết hoạt động co thắt của tử cung, hỗ trợ làm dịu cơn đau bụng kinh.

Trong những ngày "đèn đỏ" chị em nên uống nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội. Nên tránh nước lạnh vì nhiệt độ nước quá thấp sẽ làm mất cân bằng nhiệt độ trong cơ thể, khiến cơn đau bụng dưới nặng thêm.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc thường được nhiều người dùng để điều trị chứng mất ngủ và giảm căng thẳng thần kinh, thậm chí giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chống lão hóa sớm. Tuy nhiên ít ai biết rằng, thức uống này còn có tác dụng giảm mức độ đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt.

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong trà hoa cúc có chứa 2 hợp chất là hipprat và glycine làm giảm co thắt cơ và giúp tử cung được thư giãn. Chưa kể chất chống oxy hóa apigenin trong loại trà này còn có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và cải thiện tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Khi đau bụng kinh, phụ nữ nên uống 1 tách trà hoa cúc ấm để giảm đau nhanh chóng.

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Từ khóa:   sức khỏe đau bụng kinh nước uống giảm đau bụng kinh

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