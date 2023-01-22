5 cách detox cơ thể, thải sạch độc đố ngày Tết cho cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy năng lượng

Sức khỏe 22/01/2023 10:46

Sau khi ăn uống nhiều, cơ thể cần giải độc. Giải độc là loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Toàn bộ mùa đông tràn ngập các lễ hội diễn ra không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối.

Lễ kỷ niệm khác nhau kéo dài mùa cưới. Năm mới rồi nối tiếp lễ hội tình yêu. Khi điều này xảy ra, cơ thể phải giải độc sau khi tiêu thụ nhiều thức ăn và chất lỏng. Giải độc là loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

5 cách detox cơ thể, thải sạch độc đố ngày Tết cho cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy năng lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số lời khuyên để giải độc cơ thể của bạn:

Uống trà thảo mộc

5 cách detox cơ thể, thải sạch độc đố ngày Tết cho cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy năng lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà thảo dược là cách đơn giản nhất để giải độc cơ thể. Bạn có thể chọn bất kỳ hương vị nào bạn thích từ thì là, bạc hà hoặc hoa cúc, hãy ghi nhớ hương vị của loại này. Trộn một ít mật ong và tiêu thụ nó.

Ăn ít muối

Cơ thể bạn sẽ cần nhiều nước hơn nếu bạn tiêu thụ nhiều muối hơn vì cơ thể bạn cần nhiều nước hơn để hấp thụ natri bổ sung đúng cách. Sau bữa tiệc tối trong hoàn cảnh này, bạn có thể cảm thấy đầy hơi hoặc sưng húp. Trong ba ngày tiếp theo, hãy tránh xa thức ăn mặn.

Vitamin

5 cách detox cơ thể, thải sạch độc đố ngày Tết cho cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy năng lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ vitamin trong cơ thể chúng ta nhanh chóng giảm đi do rượu.

Ngoài ra, mức độ độc tố trong cơ thể bắt đầu tăng lên.

Để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, hãy ăn trái cây và rau quả tươi.

Tập thể dục

Bạn chắc chắn có thể giải độc cơ thể với sự trợ giúp của phòng tập thể dục.

5 cách detox cơ thể, thải sạch độc đố ngày Tết cho cơ thể trẻ, khỏe, tràn đầy năng lượng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chạy, đi bộ nhanh, nhảy dây và tập thể dục trong công viên nếu không muốn đến phòng tập thể dục.

Cơ thể được giải độc thông qua đổ mồ hôi.

Bài tập thở

Các bài tập thở có thể hữu ích nếu bạn bị ngạt thở và nôn nao vào buổi sáng sau bữa tiệc.

Theo Indiaherald

Phát hiện từ chuyên gia: Nhóm máu có thể dự đoán nguy cơ bị đột quỵ trước 60 tuổi, giảm thiểu yếu tố rủi ro

Phát hiện từ chuyên gia: Nhóm máu có thể dự đoán nguy cơ bị đột quỵ trước 60 tuổi, giảm thiểu yếu tố rủi ro

Theo một nghiên cứu mới, nhóm máu của bạn có thể dự đoán bạn có nguy cơ bị đột quỵ sớm hay không. Khi xảy ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ, việc cung cấp máu cho một phần não bị gián đoạn hoặc giảm đi, khiến mô não không nhận được oxy và chất dinh dưỡng. Điều này có thể khiến các tế bào não chết trong vài phút.

Xem thêm
Từ khóa:   cách detox cơ thể giải độc cơ thể detox giảm cân các phương pháp thải độc

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm