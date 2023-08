Chuyên gia cũng chỉ ra rằng, bạn bị đau hông lưng ngay phía dưới khung xương sườn (một hoặc cả hai bên), cảm giác đau có thể lan ra phía trước vùng chậu hoặc vùng hông, cảm giác lúc nào cũng ớn lạnh; Tình trạng co rút cơ, chuột rút chân hoặc những vị trí khác trên cơ thể là một trong các dấu hiệu suy thận. Bạn nên chú ý thực phẩm nạp vào cơ thể hàng ngày. Trong đó, không thể không kể đến các món nước uống bất lợi.

4 loại nước bạn nên tránh xa tránh thận suy yếu

Nước ngọt có ga: Nước ngọt có ga được chỉ ra là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng proteinuria - hàm lượng protein trong nước tiểu quá nhiều. Lúc này, sự bài tiết protein qua nước tiểu gia tăng, đồng nghĩa với việc thận đã bị tổn thương. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga còn chứa nhiều axit phosphoric. Thường xuyên sử dụng loại đồ uống này có thể gây ra sỏi thận, rối loạn tiết niệu và các bệnh về thận mạn tính khác.

Tránh xa các thức uống dễ gây bệnh thận trong bạn. Ảnh: Internet

Thức uống chứa nhiều cồn: Không chỉ mắc các bệnh về gan, uống nhiều rượu bia làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận lên gấp đôi. Tiệc tùng liên miên, rượu bia nhiều khiến cơ thể tiêu thụ quá nhiều chất cồn, dễ dẫn đến tình trạng lắng đọng axit uric ở ống thận. Từ đó gây tắc nghẽn ống thận, làm tăng nguy cơ suy thận, các bệnh liên quan đến thận…

Trà sữa: Một trong những món nước uống được chỉ ra không có lợi cho thận bởi thành phần, mùi hương và các nguyên liệu tạo nên món trà sữa này có nhiều tác hại. Thức uống này được chỉ ra gây tăng cân, béo phì và nạp calo, đường không hợp lý, lâu ngày, bạn gây tổn thương cho thận, đồng thời còn khiến cơ thể mắc các bệnh như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, béo phì. Bạn chỉ nên sử dụng trà sữa thích hợp cùng với thành phần trà sữa chất lượng.

Những món nước dễ dàng gây bệnh thận. Ảnh: Internet

Viên uống bổ sung vitamin C: Vitamin C thời gian gần đây được nhiều người lựa chọn, việc bổ sung các thức uống và thực phẩm chức năng chứa C giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi ngay lúc đó. Có người mặc định cho việc dùng viên uống thay thế các loại nước ép trái cây chứa vitamin C. Tuy nhiên, việc tiêu thụ viên uống bổ sung vitamin C hàng ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ bị sỏi thận, nhất là ở nam giới. Nguyên nhân ở đây là do một phần vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ được bài tiết ra đường tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính tích tụ nên sỏi thận.

Thức uống nào tốt nhất?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên chọn nước lọc để nạp vào cơ thể mỗi ngày, cần cung cấp lượng nước thích hợp tùy theo thể trạng từ 1,5 - 2 lít nước và nhiều hơn đối với những người lao động nặng. Bạn nên chia nhỏ và uống vào các thời gian thích hợp để giúp cơ thể dễ dàng hấp thu được hoàn toàn lượng nước.

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các loại thức uống chứa vitamin từ trái cây tươi, tốt hơn là xay sinh tố hoặc ép chậm, các loại thức uống từ hạt ngũ cốc nguyên chất như đậu nành, đậu đỏ, yến mạch…