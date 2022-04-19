4 mẹo đơn giản giúp vào giấc nhanh, ngủ ngon hơn: Mất ngủ không còn là nỗi ám ảnh về đêm

Sức khỏe 19/04/2022 21:02

Giấc ngủ chiếm một phần ba cuộc đời của bạn và là hoạt động cần thiết để duy trì thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Nhưng có những đêm bạn lại không tài nào chợp mắt được dù rất muốn ngủ. Sau đây là 4 cách giúp bạn vào giấc hiệu quả, cải thiện giấc ngủ đáng kể.

1. Nằm ngay cả khi không buồn ngủ

4 mẹo đơn giản giúp vào giấc nhanh, ngủ ngon hơn: Mất ngủ không còn là nỗi ám ảnh về đêm - Ảnh 1

Ngay cả khi bạn không ngủ ngay, bạn cũng nên nằm lên giường nghỉ ngơi. Tiến sĩ Chris Winter, một nhà thần kinh học và chuyên gia về giấc ngủ cho biết: “Khi bạn nằm xuống nghỉ ngơi, rất tốt cả về thể chất và tinh thần”. Ông khuyên không nên lo lắng khi bạn không thể ngủ ngay, mà hãy cứ nằm xuống thoải mái và thư giãn đầu óc. 

2. Hít thở

Nếu bạn vẫn còn tỉnh táo sau 20 phút sau nằm trên giường, bạn có thể đứng dậy và làm việc gì đó. Tuy nhiên, bạn nên phải một hoạt động nhẹ nhàng, tốn ít năng lượng chẳng hạn như đọc sách hoặc thiền định. Hít thở sâu cũng là một lựa chọn không tồi. Hít vào bằng mũi, giữ một lúc rồi thở ra bằng miệng. Làm điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon vì nó làm ổn định hệ thần tinh giao cảm. 

3. Treo rèm

4 mẹo đơn giản giúp vào giấc nhanh, ngủ ngon hơn: Mất ngủ không còn là nỗi ám ảnh về đêm - Ảnh 2

Phòng ngủ phải của bạn phải đảm bảo có độ tối hợp lý và mát mẻ để để đạt được một giấc ngủ ngon. Bạn nên tắt đèn trước khi đi ngủ 30 phút và đóng rèm cửa nếu cần. Một tấm rèm ngăn hoàn toàn ánh sáng bên ngoài có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhưng cũng có thể khiến bạn khó thức dậy vào buổi sáng. Nhiệt độ trong phòng ngủ lý tưởng nên vào khoảng 20 độ C.

4. Ngâm chân

Tắm thư giãn hoặc ngâm chân cũng là một lựa chọn không tồi chút nào. Để đạt hiệu quả tối đa, tốt nhất bạn nên ngâm trước khi đi ngủ 1-2 tiếng. Lý do là nếu bạn muốn chìm vào giấc ngủ sâu, nhiệt độ cơ thể cần phải thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với lúc khi bạn thức. Ngoài ra, bạn có thể chọn cách tắm nước ấm, ngâm bồn hoặc ngâm chân đều là những cách hiệu quả giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Theo Kormedi.com

7 việc nên làm trước khi đi ngủ giúp kéo dài tuổi thọ của bạn

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