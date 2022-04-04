4 loại thực phẩm tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, giúp cân bằng hormone

Mãn kinh là thời kỳ cơ thể chuyển từ giai đoạn trưởng thành sang tuổi già. Thông thường xảy ra ở độ tuổi 40-50. Phụ nữ không còn chức năng sinh sản, ngừng kinh nguyệt khiến cho nhiều phụ nữ mắc phải những triệu chứng như xáo trộn giấc ngủ, đổ mồ hôi, nóng lạnh thất thường và tâm trạng thay đổi. Cùng với đó là sự giảm sút về sức khỏe , dễ mắc các chứng bệnh về xương khớp, tim mạch, khó kiểm soát cân nặng…

Lựu có chứa một thành phần gọi là tanin, giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao và xơ cứng động mạch. Đối với phụ nữ mãn kinh, ăn lựu thường xuyên sẽ rất có ích vì nó làm giảm khả năng gây ra tình trạng xơ vữa động mạch trong thời kỳ mãn kinh.

2. Các loại đậu

Cứ ba phụ nữ mãn kinh thì có một người mắc chứng tiểu không tự chủ, thường kèm theo chứng trầm cảm do cảm giác xấu hổ về triệu chứng này. Và đậu là thực phẩm có thể giúp giảm bớt các triệu chứng này.

Đậu, đặc biệt là đậu đen chứa một lượng lớn isoflavone, chất này tương tự như estrogen, một loại nội tiết tố nữ có vai trò kích thích bài tiết estrogen trong cơ thể. Ngoài ra, đậu còn có đặc tính làm ấm cơ thể, giúp cải thiện tình trạng tuần hoàn kém, một trong những triệu chứng của rối loạn mãn kinh.

Một chuyên gia khẳng định: “Tiêu thụ thực phẩm từ đậu, chẳng hạn như đậu phụ, không chỉ an toàn mà còn giúp giảm nguy cơ ung thư vú".

3. Quả mận đỏ

Mận đỏ rất giàu anthocyanins - một loại flavonoid chống oxy hóa. Anthocyanins còn giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mận khô còn giúp cải thiện mật độ khoáng chất của xương ở phụ nữ sau mãn kinh và hỗ trợ giảm cân ở cả nam và nữ. Ngoài ra, mận khô có chứa boron giúp thúc đẩy nội tiết tố nữ.

4. Sữa

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của phụ nữ thời kỳ mãn kinh là mất ngủ. Do đó, nhiều phụ nữ mãn kinh uống rượu trước khi ngủ, điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Trong khi đó, sữa có chứa tryptophan (một axit amin thiết yếu) là chất tạo ra serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Do đó, bổ sung tryptophan từ sữa giúp cải thiện chứng mất ngủ, trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ mãn kinh. Tryptophan còn có trong yến mạch, pho mát, sữa chua, trứng, cá và các loại hạt.

Theo Comedy.com