4 loại thực phẩm tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, giúp cân bằng hormone

Sức khỏe 04/04/2022 21:12

Thời kỳ mãn kinh là giai đoạn mà phụ nữ nào cũng phải trải qua. Người chưa đến tuổi thì hồi hộp, lo lắng, người đang trải qua thì căng thẳng, bối rối. Mách bạn 4 loại thực phẩm sau giúp cải cân bằng hormone, cải thiện tình trạng sức khỏe cơ thể mãn kinh.

Thời kỳ mãn kinh là gì?

Mãn kinh là thời kỳ cơ thể chuyển từ giai đoạn trưởng thành sang tuổi già. Thông thường xảy ra ở độ tuổi 40-50. Phụ nữ không còn chức năng sinh sản, ngừng kinh nguyệt khiến cho nhiều phụ nữ mắc phải những triệu chứng như xáo trộn giấc ngủ, đổ mồ hôi, nóng lạnh thất thường và tâm trạng thay đổi. Cùng với đó là sự giảm sút về sức khỏe, dễ mắc các chứng bệnh về xương khớp, tim mạch, khó kiểm soát cân nặng…

4 loại thực phẩm sau có thể giúp phụ nữ vượt qua chứng rối loạn mãn kinh hiệu quả

1. Quả lựu

4 loại thực phẩm tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, giúp cân bằng hormone - Ảnh 1

Lựu có chứa một thành phần gọi là tanin, giúp cải thiện tình trạng huyết áp cao và xơ cứng động mạch. Đối với phụ nữ mãn kinh, ăn lựu thường xuyên sẽ rất có ích vì nó làm giảm khả năng gây ra tình trạng xơ vữa động mạch trong thời kỳ mãn kinh.

2. Các loại đậu

Cứ ba phụ nữ mãn kinh thì có một người mắc chứng tiểu không tự chủ, thường kèm theo chứng trầm cảm do cảm giác xấu hổ về triệu chứng này. Và đậu là thực phẩm có thể giúp giảm bớt các triệu chứng này.

Đậu, đặc biệt là đậu đen chứa một lượng lớn isoflavone, chất này tương tự như estrogen, một loại nội tiết tố nữ có vai trò kích thích bài tiết estrogen trong cơ thể. Ngoài ra, đậu còn có đặc tính làm ấm cơ thể, giúp cải thiện tình trạng tuần hoàn kém, một trong những triệu chứng của rối loạn mãn kinh.

Một chuyên gia khẳng định: “Tiêu thụ thực phẩm từ đậu, chẳng hạn như đậu phụ, không chỉ an toàn mà còn giúp giảm nguy cơ ung thư vú".

3. Quả mận đỏ

4 loại thực phẩm tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, giúp cân bằng hormone - Ảnh 2

Mận đỏ rất giàu anthocyanins - một loại flavonoid chống oxy hóa. Anthocyanins còn giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mận khô còn giúp cải thiện mật độ khoáng chất của xương ở phụ nữ sau mãn kinh và hỗ trợ giảm cân ở cả nam và nữ. Ngoài ra, mận khô có chứa boron giúp thúc đẩy nội tiết tố nữ.

4. Sữa

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của phụ nữ thời kỳ mãn kinh là mất ngủ. Do đó, nhiều phụ nữ mãn kinh uống rượu trước khi ngủ, điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Trong khi đó, sữa có chứa tryptophan (một axit amin thiết yếu) là chất tạo ra serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Do đó, bổ sung tryptophan từ sữa giúp cải thiện chứng mất ngủ, trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ mãn kinh. Tryptophan còn có trong yến mạch, pho mát, sữa chua, trứng, cá và các loại hạt.

Theo Comedy.com

Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Dự đoán đại dịch tiếp theo sau COVID-19 sẽ do con côn trùng gây ra

Các nhà khoa học đã dự đoán rằng có khả năng cao đại dịch tiếp theo sau COVID-19 do sự cảm nhiễm virus corona chủng mới sẽ là bệnh truyền nhiễm do côn trùng gây nên.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe mãn kinh thời kỳ mãn kinh thực phẩm tốt cho phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 32 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 43 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm