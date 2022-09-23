4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản

Sức khỏe 23/09/2022 11:35

Huyết áp cao là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Do đó, ở bất cứ độ tuổi nào cũng cần chú trọng và theo dõi tình trạng sức khoẻ cũng như xây dựng lối sống khoa học lành mạnh để giảm thiệu các căn bệnh về huyết áp.

Tăng huyết áp là gì?

Chỉ số huyết áp phụ thuộc vào lượng máu mà tim đang bơm (huyết áp tâm thu) và mức độ cản trở dòng máu chảy trong động mạch (huyết áp tâm trương). Động mạch càng hẹp, chỉ số huyết áp càng cao. 

Theo Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế (ISH), huyết áp thấp hơn 130/85mmHg được xem là bình thường. Huyết áp từ 130/85mmHg đến dưới 140/90mmHg gọi là bình thường – cao. Huyết áp từ 140/90mmHg trở lên gọi là cao.

Tăng huyết áp được xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường không có triệu chứng nhưng lại là nguy cơ chính của bệnh tim và đột quỵ – một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta. May mắn là bằng cách tuân thủ lối sinh hoạt lành mạnh, bạn có thể giữ huyết áp ổn định một cách tự nhiên, phòng ngừa các biến chứng tăng huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản - Ảnh 1

Tăng huyết áp được xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường không có triệu chứng nhưng lại là nguy cơ chính của bệnh tim và đột quỵ – một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta.

Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh tăng huyết áp

Có thể nói, tăng huyết áp là “kẻ giết người thầm lặng” bởi đại đa số những người bị tăng huyết áp đều không biết họ mắc căn bệnh này cho đến khi gặp phải một số biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ hoặc đau tim. Thông thường, chỉ có thể phát hiện huyết áp cao thông qua việc đo huyết áp thường xuyên.

Tăng huyết áp có thể khiến bạn gặp phải các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt hoặc tầm nhìn bị ảnh hưởng. Nếu tăng huyết áp trong một thời gian dài thì có thể nhận thấy những thay đổi do biến chứng của nó gây ra.

Dưới đây là một số biến chứng có thể xảy ra do bệnh tăng huyết áp, cụ thể là:

  • Đau tim, đột quỵ: tăng huyết áp làm xơ cứng và dày thành mạch, có thể dẫn đến cơn đau tim, đột quỵ hoặc các biến chứng khác
  • Chứng phình động mạch: huyết áp tăng khiến thành mạch yếu đi và phình ra, hình thành chứng phình động mạch. nếu mạch máu bị vỡ có thể đe dọa đến tính mạng.
  • Suy tim: Để bơm máu chống lại áp lực cao ở thành mạch, tim của bạn phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến phì đại thất trái. Khi cơ tim dày lên sẽ khó bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, điều này có thể dẫn đến suy tim
  • Suy thận do nguy cơ thu hẹp động mạch thận khi tăng huyết áp
  • Xuất huyết võng mạc
  • Hội chứng chuyển hoá: Hội chứng này bao gồm một nhóm các rối loạn chuyển hoá của cơ thể bạn, bao gồm: tăng vòng eo, tăng triglycerides, giảm HDL-C (cholesterol tốt), nồng độ insulin cao. Những rối loạn này khiến bạn dễ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ
  • Biến chứng não: Các động mạch bị thu hẹp khiến máu khó lưu thông đến não, dẫn đến đột quỵ, xuất huyết não, nhồi máu não, chứng mất trí nhớ.

Cách hạ huyết áp tự nhiên, an toàn

1. Giảm cân nếu bạn bị thừa cân – béo phì

4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản - Ảnh 2

Thừa cân – béo phì là một trong nhưng yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp. Không chỉ vậy, những người thừa cân còn dễ mắc phải chứng ngưng thở khi ngủ – tiền căn của tăng huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Thừa cân – béo phì là một trong nhưng yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp. Không chỉ vậy, những người thừa cân còn dễ mắc phải chứng ngưng thở khi ngủ – tiền căn của tăng huyết áp. Chính vì thế, giảm cân là một trong những cách hiệu quả để ổn định huyết áp. Nghiên cứu cho thấy với mỗi kilogram bạn giảm được, chỉ số huyết áp sẽ giảm bớt khoảng 1mmHg. 

Bên cạnh việc giảm cân, bạn cũng cần để ý đến chỉ số vòng eo của mình. Vòng eo lớn khiến bạn có nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn. Cụ thể:

  • Nam giới dễ bị tăng huyết áp nếu số đo vòng eo >102cm.
  • Phụ nữ có nguy cơ tăng huyết áp nếu số đo vòng eo >89cm.

2. Tập thể dục làm giảm huyết áp

4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản - Ảnh 3

Các chuyên gia tim mạch cho rằng tập thể dục  150 phút mỗi tuần, hoặc 30 phút mỗi ngày - có thể làm giảm huyết áp của bạn từ  5 đến 8 mm Hg nếu bạn bị tăng huyết áp. 

Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp làm giảm huyết áp hiệu quả. Các chuyên gia tim mạch cho rằng tập thể dục  150 phút mỗi tuần, hoặc 30 phút mỗi ngày - có thể làm giảm huyết áp của bạn từ  5 đến 8 mm Hg nếu bạn bị tăng huyết áp. Điều quan trọng là phải duy trì việc tập luyện này một cách đều đặn nếu khi bạn  ngừng tập thể dục, huyết áp của bạn có thể tăng trở lại.

Một số môn  thể thao giúp hạ huyết áp hiệu quả như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc khiêu vũ. Tập luyện cường độ cao ít nhất 2 ngày mỗi tuần  cũng có thể giúp giảm huyết áp. Tuy nhiên để chắc chắn về phương pháp và các bài tập, cần nói chuyện với bác sĩ của bạn.

3. Có chế độ ăn uống lành mạnh

4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản - Ảnh 4

Một chế độ ăn giàu ngũ cốc, trái cây, rau quả, các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt gia cầm, cá, các loại hạt và không ăn chất béo bão hòa  nhiều cholesterol có thể làm giảm huyết áp của bạn tới 11 mm Hg nếu bạn bị huyết áp cao, phòng tránh đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn giàu ngũ cốc, trái cây, rau quả, các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt gia cầm, cá, các loại hạt và không ăn chất béo bão hòa  nhiều cholesterol có thể làm giảm huyết áp của bạn tới 11 mm Hg nếu bạn bị huyết áp cao, phòng tránh đột quỵ. Sử dụng thực phẩm có nhiều  Kali , giảm muối rất tốt  đối với bệnh tăng huyết áp. Nguồn kali tốt nhất là từ các loại thực phẩm, hơn là dùng thuốc . Cần giữ thói quen đọc nhãn thực phẩm khi đi mua sắm và tuân thủ kế hoạch ăn uống lành mạnh khi ở nhà cũng như khi ra ngoài.

4. Hạn chế muối (natri) là cách làm giảm huyết áp nhanh nhất

4 giải pháp hạn chế tình trạng tăng huyết áp không cần dùng thuốc an toàn đơn giản - Ảnh 5

Ngay cả khi giảm một lượng nhỏ natri trong chế độ ăn uống cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp cao khoảng 5 đến 6 mmHg

Ảnh minh họa: Internet

Muối làm tăng huyết áp. Ăn càng nhiều muối, huyết áp của bạn càng cao. Hầu hết mọi người ăn quá nhiều muối mà không nhận ra điều đó. Lượng muối khuyến nghị hàng ngày là 2.300mg mỗi ngày và giới hạn lý tưởng là dưới 1.500mg mỗi ngày, đặc biệt đối với những người bị huyết áp cao.

Ngay cả khi giảm một lượng nhỏ natri trong chế độ ăn uống cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp cao khoảng 5 đến 6 mmHg. Vì vậy, cách làm giảm huyết áp cao là cố gắng ăn ít hơn 6g muối mỗi ngày, tức là khoảng một thìa cà phê.

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