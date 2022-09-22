Kịp thời cấp cứu người phụ nữ trẻ đột ngột mất ý thức sau khi thức dậy

Sức khỏe 22/09/2022 17:00

Bệnh nhân được chụp MRI sọ não, kết quả cho thấy tình trạng nhồi máu não bán cầu trái, tắc động mạch não giữa trái. Đây là tình trạng đột quỵ rất nặng, cần được can thiệp tái thông động mạch não giữa trái khẩn cấp.

 

Trong những năm gần đây, tình trạng nhồi máu não đang có xu hướng trẻ hóa và tỉ lệ người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Nhồi máu não là tình trạng bán cầu não không được cung cấp máu kịp thời do hẹp, tắc mạch máu não. Nhồi máu não chiếm khoảng 80%  các trường hợp đột quỵ não. Việc chủ động nhận biết và kịp thời xử trí đột quỵ não có thể làm giảm nguy cơ diễn tiến nặng, tăng khả năng phục hồi của người bệnh.

Vừa qua, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp nhận trường hợp cấp cứu của chị T.T.A.N (44 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh) trong tình trạng yếu nửa người bên phải, nói khó, có biểu hiện mất ý thức vận động. Anh H. – chồng của chị N. chia sẻ “vợ chồng mình thường thức dậy vào 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm, hôm đó mình dậy trước, quay qua bên cạnh thấy vợ cứ nhìn lên trần nhà, không thể tự mình đứng dậy hay nói năng gì được, gia đình lo lắng quá mới lật đật đưa vào bệnh viện.”

Tại khoa cấp cứu, nhận thấy người bệnh có các dấu hiệu đột quỵ cấp từ sáng sớm, gia đình đã đưa bệnh nhân đến thăm khám tại bệnh viện gần nơi cư trú nhưng chưa phát hiện được nguyên nhân. Ngay từ khi tiếp nhận, các bác sĩ cấp cứu đã khởi động ngay quy trình CODE STROKE (quy trình cấp cứu đột quỵ). Bệnh nhân được chụp MRI sọ não, kết quả cho thấy tình trạng nhồi máu não bán cầu trái, tắc động mạch não giữa trái. Đây là tình trạng đột quỵ rất nặng, cần được can thiệp tái thông động mạch não giữa trái khẩn cấp.

Kịp thời cấp cứu người phụ nữ trẻ đột ngột mất ý thức sau khi thức dậy - Ảnh 1

Kịp thời cấp cứu người phụ nữ trẻ đột ngột mất ý thức sau khi thức dậy - Ảnh 2

Hình ảnh chụp DSA trước và sau can thiệp nhồi máu

Sau khi trao đổi và nhận được sự đồng thuận của người nhà, rất nhanh chóng chị N. được đưa vào phòng can thiệp. Chỉ 20 phút sau đó, người bệnh đã được can thiệp thành công và tái thông mạch máu não giữa ngay sau can thiệp. Ngày hôm sau, chị N. đã có thể cử động lại các bộ phận như tay chân phải gần như bình thường. Để kiểm tra kết quả sau khi thực hiện can thiệp, người bệnh được chỉ định chụp CT sọ não kiểm tra sau đó, và xuất viện sớm chỉ sau 4 ngày nằm viện.

Chia sẻ về trường hợp của chị N. ThS. BS. Phạm Định Chương – Đơn vị Đột quỵ của BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp thực hiện can thiệp cho người bệnh cho biết “người bệnh có dấu hiệu đột quỵ cấp từ lúc sáng sớm, đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày thì nhập cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn. Thông qua khai thác bệnh sử, chúng tôi nhận thấy sức khỏe trước giờ của người bệnh rất tốt, ngoại trừ việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài (5-6 năm). Từ kết quả phim MRI sọ não phát hiện tình trạng nhồi máu, quy trình Code Stroke ngay lập tức được khởi động nhằm cứu sống người bệnh trong thời gian sớm nhất. Thời gian cấp cứu nhồi máu não càng trễ thì nguy cơ vùng não tổn thương ngày càng lan rộng. Nếu vùng não bị tổn thương nặng, người bệnh có thể bị tàn phế, thậm chí là tử vong”

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 Hình ảnh huyết khối của người bệnh sau can thiệp

Cũng theo BS. Chương, các triệu chứng của nhồi máu não có thể xảy ra đột ngột lúc đang ngủ, điển hình như đau đầu, buồn nôn, liệt nửa người thậm chí rối loạn ý thức. Đột quỵ não có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ngôn ngữ, nhận thức cũng như vận động. BS. Chương khuyến cáo mọi người nên chú ý nhận biết các dấu hiệu đột quỵ (liệt mặt, méo miệng, nói khó …), đặc biệt là các đối tượng có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì và tiền sử gia đình có người bị đột quỵ.

 Kịp thời cấp cứu người phụ nữ trẻ đột ngột mất ý thức sau khi thức dậy - Ảnh 4

BS Chương thăm khám cho người bệnh sau can thiệp 01 ngày.

Đột quỵ ngày nay có xu hướng trẻ hoá. Nếu phát hiện người thân của mình có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ nên nhanh chóng đưa người bệnh vào bệnh viện gần nhất có khả năng điều trị đột quỵ. Ngoài ra, người dân nên thực hiện khám sức khỏe tổng quát định kỳ nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ ở giai đoạn sớm, từ đó giúp dự phòng đột quỵ và điều trị hiệu quả các trường hợp đột quỵ nặng.

Nhận biết các triệu chứng thường gặp do nhồi máu não:

- Liệt mặt

- Yếu hay liệt một tay, liệt nửa người bao gồm yếu hay liệt tay và chân

- Nói khó

- Các triệu chứng khác: nuốt khó, chóng mặt, buồn nôn, vận động khó khăn…

Một số bệnh viện điều trị đột quỵ tại TP. HCM (sở hữu đầy đủ 4 kỹ thuật điều trị: điều trị nội khoa tích cực, thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp mạch máu não, phẫu thuật não)

- BV Hoàn Mỹ Sài Gòn

- BV Nhân dân 115

- BV Đại học Y Dược TP HCM

- BV Chợ Rẫy

- BV Thống Nhất

- BV Quân Y 175

- BV Nhân dân Gia Định

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