2 nên 3 tránh để cơ thể luôn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, trường thọ sống lâu

Sức khỏe 14/06/2023 11:35

Việc để giữ một cơ thể khoẻ mạnh, đầu óc luôn tỉnh táo và minh mẫn là việc rất khó. Nhưng nếu duy trì những thói quen trong thời gian dài sẽ giúp sức khoẻ của bạn được cải thiện.

Ngày nay, mọi người đang phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức từ môi trường xung quanh. Để giải quyết những vấn đề này, một đầu óc minh mẫn và sáng tạo là điều cần thiết. Và để có được một trí óc như vậy, không chỉ cần trang bị kiến thức mà còn cần phải rèn luyện thói quen tập trung và rèn luyện thường xuyên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của việc rèn luyện thường xuyên cho đầu óc luôn minh mẫn.

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1. Ngủ đủ giấc

Cải thiện giấc ngủ là một trong những công cụ tăng hiệu suất mà chúng ta có. “Chúng đem lại hiệu quả rõ rệt, nhưng thật kỳ lạ vì hầu hết mọi người đều không mấy coi trọng giấc ngủ," nhà sinh lý học thần kinh Nicola cho biết. “Nó giống như hệ thống xử lý nước thải hoặc máy rửa chén. Một giấc ngủ tốt rửa sạch tất cả các mảnh vụn và rác rưởi tích tụ trong ngày.”

Ngược lại, nếu bạn không ngủ đủ giấc, não của bạn không thể loại bỏ những mảnh vụn đó và những chất độc đó có thể bắt đầu tích tụ.

Nhà sinh lý học thần kinh Nicola lưu ý: “Một trong những protein tích tụ là amyloid beta - đây là một loại protein là một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer." Tập trung vào chất lượng và số lượng giấc ngủ - hãy đảm bảo bạn ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm nếu có thể và cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ nếu bạn dễ ngủ gật.

2. Thường xuyên đọc sách 

Chọn sách văn học, khoa học hay những quyển sách nâng cao tính chuyên môn nghề nghiệp để đọc, sẽ giúp bộ não của bạn hoạt động tích cực hơn. Kiếm một quyển tiểu thuyết hoặc một quyển truyện trước khi bắt đầu chuyến bay công tác hay kì nghỉ mát, do việc đọc còn mang lại cho bạn sự thoải mái, thư giãn vì bạn không phải để ý đến thực tế ở bên ngoài.

Đọc sách chính là cách để rèn luyện kĩ năng nhận thức và tăng cường vốn từ vựng của bạn. Hãy đọc thường xuyên, rồi bạn sẽ ngạc nhiên về những thông tin mình tiếp thu được và vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra mình trở thành người có tài nói chuyện lúc nào không hay.

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3. Không nên nhịn tiểu tiện

Cố nhịn tiểu tiện dễ gây ra viêm bàng quang cấp tính, xuất hiện các chứng bụng chướng, đái buốt, đái dắt.

Khi nhịn tiểu, dịch tiểu tích trữ trong bàng quang không được bài tiết kịp thời sẽ gây ra ứ đọng dịch nước tiểu trong cơ thể. Nếu thường xuyên nhịn tiểu sẽ làm cho cơ vòng và cơ đẩy nước tiểu luôn trong trạng thái “căng thẳng”.

Nếu thời gian nhịn tiểu quá dài, lượng nước tiểu trong bàng quang không ngừng gia tăng, còn có thể làm cho nội áp dần tăng cao, thời gian dài sẽ phát sinh cổ bàng quang bị tắc nghẽn, dẫn đến các triệu chứng như đi tiểu khó, không thông suốt, hoặc tiểu dắt, đái dầm.  Khi ứ đọng dịch nước tiểu còn dễ gây ra viêm nhiễm và kết sỏi, nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận.

4. Không ăn quá nhiều

Ăn uống là điều tất cả chúng ta làm hằng ngày. Có người ăn rất ít nhưng có người ăn tới mức no căng để không lãng phí nhưng thói quen như vậy gây ra tác hại tiềm ẩn rất lớn. 

Ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể dẫn đến béo phì. Trong trường hợp nghiêm trọng, điều đó sẽ tạo gánh nặng cho gan và dạ dày, gây bệnh kể cả ung thư. Bởi vậy, dùng thức ăn cũng như uống thuốc, không được quá mức. 

Cuộc sống hiện đại luôn áp lực, nhất là khi con người bước vào độ tuổi trung niên. Việc giao lưu, ăn nhậu là điều không thể tránh khỏi. Vì lợi ích của sức khỏe, chúng ta nên dành hai ngày một tuần để ăn thanh đạm. Điều này khiến cho cơ thể có cảm giác đói nhất định, giữ cho các tế bào hoạt động tốt và khiến chúng ta sống lâu hơn.

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5. Bổ sung vitamin

Một chế độ ăn uống cân bằng là sự khởi đầu vững chắc, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cơ thể bạn đã có đầy đủ dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khác nhau ở mỗi người tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, căng thẳng, chơi thể thao… Vì vậy, các loại chất bổ sung có thể hỗ trợ cho sức khỏe.

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