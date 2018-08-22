Uống nước lá sen có tác dụng gì bạn biết chưa

Lá sen là môt bộ phận của cây sen. Từ thời xa xưa, lá sen đã được các thầy thuốc dùng để chữa những bệnh như say nắng, cảm nắng, tiêu chảy, đau bụng… Ngoài ra, lá sen khô còn được dùng để chữa chứng mất ngủ, xuất huyết rất hiệu quả.

Cây sen gồm nhiều bộ phận: Lá sen, hạt sen, củ sen, tâm sen… đều có công dụng bài thuốc và có thể dùng làm món ăn chữa bệnh.

Nguyên nhân là vì trong lá sen có chứa hàm lượng cao hoạt chất flavonoid giúp chống oxy hóa lipid màng tế bào gan và giảm gan nhiễm mỡ.

Ngày nay, kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, uống nước lá sen giảm mỡ máu, chữa chứng gan nhiễm mỡ hiệu quả. Bên cạnh đó, lá sen còn giúp loại bỏ nguyên nhân gây ra những bệnh như xơ vữa động mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim,…

Các Flavonoid đồng thời còn là chất xúc tác giúp ngăn chặn phản ứng oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể, ngăn chặn các bệnh tai biến mạch, lão hóa, xơ vữa động mạch… Trong lá sen còn chứa chất nuciferin có tác dụng an thần, ức chế loạn nhịp tim.

Trong lá sen có chứa hàm lượng cao hoạt chất giúp chữa bệnh hiệu quả

3. Uống nước lá sen có tác dụng gì?

Không chỉ được dùng để gói xôi, cốm. Lá sen có nhiều công dụng tốt được dân gian nhắc đến nhiều. Uống nước lá sen có tốt không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.

Phòng bệnh cao huyết áp

Trà lá sen khô

Cao huyết áp là một căn bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Việc lựa chọn chế độ ăn uống là điều cực kỳ quan trọng khi muốn chữa căn bệnh này.

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh lá sen giúp ổn định huyết áp cực kỳ hiệu quả. Uống nước lá sen khô là bài thuốc lâu đời, được nhiều người áp dụng. Hàm lượng flavonnoid & polyphenol tự nhiên trong lá sen sẽ ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, gan nhiễm mỡ…

Giảm béo hiệu quả

Dùng lá sen cũng là cách giảm cân rất hiệu quả. Bạn có thể dùng lá sen tươi hoặc khô ( trước khi dùng lá sen khô phải ngâm cho thật mềm). Đem lá sen sắc lấy nước, nấu cháo ăn mỗi ngày. Uống nước lá sen là cách thanh nhiệt giải độc, giảm lượng mỡ dư thừa hiệu quả.

Uống nước lá sen có tác dụng giảm béo tự nhiên hiệu quả và rất an toàn

Tuy nhiên, giảm cân bằng cách uống nước lá sen khô có điểm trừ là độ an toàn kém, hiệu quả thấp. Lí do bởi lá sen khi phơi khô sẽ khó giữ được các hoạt chất, làm giảm công dụng của sản phẩm. Bên cạnh đó, dùng lá sen khô sẽ có nguy cơ bị tích lại những chất nấm mốc, kim loại nặng có thể gây ra hiện tượng ngộ độc, thận hư…

Do đó, bạn cần đảm bảo mua lá sen khô từ hiệu thuốc uy tín và lá sen được làm sạch.

Chữa háo khát

Ép lấy nước lá sen non uống hoặc thái nhỏ, ăn sống hàng ngày giúp chữa háo khát hiệu quả và đặc biệt tốt cho những người bị thiếu nước, vừa bị tiêu chảy mới khỏi.

Uống nước lá sen chữa bệnh háo khát hiệu quả

Hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ

Tương tự như hạt sen, tâm sen, dùng lá sen cũng giúp hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ hiệu quả. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy uống nước lá sen hàng ngày là cách thanh lọc cơ thể giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Điều trị sốt xuất huyết

Nếu bạn hoặc người nhà đang bị sốt xuất huyết thì nên sử dụng lá sen kết hợp với ngón sen, hạt mã đề, rau má sắc thành một thang và uống sẽ giúp chữa sốt xuất huyết hiệu quả.

Giúp thanh lọc cơ thể

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học ch thấy, lá sen có công dụng phòng ngừa và chữa béo phì hiệu quả cao…. Những người già yếu, sức khỏe kém nên thường xuyên dùng lá sen.

Uống nước lá sen giúp thanh lọc cơ thể lấy lại cân bằng

Ngoài ra, một số công dụng của lá sen có thể kể đến như:

Hỗ trợ chữa ho ra máu, nôn ra máu

Chữa mụn nhọt

Ích khí, thoái nhiệt

Hồng táo thang

Chữa máu hôi không ra hết sau sinh

…

Đặc biệt, trong thời gian gần đây nhiều chị em truyền tai nhau uống nước lá sen giảm mỡ bụng tự nhiên hiệu quả và rất an toàn.

>>> Xem thêm: Cách dùng lá sen chữa gan nhiễm mỡ đơn giản mà hiệu quả

4. Những lưu ý khi dùng lá sen bạn nên biết

Trước tiên, bạn cần chọn đúng sen ta để dùng chữa bệnh. Tránh nhầm lẫn chọn phải lá sen quỳ sẽ không đạt được hiệu quả cao khi phơi khô hoặc uống.

Uống nước lá sen có hại gì không? Cũng như các loại thực phẩm khác, bạn sẽ có thể gặp nhiều tác hại khó lường nếu dùng lá sen không đúng cách. Những tác dụng phụ bạn cần biết để tránh khi sử dụng lá sen:

Người có thể hàn không nên uống nước lá sen vì dễ gây khó ngủ, mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, giảm ham muốn tình dục.

Mang thai có nên uống nước lá sen không? Câu trả lời là không. Dùng lá sen với phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc trong thời kỳ hành kinh rất nguy hiểm.

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú không nên dùng nước lá sen

Tuyệt đối không dùng nước lá sen thay nước khi đang sử dụng các sản phẩm giảm cân khác.

Những người bị huyết áp thấp muốn giảm cân không nên dùng

Nên cẩn trọng trong việc lựa chọn các thực phẩm bào chế từ lá sen để tránh nguy cơ dị ứng.

Tuy lá sen tính mát, dễ uống nhưng nếu sử dụng sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe. Để phát huy cao công dụng của lá sen bạn cần có cách sử dụng đúng.

Để phát huy cao công dụng của lá sen bạn cần có cách sử dụng đúng

Bạn cần lưu ý cách sử dụng lá sen như sau:

Với lá sen tươi

Chọn lá sen to, bánh tẻ đem rửa sạch, để ráo. Thái nhỏ để dùng nhằm các chất trong lá sen hòa lẫn với nước. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tuần.

Với lá sen khô

Bảo quản lá sen khô nơi tránh ẩm ướt

Làm sạch lá sen khô rồi để ráo. Sau đó đem lá sen thái nhỏ, phơi khô. Bạn có thể phơi nguyên lá, không cần thái nhỏ và bảo quản nơi tránh ẩm ướt.

>>> Xem thêm: Lá sen khô chữa bệnh gì? Loại bỏ 6 bệnh nguy hiểm với lá sen

Cách đun nước lá sen

Để đạt hiệu quả cao, bạn nên dùng lá sen non, bánh tẻ, chất diệp lục cao. Chọn lá tươi hoặc khô đem thái nhỏ, nấu sôi và uống hàng ngày hoặc hãm lấy nước uống như pha trà. Để làm tăng hương vị của thức uống bạn có thể cho thêm vài cánh hoa hồng, chút húng quế.

Lưu ý: Nên uống nước lá sen trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 30 phút để không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Với những thông tin hữu ích vừa chia sẻ trên chắc hẳn bạn đã có được đáp án cho thắc mắc Uống nước lá sen có tác dụng gì. Nhớ dùng lá sen đúng cách để chăm sóc sức khỏe tốt và phát huy cao hiệu quả của vị thuốc dân gian này nhé!