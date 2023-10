Uống một ly sữa ấm và kết hợp một số "phương pháp hữu nghiệm" này trước khi ngủ sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ

Khi thời gian làm việc và chơi ở trong nhà nhiều hơn do sự bùng phát và kéo dài của đại dịch COVID-19, số người phàn nàn các vấn đề về giấc ngủ đã tăng lên do nhịp điệu cơ thể (đồng hồ sinh học) bị xáo trộn. Ngoài ra, trong số những người đã khỏi COVID-19, có nhiều người bị mất ngủ do hậu COVID với tên gọi là 'Long COVID'.

Đặc biệt, khi bị mắc COVID-19 và phải cách ly ở trong nhà, cơ hội tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giảm và sự bài tiết hormone melatonin tạo cảm giác ngủ ngon cũng giảm, khiến bản thân khó có được giấc ngủ ngon và chất lượng.