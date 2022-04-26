Mỗi loại trà đều có một đặc tính riêng: Loại nào phù hợp với thể trạng của bạn?

Mỗi chứng bệnh sẽ có một loại trà tương ứng để làm giảm triệu chứng và tốt cho sức khỏe hơn.

Một tách trà thảo mộc ấm nóng giúp làm thư giãn cơ thể, thả lỏng các cơ bị căng cứng. Trà thảo mộc còn có nhiều lợi ích trong việc duy trì sức khỏe tốt. Tùy thuộc vào loại thảo mộc, sẽ có các tác dụng khác nhau một chút. Lavender (Hoa Oải Hương), hoa bia, Passion Flower (Chi Lạc tiên): là nguyên liệu trà thảo mộc tốt cho chứng mất ngủ. Hoa oải hương có hiệu quả ổn định tinh thần và cơ thể nên được sử dụng tốt cho chứng mất ngủ và trầm cảm trong y học. Hoa bia là một loại cây thân leo và được các cơ quan y tế Đức giải thích rằng chúng có thể dùng để điều trị chứng rối loạn giấc ngủ. Hoa bia rất tốt. Ủ hoặc pha trà hoa bia khô rồi uống trước khi đi ngủ 30 phút. Chi lạc tiên có tác dụng thư giãn và trước đây được thổ dân châu Mỹ sử dụng như một loại thuốc an thần.

Trà hoa oải hương. Ảnh minh hoạ Trà hoa lạc tiên. Ảnh minh họa Tía tô đất: Hương chanh nhẹ nhàng tỏa ra từ lá tía tô đất sẽ làm thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa và giúp hỗ trợ tiêu hóa. Nó cũng có hiệu quả với chứng đầy bụng do khí ga tích tụ. Ảnh minh họa Nụ tầm xuân: Hàm lượng vitamin C trong nụ tầm xuân cao gấp 20 lần hàm lượng vitamin C trong quả chanh, có tác dụng phòng ngừa cảm lạnh và giảm mệt mỏi.

Ảnh minh họa Bạc hà: Làm dịu dạ dày và ngăn triệu chứng tiêu chảy. Một nghiên cứu khác cho thấy việc dùng tinh dầu bạc hà cho bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích có tác dụng tương tự như dùng thuốc. Ngày uống trà bạc hà 2-3 lần sau bữa ăn là tốt. Ảnh minh họa Gừng: Gừng thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. Điều này là do thành phần 'Gingerol' ức chế các enzym gây viêm. Nếu đun gừng trong nước ít nhất 20 phút như sắc thuốc sẽ có hiệu quả rất tốt. Ảnh minh họa Uva Ursi (quả dâu gấu): là một loại thảo mộc được sử dụng ở Châu Âu để điều trị các bệnh nhiễm trùng như viêm bàng quang. Nó chứa thành phần 'glycoside', có tác dụng ức chế vi khuẩn và làm giảm các triệu chứng của viêm bàng quang. Những người bị viêm bàng quang thì nên uống trà dâu gấu 3-4 lần một ngày. Ảnh minh họa Tùy theo tình trạng thể chất của mỗi người, có những loại trà thảo mộc cần tránh. Ví dụ, nếu bị trào ngược dạ dày nên tránh các thành phần tinh dầu bạc hà có trong bạc hà vì nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh. Uva Ursi chứa nhiều tanin, có vị đắng. Tuy nhiên, tanin có thể gây buồn nôn hoặc táo bón ở một số người đã từng có những triệu chứng này trước đó. Thành phần Ancaloit có trong Chi Lạc tiên có tác dụng kích thích tử cung, vì vậy hãy cẩn thận khi dùng nếu bạn đang mang thai.

Không phải khi đói là ăn gì cũng được, những thực phẩm sau sẽ là 'tác nhân' gây hại cho cơ thể nếu ăn khi bụng rỗng Thói quen khi đói của nhiều người là thấy gì trước mắt là ăn ngay, nhưng họ không biết được có một số thực phẩm cực kì gây hại nếu ăn khi đói.

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