Ung thư phổi xuất hiện khi một khối u ác tính tăng sinh tế bào không kiểm soát trong các mô phổi. Đứng đầu trong nhóm nguyên nhân gây ung thư phổi chính là khói thuốc. Cứ 10 người ung thư phổi thì có tới 9 trường hợp liên quan đến thuốc lá (hút thuốc chủ động hoặc thụ động).

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư phổi bạn tuyệt đối không được chủ quan:

Những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi thường khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác. Nếu không được điều trị kịp thời, ung thư phổi sẽ nhanh chóng di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Nếu phát hiện bệnh sớm, khả năng điều trị thành công sẽ cao hơn.

Ho

Đây là dấu hiệu dễ nhầm lẫn với bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, ho chính là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư phổi. Nguyên nhân là do khối u hoặc các chất tiết ra từ khối u gây kích thích niêm mạc phế quản, gây ra các cơn ho.

Nôn ra máu hoặc trong đờm có máu

Đây là dấu hiệu phổ biến của bệnh ung thư phổi, nó chiếm khoảng 35,9% trong số các triệu chứng đầu tiên. Nếu bạn gặp tình trạng ho hoặc nôn ra đờm có máu thường xuyên thì nên đến bệnh viện để được kiểm tra ngay lập tức.

Sốt

Sốt là dấu hiệu chiếm khoảng 20,9% trong số các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi. Theo các thống kê, bệnh nhân thường có triệu chứng sốt hoặc nhiễm trùng trước khi phát bệnh.

Đau tức ngực

Khoảng 24% bệnh nhân mắc ung thư phổi có dấu hiệu tức ngực. Người bệnh sẽ có cảm giác đau tức ngực không cố định, đau lưng, đau vai, đau dây thần kinh liên sườn.

Thở gấp

Dấu hiệu này chiếm 6,6% trong số các triệu chứng. Người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu ở ngực, thở dốc hoặc khó thở do bị tắc nghẽn phế quản.

Giảm cân

Sụt cân một cách đột ngột không rõ lý do có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư phổi.

Khàn tiếng

Khối u trong phổi phát triển có thể gây ảnh hưởng đến thanh quản, dẫn đến trường hợp khàn tiếng kéo dài. Bạn tuyệt đối không được chủ quan trước hiện tượng này.