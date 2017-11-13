Tăng nguy cơ mắc ung thư hơn người khác nếu thường xuyên làm đẹp kiểu này

Sống khỏe 13/11/2017 11:01

Thường xuyên thay đổi kiểu tóc, màu nhuộm là xu hướng làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên, ít người biết rằng việc nhuộm tóc quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Các nhà khoa học Anh đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu về mối quan hệ giữa việc nhuộm tóc và nguy cơ mắc bệnh ung thư. Kết quả cho thấy, nhuộm tóc quá nhiều lần trong năm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Theo Giáo sư Mokbel, trưởng nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Princess Grace (Anh), những kết quả ban đầu cho thấy các hóa chất trong thuốc nhuộm có liên quan đến nguy cơ ung thư vú.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhuộm tóc chứa các hóa chất độc hại. Trong đó, amin thứ cấp là thành phần nguy hiểm hơn cả. Đây là hóa chất có khả năng thấm vào da, tóc và rất khó bị đào thải ra khỏi cơ thể. Khi amin thứ cấp phản ứng với khói thuốc và khí thải sẽ hình thành n-nitrosamine, một hợp chất vô cùng độc hại cho cơ thể.

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Thuốc nhuộm chứa nhiều hóa chất độc hại - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu tại Mỹ, hợp chất paraphenylenediamin có trong thuốc nhuộm còn dễ gây dị ứng, loét dạ dày, da mẩn đỏ, thậm chí có thể gây tử vong nếu ngộ độc nặng. Bên cạnh đó, những hợp chất như propylenglycol và isopropyl alcohol trong thuốc nhuộm còn ảnh hưởng xấu tới gan, thận, não bộ, dễ gây trầm cảm.

Làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu

Khi nhuộm tóc quá thường xuyên, các hóa chất độc hại có trong các loại thuốc nhuộm sẽ thấm sâu vào bên trong da đầu, gây thay đổi cấu trúc tóc. Không chỉ tác động, làm tổn thương phần nang tóc mà những hóa chất này còn có thể thấm vào máu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

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Nhuộm tóc thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc ung thư - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu, phụ nữ nhuộm tóc hơn 9 lần mỗi năm có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn 60% so với người không nhuộm tóc. Ngoài ra, một vài loại thuốc nhuộm còn chứa các hóa chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư bàng quang, ung thư buồng trứng…

Chính vì vậy, bạn nên sử dụng những sản phẩm có thành phần tự nhiên, có nguồn gốc thảo dược, không độc hại để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Bên cạnh đó, bạn chỉ nên nhuộm tóc từ 1 – 2 lần mỗi năm để giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

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Thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn là thói quen gây ung thư nhiều người đang mắc phải. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh có thể tăng nguy cơ mắc ung thư hơn 10% so với những người có chế độ ăn khoa học.

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