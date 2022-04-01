Vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa xuân, có những ngày bụi cát vàng cũng như bụi mịn dày đặc nhiều trong không khí. Tình trạng ô nhiễm không khí vẫn chưa giảm ngay cả khi một số nước đã đưa ra quy định hạn chế ra ngoài tụ tập để tránh lây nhiễm COVID-19 và để cải thiện bầu không khí. Ngoài sử dụng các loại thuốc điều trị, chúng ta nên thường xuyên ăn các loại thực phẩm tự nhiên tốt cho phế quản và phổi giúp giảm bớt và ngăn ngừa các triệu chứng cảu cảm cúm. Hãy cùng tìm hiểu một số loại thực phẩm bổ dưỡng đó thông qua các dữ liệu được xác minh từ Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia và Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia.

Từ xa xưa, hoa chuông đã được biết đến như một loại thực phẩm chữa ho, long đờm rất tốt. Hoa chuông làm tăng chất nhờn ở đường hô hấp và giảm đờm. Trong hoa chuông có thành phần Saponin - là một loại chất có đặc tính tạo bọt, tạo ra vị đắng giúp thúc đẩy quá trình tiết chất nhờn và tăng cường sức mạnh chống lại vi khuẩn. Nó cũng giúp chữa tình trạng viêm phế quản, đau họng và viêm amidan. Ngoài ra, hoa chuông còn rất hữu dụng trong việc giảm hen suyễn. Một nghiên cứu của Cục quản lý Phát triển Nông thôn cũng cho biết rằng khi hoa chuông được rửa sạch và đun ở nhiệt độ 60 độ C trong 2 giờ, hàm lượng saponin tăng lên 8 lần. Thành phần Anthoxanthin - một chất chống oxy hoá mạnh có trong hoa chuông cũng giúp ích cho sức khỏe phế quản và phổi.

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Trong lê có chứa thành phần Luteolin - một chất chống oxy hoá mạnh, có tác dụng ức chế các bệnh về phế quản như ho, cảm cúm. Từ xa xưa, ông bà ta đã biết sử dụng lê hay lê chưng táo đỏ cho những người bị ho thường xuyên và có phế quản yếu. Khi bị đau họng, bạn có thể luộc lê hoặc hoa chuông rồi uống như trà hoặc nấu thành món lê chưng táo đỏ. Luteolin rất hữu dụng trong việc làm giảm viêm trong mạch máu. Lê chứa nhiều Pectin - là một loại chất xơ, làm giảm mức cholesterol trong máu.

Củ sâm

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Sâm cũng giàu Saponin như hoa chuông, giúp làm giảm các triệu chứng ho và đờm, đồng thời bảo vệ phế quản và phổi khỏi bụi mịn và ô nhiễm không khí. Ngoài ra, củ sâm cũng góp phần làm dịu cơn hen suyễn. Sâm còn được biết đến là loại thực phẩm rất tốt cho việc cải thiện khả năng miễn dịch, giảm các gốc tự do có hại cho cơ thể, giảm độc tố và giảm cholesterol xấu.

Quả táo

Trong táo có chứa thành phần Quercetin - một chất chống oxy hoá tốt thường xuất hiện trong rau củ, trái cây, thuốc,... có tác dụng bảo vệ phổi và phế quản. Nó làm giảm tác động xấu của các chất độc hại như ô nhiễm không khí và khói thuốc lá lên ống phế quản và phổi. Nó cũng đóng vai trò ngăn ngừa ung thư phế quản trương sình và phát triển. Chất xơ trong táo cũng góp phần ngăn ngừa các bệnh về máu như bệnh tim và đột quỵ cũng như xơ cứng động mạch bằng cách thải chất béo trung tính và cholesterol xấu tích tụ trong máu ra ngoài cơ thể.

Hành tây, tỏi

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Hành tây cũng chứa Quercetin, giúp bảo vệ phế quản và phổi. Không thể bỏ qua thành phần Allicin - một chất kháng sinh tự nhiên mạnh, có trong cả hành tây và tỏi. Allicin có tác dụng khử trùng rất tốt, ngăn ngừa kim loại nặng và các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể. Tỏi cũng chứa nhiều kẽm, rất tốt cho khả năng miễn dịch.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene - là một chất chống oxy hoá mạnh và còn được biết đến là tiền chất tổng hợp Vitamin A, giúp cải thiện chức năng phổi và có tác dụng chống ung thư. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng beta-carotene có tác dụng làm giảm tế bào ung thư và loại bỏ chất gây ung thư. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản, nó có tỷ lệ ức chế chất gây ung thư cao nhất trong số 82 loại rau. Anthocyanin là một chất chống oxy hóa tiêu biểu, làm giảm quá trình oxy hóa và tổn thương trong cơ thể và giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau.

Trà xanh

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Trà xanh cũng chứa Quercetin giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí và khói thuốc lá. Catechin, thành phần chính có trong trà xanh, giúp giảm viêm do các chất độc hại trong cơ thể do tác dụng chống oxy hóa tuyệt vời. Thành phần Tannin - một chất chống oxy hoá thường thấy trong trà và rượu vang, gây ức chế sự tích tụ của các kim loại nặng như thủy ngân (Hg), chì (Pb), cadimi (Cd), crom (Cr) trong cơ thể.