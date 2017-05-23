Tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì sớm cho trẻ, phụ huynh đang hại chính con mình

Sống khỏe 23/05/2017 14:37

Nhiều bậc cha mẹ tự ý đưa con đi tiêm hoóc-môn kìm hãm dậy thì sớm. Tuy nhiên, đây là việc làm nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì sớm cho trẻ, phụ huynh đang hại chính con mình - Ảnh 1
Tác hại khi tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì sớm cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những năm gần đây, tình trạng trẻ dậy thì sớm đang có dấu hiệu tăng nhanh và khiến nhiều phụ huynh rất lo lắng. Theo một cuộc khảo sát tại Bệnh viện nhi trung ương, cách đây hai năm, chỉ có 200 ca được theo dõi bệnh dậy thì sớm. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng trẻ được khám và theo dõi dậy thì sớm đã lên đến con số 800 trẻ. 

Tình trạng dậy thì sớm xuất hiện ở bé gái dưới 8 tuổi và với bé trai là trước 11 tuổi. Đặc biệt, một số trường hợp bé gái chỉ từ 2 - 3 tuổi đã bắt đầu dậy thì. Theo thống kê, trong số các ca bệnh nói trên, có 500 trẻ đang thực hiện tiêm hoóc-môn kìm hãm dậy thì.

Trước tình trạng này, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin cảnh báo và đưa ra lời khuyên là nên đưa trẻ đi tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì ở trẻ. Nhiều ba mẹ hy vọng cách này sẽ giúp bé phát triển và dậy thì đúng với độ tuổi của mình. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được nghiên cứu nào chứng minh.

Tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì sớm cho trẻ, phụ huynh đang hại chính con mình - Ảnh 2
Bác sĩ tư vấn về tác hại khi tiêm hoóc-môn kìm hãm dậy thì sớm cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã khẳng định, không cần thiết phải tiêm hoóc-môn ức chế dậy thì với những bé đang phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều ba mẹ vẫn tự ý đưa con ra ngoài để tiêm thuốc ức chế với hy vọng con sẽ dậy thì đúng tuổi và chiều cao của con sẽ tăng lên. 

Việc dùng hoóc-môn ức chế dậy thì sớm sẽ tác động đến sự phát triển bình thường của con. Nó cản trở quá trình dậy thì bình thường và ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý của bé.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo, việc sử dụng các loại hoóc-môn kìm hãm dậy thì là một con dao hai lưỡi. Nó có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Trường hợp trẻ không dậy thì sớm mà tiêm thuốc kìm hãm sẽ khiến trẻ chậm dậy thì và làm tử cung nhỏ lại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

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