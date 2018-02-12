Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh

Sống khỏe 12/02/2018 15:13

Các cô nàng hãy “bỏ túi” ngay 3 công thức giảm cân với chanh cực an toàn và hiệu quả dưới đây để xua tan nỗi lo mỡ thừa tích tụ hay vóc dáng trở nên kém thon gọn sau Tết nhé!

Chẳng cần tốn kém chi phí đến spa hay sử dụng những loại thuốc tan mỡ bụng kém an toàn, bạn vẫn sở hữu thân hình đạt chuẩn nhờ bí quyết giảm cân với chanh tươi cực đơn giản tại nhà.

Sử dụng chanh tươi là cách giảm cân tự nhiên, an toàn và  hữu hiệu đã được nhiều người áp dụng. Hàm lượng lớn axit citric trong chanh có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời giúp đào thải lượng chất béo tích tụ một cách nhanh chóng.

Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh - Ảnh 1
Những dưỡng chất trong chanh giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Thường xuyên dùng nước chanh sẽ giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, giải phóng nhanh lượng chất béo theo đường bài tiết tự nhiên, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, chanh tươi còn chứa nhiều pectin, giúp giảm cảm giác thèm ăn, giúp quá trình ăn kiêng của người thừa cân trở nên dễ dàng hơn.

Công thức giảm cân với chanh cực đơn giản tại nhà

Giảm cân với hỗn hợp chanh và muối

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi

- 1 thìa cà phê muối

- 2 lít nước lọc.

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh tươi rửa sạch rồi cắt làm đôi, vắt lấy phần nước cốt. Cho vào bình thủy tinh khoảng 2 lít nước lọc, thêm vào 1 thìa cà phê muối và nước cốt chanh tươi rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan.

Dùng hỗn hợp này uống trong ngày sẽ giúp tăng sức đề kháng, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình đào thải mỡ thừa tích tụ trong cơ thể nhanh chóng.

Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh - Ảnh 2
Công thức giảm cân với chanh và muối rất đơn giản - Ảnh: Internet

Hỗn hợp chanh và mật ong

Nguyên liệu:

- 1/2 quả chanh

- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 300ml nước ấm.

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh đem vắt lấy nước cốt rồi trộn chung với 300ml nước ấm, thêm vào 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất rồi khuấy đều hỗn hợp để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Dùng hỗn hợp này mỗi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ giúp giảm lượng calo cơ thể hấp thụ. Thường xuyên duy trì phương pháp này sẽ khiến bạn bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh - Ảnh 3
Bạn nên dùng nước chanh ấm mật ong vào mỗi sáng - Ảnh: Internet

Hỗn hợp giảm cân từ chanh, gừng và mật ong

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi

- 1 nhánh gừng

- 2 thìa cà phê mật ong

- 200ml nước.

Hướng dẫn thực hiện:

Gừng tươi mua về đem cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng sợi nhỏ. Sau đó, bạn bắc nồi lên bếp, cho khoảng 200ml nước vào đun sôi rồi cho gừng tươi thái sợi vào.

Đun khoảng 5-7 phút thì tắt bếp, đợi hỗn hợp gừng nguội thì vớt bỏ bã, chỉ lấy phần nước cốt.

Đổ hỗn hợp ra ly, thêm vào 2 thìa cà phê mật ong và nước cốt chanh rồi khuấy đều là có thể dùng được. Uống hỗn hợp này mỗi sáng trước khi ăn khoảng 20 phút để phát huy hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh - Ảnh 4
Hỗn hợp chanh, gừng và mật ong không chỉ giúp giảm cân mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với 3 công thức giảm cân với chanh cực đơn giản này nhé!

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