Tiệc tùng ‘thả ga’ ngày Tết không lo tăng cân chỉ với 1 quả chanh - 3 công thức giảm béo cực nhanh

Sử dụng chanh tươi là cách giảm cân tự nhiên, an toàn và hữu hiệu đã được nhiều người áp dụng. Hàm lượng lớn axit citric trong chanh có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời giúp đào thải lượng chất béo tích tụ một cách nhanh chóng.

Chẳng cần tốn kém chi phí đến spa hay sử dụng những loại thuốc tan mỡ bụng kém an toàn, bạn vẫn sở hữu thân hình đạt chuẩn nhờ bí quyết giảm cân với chanh tươi cực đơn giản tại nhà.

Bên cạnh đó, chanh tươi còn chứa nhiều pectin, giúp giảm cảm giác thèm ăn, giúp quá trình ăn kiêng của người thừa cân trở nên dễ dàng hơn.

Thường xuyên dùng nước chanh sẽ giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, giải phóng nhanh lượng chất béo theo đường bài tiết tự nhiên, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Công thức giảm cân với chanh cực đơn giản tại nhà

Giảm cân với hỗn hợp chanh và muối

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi

- 1 thìa cà phê muối

- 2 lít nước lọc.

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh tươi rửa sạch rồi cắt làm đôi, vắt lấy phần nước cốt. Cho vào bình thủy tinh khoảng 2 lít nước lọc, thêm vào 1 thìa cà phê muối và nước cốt chanh tươi rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan.

Dùng hỗn hợp này uống trong ngày sẽ giúp tăng sức đề kháng, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình đào thải mỡ thừa tích tụ trong cơ thể nhanh chóng.

Công thức giảm cân với chanh và muối rất đơn giản - Ảnh: Internet

Hỗn hợp chanh và mật ong

Nguyên liệu:

- 1/2 quả chanh

- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 300ml nước ấm.

Hướng dẫn thực hiện:

Chanh đem vắt lấy nước cốt rồi trộn chung với 300ml nước ấm, thêm vào 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất rồi khuấy đều hỗn hợp để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Dùng hỗn hợp này mỗi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ giúp giảm lượng calo cơ thể hấp thụ. Thường xuyên duy trì phương pháp này sẽ khiến bạn bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Bạn nên dùng nước chanh ấm mật ong vào mỗi sáng - Ảnh: Internet

Hỗn hợp giảm cân từ chanh, gừng và mật ong

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh tươi

- 1 nhánh gừng

- 2 thìa cà phê mật ong

- 200ml nước.

Hướng dẫn thực hiện:

Gừng tươi mua về đem cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng sợi nhỏ. Sau đó, bạn bắc nồi lên bếp, cho khoảng 200ml nước vào đun sôi rồi cho gừng tươi thái sợi vào.

Đun khoảng 5-7 phút thì tắt bếp, đợi hỗn hợp gừng nguội thì vớt bỏ bã, chỉ lấy phần nước cốt.

Đổ hỗn hợp ra ly, thêm vào 2 thìa cà phê mật ong và nước cốt chanh rồi khuấy đều là có thể dùng được. Uống hỗn hợp này mỗi sáng trước khi ăn khoảng 20 phút để phát huy hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Hỗn hợp chanh, gừng và mật ong không chỉ giúp giảm cân mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với 3 công thức giảm cân với chanh cực đơn giản này nhé!