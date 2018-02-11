‘Đánh bay’ mỡ bụng, cân nặng giảm cấp tốc chỉ với những bài tập cực đơn giản tại nhà

Luyện tập 11/02/2018 19:23

Vòng eo “bánh mì” luôn khiến chị em gặp không ít khó khăn khi lựa chọn trang phục và ngại ngần khi giao tiếp. Đừng quá lo lắng, các bài tập cực đơn giản dưới đây sẽ giúp giảm mỡ bụng cấp tốc tại nhà, bạn có thể áp dụng ngay.

Vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” luôn là mơ ước của các cô nàng thừa cân. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng bụng nhưng lại không có thời gian để đến phòng tập hay ăn kiêng nghiêm ngặt thì hãy thử áp dụng những bài tập này nhé!

Dưới đây là hướng dẫn thực hiện những bài tập “đánh tan” mỡ bụng, giảm số đo vòng 2 nhanh chóng, các cô nàng nên duy trì vào mỗi tối trước khi đi ngủ để nhanh chóng sở hữu vóc dáng hằng mơ ước.

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Những bài tập đơn giản tại nhà sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh: Internet

Những bài tập giảm mỡ bụng cấp tốc cực đơn giản tại nhà

Bài tập vặn thân mình

Bạn nằm ngửa trên sàn hoặc giường, duỗi thẳng chân, hai tay dang rộng ra hai bên vai. Sau đó từ từ co hai chân lại rồi xoay người và chân sang trái, giữ nguyên phần thân trên. Tiếp tục thực hiện tương tự với bên ngược lại. Lần lượt vặn thân mình sang hai bên trong khoảng 15 phút.

Cách này không chỉ giúp vòng eo thon gọn hơn mà còn mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu. Lúc mới tập, bạn có thể gặp khó khăn khi thực hiện những động tác này. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn đáng mơ ước.

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Đây là bài tập bạn có thể thực hiện ngay trên giường trước khi ngủ - Ảnh: Internet

Bài tập vận động thắt lưng

Đây là bài tập giúp ngăn ngừa tình trạng mỡ thừa tích tụ tại vòng eo, bạn nên luyện tập mỗi tối trước khi ngủ.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn ngồi thẳng lưng trên sàn. Sau đó duỗi thẳng chân trái, gập chân phải lại. Tiếp tục chống tay phải xuống sàn, tay trái giơ ngang với vai, xoay người sang phải, sau đó trở về vị trí thăng bằng. Lặp lại động tác với bên ngược lại.

Cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn khi đang thực hiện động tác để cơ bụng săn chắc và thon gọn hơn.

‘Đánh bay’ mỡ bụng, cân nặng giảm cấp tốc chỉ với những bài tập cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Dành vài phút mỗi ngày để luyện tập những động tác đơn giản tại nhà sẽ giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bài tập kết hợp bụng với chân

Để thực hiện bài tập này, bạn nằm ngửa trên sàn, để hai tay dọc theo thân mình. Sau đó từ từ nâng hai chân lên, giơ chân phải lên cao nhất có thể đồng thời hạ chân trái xuống sao cho chân không chạm sàn. Thực hiện đá liên tục hai chân trên không trong khoảng 10 lần hoặc hơn tùy theo khả năng của bạn. Lưu ý, bạn nên duy trì nhịp thở đều đặn và hai chân luôn cách nhau một góc 45 độ để bài tập đạt hiệu quả cao nhất.

‘Đánh bay’ mỡ bụng, cân nặng giảm cấp tốc chỉ với những bài tập cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Bài tập này không chỉ giúp vòng bụng săn chắc mà còn giúp loại bỏ mỡ thừa vùng đùi - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc duy trì những bài tập giảm cân, bạn có thể bổ sung thêm các thực phẩm giúp loại bỏ mỡ bụng cực hiệu quả vào thực đơn hàng ngày như cần tây, sữa chua, yến mạch, trà xanh… Đây đều là những thực phẩm giúp bổ sung nước cho cơ thể, ngăn ngừa chất béo tích tụ, đồng thời giúp đốt cháy calo hiệu quả và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn với những bài tập giảm mỡ bụng cực đơn giản tại nhà này nhé!

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