Cân nặng tự động giảm, mỡ thừa ‘không cánh mà bay’ chỉ với vài lát gừng ăn theo cách này

Chuyên gia nói gì 09/02/2018 11:56

Chẳng cần tốn tiền đến spa để loại bỏ mỡ thừa, bạn vẫn có thể giảm cân nhanh chóng và an toàn tại nhà bằng cách thường xuyên ăn gừng làm theo cách này.

Vóc dáng kém thon gọn luôn khiến chị em mất đi sự tự tin vốn có và gặp không ít khó khăn khi lựa chọn trang phục dịp Tết. Đừng quá lo lắng, tình trạng thừa cân có thể được khắc phục chỉ với vài lát gừng ngâm giấm.

Thường xuyên dùng gừng ngâm giấm mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và giảm cân hiệu quả, chẳng mấy chốc bạn sẽ sở hữu thân hình thon gọn cùng vòng eo con kiến hằng mơ ước.

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Gừng ngâm giấm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách ăn gừng giảm cân nhanh tại nhà

Hợp chất gingerol và shogaol trong gừng có khả năng giúp phân hủy chất béo và mỡ thừa, nhờ đó quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn. Đồng thời, những dưỡng chất khác có trong loại gia vị quen thuộc này còn ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể, giúp giảm lượng cholesterol có hại cho sức khỏe.

Cân nặng tự động giảm, mỡ thừa ‘không cánh mà bay’ chỉ với vài lát gừng ăn theo cách này - Ảnh 2
Gừng chứa nhiều hợp chất giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Khi gừng kết hợp với giấm sẽ giúp thúc đẩy quá trình bài tiết trong cơ thể. Hàm lượng axit hữa cơ và axit amin trong giấm không chỉ làm tiêu hao chất béo trong cơ thể mà còn thúc đẩy chất đường, protein trao đổi thuận lợi hơn.

Theo Đông Y, gừng ngâm giấm còn có tác dụng loại bỏ những độc tố tích tụ, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu dưới da, giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và nếp nhăn.

Chính vì vậy, thường xuyên ăn gừng ngâm giấm sẽ giúp tiêu mỡ, đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể, ngăn ngừa triệu chứng rụng tóc, nhất là khi thời tiết đang trở lạnh.

Cách làm gừng ngâm giấm giảm cân

Chuẩn bị:

- 300g gừng 

- 3 quả chanh tươi 

- Giấm gạo

- 1 hũ thủy tinh có nắp kín

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn nên chọn những củ gừng còn tươi để nó phát huy hết những tác dụng vốn có của nó. Chỉ có gừng tươi mới giúp tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cân nặng tự động giảm, mỡ thừa ‘không cánh mà bay’ chỉ với vài lát gừng ăn theo cách này - Ảnh 3
Cách làm gừng ngâm giấm rất đơn giản - Ảnh: Internet

Gừng tươi đem rửa sạch, sau đó cạo vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng. Bạn chuẩn bị sẵn hũ thủy tinh rửa sạch, lau khô rồi xếp gừng vào ngâm cùng giấm gạo. Để bảo quản và giữ gừng ngâm giấm được lâu, bạn nên đặt ở nơi thoáng mát hoặc ngăn mát tủ lạnh.

Cách dùng:

Mỗi sáng, bạn nên dùng khoảng 2-4 lát gừng tươi ngâm giấm để giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, người mắc bệnh cao huyết áp cũng có thể dùng gừng ngâm giấm để ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch.

Cân nặng tự động giảm, mỡ thừa ‘không cánh mà bay’ chỉ với vài lát gừng ăn theo cách này - Ảnh 4
Chỉ với vài lát gừng ngâm giấm mỗi ngày, cân nặng của bạn sẽ xuống 'vèo vèo' - Ảnh: Internet

Trong trường hợp bạn gặp chứng mất ngủ thì nên cho vài lát gừng ngâm giấm vào chậu nước ấm, ngâm chân trong khoảng 30 phút cho đến khi nước nguội hẳn. Cách này sẽ giúp thư giãn và mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Trên đây là cách ăn gừng giúp giảm cân hiệu quả, chị em hãy áp dụng ngay từ hôm nay để tha hồ xúng xính váy áo dịp Tết nhé!

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