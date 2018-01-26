Thường xuyên dùng aspirin giảm đau mà không biết đến những tác dụng ‘thần thánh’ này thì phí cả đời

Không chỉ giúp giảm đau hay hạ sốt, thuốc aspirin còn có những tác dụng ‘thần thánh’ ít ai biết như làm sạch gàu, trị mụn, tẩy tế bào chết…

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết aspirin không chỉ là thuốc chữa bệnh mà còn có tác dụng trong việc làm đẹp, giúp trị vết côn trùng đốt, làm mềm vết chai... Bạn sẽ “tiếc hùi hụi” vì không biết đến những công dụng tuyệt vời này của aspirin sớm hơn đấy! Aspirin có tác dụng gì? Trị mụn Aspirin chứa nhiều chất kháng viêm có tác dụng điều trị mụn hiệu quả và nhanh chóng. Để trị mụn, bạn chỉ cần nghiền nát khoảng 2 viên aspirin rồi trộn cùng một chút nước cốt chanh. Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vết mụn, giữ trên da trong vài phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Tình trạng mụn sẽ được cải thiện đáng kể sau khi bạn áp dụng phương pháp này.

Bạn có thể dùng aspirin để trị mụn - Ảnh: Internet Làm dịu vết côn trùng cắn Khi bị côn trùng đốt, bạn chỉ cần nhúng aspirin vào thìa nước rồi dùng nước này bôi lên vết thương. Sau khi bôi lên vùng da trong khoảng vài phút, vết cắn sẽ dịu ngay tức thì, giúp giảm sưng và ngứa nhanh chóng. Trị gàu Những cô nàng gặp tình trạng tóc nhiều gàu thường cảm thấy tự ti trong giao tiếp và ngần ngại khi lựa chọn trang phục tối màu. Để giảm gàu và ngứa da đầu nhanh chóng, bạn có thể nghiền nát 2 viên aspirin rồi trộn chung với dầu gội và sử dụng như bình thường, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại.

Nghiền nát aspirin để gội đầu sẽ giúp cải thiện tình trạng gàu hiệu quả - Ảnh: Internet Tẩy da chết Aspirin có tác dụng tẩy da chết tuyệt vời, đồng thời có tác dụng giúp kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông. Bạn có thể nghiền nát khoảng 2-3 viên aspirin rồi trộn chung với muối để mát xa cơ thể trong khoảng 5 – 10 phút, sau đó tắm lại với nước sạch. Làm mềm vết chai Nếu bạn đang muốn làm mềm các vết chai ở chân thì aspirin sẽ là nguyên liệu bạn không thể bỏ qua. Dùng khoảng 7 viên aspirin, đem nghiền nát thành bột rồi trộn với 1 thìa cà phê nước cốt chanh, đảo đều đến khi tạo thành dung dịch hơi sệt là được. Sau khi bôi hỗn hợp lên da, bạn dùng khăn ấm ủ trong khoảng 10 phút rồi mát xa với đá mài để tẩy sạch da chết. Kiên trì áp dụng phương pháp này sẽ giúp các vết chai mềm dần và biến mất. Sau khi bôi aspirin lên vùng da bị chai, bạn dùng đá mài để tẩy da chết - Ảnh: Internet Phục hồi tóc hư tổn Bạn đang gặp tình trạng tóc bị hư tổn và đang tìm cách để cải thiện thì hãy nghĩ ngay tới aspirin nhé! Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nát khoảng 5 viên aspirin rồi cho vào ly nước ấm. Dùng nước này để ủ tóc trong khoảng 10 phút rồi xả sạch với nước sẽ giúp mái tóc bóng khỏe hơn. Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của aspirin mà có thể bạn chưa biết, hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay nhé! * Thông tin mang tính tham khảo

90% người Việt đều đang mắc thói quen có hại cho sức khỏe này nhưng không hề hay biết Nhiều người thường có thói quen dùng tăm để xỉa răng, nhất là sau khi ăn. Tuy nhiên, ít người biết rằng hành động này lại rất có hại cho sức khỏe.

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