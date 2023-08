Tắm vào những thời điểm này coi chừng 'mạng mỏng hơn giấy'

Vừa tập thể dục xong, cơ thể còn nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cao. Tắm vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể bị kích thích bởi nước, ảnh hưởng đến huyết áp, thậm chí khiến máu cung cấp không đủ ở một số khu vực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi tập thể dục, bạn có thể uống một chút nước, thư giãn các cơ để giảm cảm giác khó chịu sau mỗi lần tập. Bạn hãy đợi cơ thể ráo mồ hôi, nhiệt độ ổn định rồi mới tắm.

Khi bạn tập thể dục xong cần thời gian để cân bằng lại nhiệt độ cơ thể rồi mới tắm - Ảnh minh họa

Tắm ngay sau khi ăn no

Tắm ngay sau khi ăn no không phải là thói quen tốt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Sau khi ăn, thức ăn cần có thời gian để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tắm ngay sau khi ăn, máu sẽ lưu thông nhiều hơn ở bề mặt da, từ đó làm giảm lượng máu cung cấp cho đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu, khiến cơ thể kém hấp thu.

Tắm ngay sau khi uống rượu

Sau khi uống rượu, mạch máu giãn ra nhanh chóng, nhịp tim cũng tăng lên. Nhiều người thường sử dụng nước có nhiệt độ tương đối cao để tắm. Điều này làm cho nhiệt độ của da tăng lên, quá trình tuần hoàn máu nhanh, dẫn đến nhịp tim nhanh hơn.

Tắm sau khi uống rượu gây giãn mạch máu, tăng nhịp tim, dễ mất tỉnh táo - Ảnh minh họa

Sự thay đổi nhanh chóng này sẽ khiến cơ thể con người khó thích nghi trong thời gian ngắn, gây ra tác hại xấu cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu bạn tắm khi đang say, cơ thể không tỉnh táo, dễ mất thăng bằng và bị ngã.

Không chỉ những thời điểm trên, khi bạn đang trong những trạng thái cơ thể dưới đây thì tuyệt đối không nên tắm.

Lúc đói: Khi đói, lượng đường huyết của cơ thể ở mức thấp nhất, không thể đáp ứng được việc tiêu hao nhiệt lượng cần thiết trong quá trình tắm. Vì vậy, vệ sinh cơ thể ở thời điểm này có thể khiến bạn hạ đường huyết, thậm chí ngất xỉu.

Ngay sau khi ăn no: Khi bạn vừa ăn no, dưới tác động của nhiệt độ nước, các mạch máu ở lớp biểu bì sẽ giãn nở, khiến lượng lớn máu dồn về đây, ảnh hưởng việc cung cấp máu cho khoang bụng để tiêu hóa hấp thụ thức ăn. Khi đó, quá trình tiêu hóa chậm lại, ruột trở nên yếu hơn, dẫn đến táo bón và các vấn đề dạ dày khác. Vì vậy, bạn nên tắm sau khi ăn 1-2 giờ.

Khi cơ thể mệt mỏi: Nhiều người cho rằng tắm khi cơ thể đang mệt mỏi sẽ giúp lấy lại tinh thần sảng khoái và tỉnh táo hơn. Việc làm này hoàn toàn sai lầm bởi khi mệt mỏi, khả năng tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết bị giảm mạnh. Việc tắm nước lạnh lúc này khiến mạch máu co lại và bạn dễ có nguy cơ bị cảm lạnh và đột quỵ. Trong khi đó, tắm nước nóng khi mệt khiến cơ thể dễ dàng bị nóng lên, mạch máu mở rộng dễ dẫn tới suy tim.

Khi bị sốt: Nhiệt độ cơ thể ở mức 38 độ C trở lên, mức tiêu hao nhiệt lượng sẽ tăng khoảng 20%. Khi đó, tắm rất dễ bị cảm lạnh, khiến tình trạng sức khỏe và cơn sốt trở nên trầm trọng do sức đề kháng yếu. Điều này còn có thể dẫn tới đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của bạn.

Không nên tắm khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 38 độ C - Ảnh minh họa

Sau khi "yêu": Sau khi quan hệ tình dục, các lỗ chân lông mở rộng, nhịp tim nhanh hơn mức bình thường, tất cả cơ quan trong cơ thể đều được thư giãn, thả lỏng tối đa. Việc đứng dậy và đi tắm ngay rất có thể khiến bạn bị cảm lạnh, nhịp tim thay đổi đột ngột kèm theo các triệu chứng co rút, nguy hiểm hơn là tai biến do co mạch máu tức thời. Do đó, trước khi tắm, hãy nghỉ ngơi ít nhất 5-10 phút để cơ thể hồi phục trạng thái thông thường.

Tắm sau khi quan hệ khiến nhịp tim đập nhanh, dễ co rút mạch máu - Ảnh minh họa

Ban đêm: Nhiều người nghĩ rằng tắm vào ban đêm có thể khiến cơ thể thoải mái và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tắm đêm rất dễ khiến cơ thể bị trúng gió hoặc cảm lạnh vì các tĩnh mạch giãn ra và huyết áp giảm. Với những người huyết áp thấp, tắm đêm sẽ gây hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ và tử vong.