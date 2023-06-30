Những nguyên tắc giúp giảm cân không cần tập thể dục

Sống khỏe 30/06/2023 09:38

“Bạn muốn hoạt động nhiều nhất có thể để tối đa hóa sự thon thả và lượng calo đốt cháy. Nó tạo ra sự khác biệt lớn ngay cả khi bạn đã tập luyện trong ngày”.

Ngủ đủ giấc

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ và quá trình giảm cân liên quan mật thiết đến nhau. Khi ngủ, cơ thể tiết ra các loại hormone thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ. Ngược lại, khi không ngủ đủ giấc, dạ dày sẽ tiết ra ghrelin kích thích cảm giác thèm ăn, dễ kéo theo ăn đêm, sa đà vào những món kém lành mạnh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn chậm và nhai kỹ có thể giúp bạn giảm lượng thức ăn và tăng cảm giác no. Nói cách khác, khi ăn chậm, bạn sẽ có xu hướng ăn ít hơn. Điều này có thể giúp bạn giảm cân.

Ngược lại, những người ăn nhanh có nhiều khả năng tăng cân hơn những người ăn chậm. Chính vì thế, nếu bạn muốn giảm cân, hãy tập trung vào việc nhai chậm. Bạn cũng có thể đếm số lần mình nhai trong mỗi miếng thức ăn. Sau đó hãy cảm nhận cơn no với lượng thức ăn ít hơn nhiều so với bình thường.

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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ và quá trình giảm cân liên quan mật thiết đến nhau -Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Nên uống nhiều nước và nhớ rằng nước thì không có cholesterol hoặc chất béo. Trước hết, cơ thể bạn cần nước - và nước thì không có cholesterol hoặc chất béo.

Vì vậy, hãy uống nước! Đó là thứ tự nhiên bạn có thể nhâm nhi mà sẽ không bổ sung calo. Lượng calo vô nghĩa chắc chắn sẽ cản trở việc giảm cân của bạn. Uống nước có thể mang lại cho bạn cảm giác no, có khả năng ngăn bạn ăn thêm.

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 Nên uống nhiều nước và nhớ rằng nước thì không có cholesterol hoặc chất béo - Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu protein vào bữa sáng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bỏ bữa sáng làm gia tăng khả năng béo phì. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein vào bữa sáng giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn suốt cả ngày hiệu quả.

Hãy ăn thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ rất tốt cho cơ thể. Nó không chỉ làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư mà còn có thể giúp bạn tăng cảm giác no, giúp no lâu hơn.

Đặc biệt, chất xơ nhớt – loại được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật – rất hữu ích cho việc giảm cân. Nó tạo thành gel khi tiếp xúc với nước. Loại gel này làm tăng sự hấp thụ các chất dinh dưỡng và làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn của dạ dày.

Vì vậy, cách ăn uống giảm cân không cần tập thể dục là hãy tập trung vào việc bổ sung nhiều chất xơ trong chế độ ăn của bạn. Bạn có rất nhiều lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ như đậu, măng tây, cam và táo…

Đi bộ bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có thể

Bạn nên tận dụng các cơ hội để đi bộ nhiều hơn. Đi bộ là một cách tuyệt vời để đốt cháy lượng calo không mong muốn. Chỉ cần 30 phút đi bộ nhanh trở thành thói quen của bạn mỗi ngày có thể đốt cháy thêm khoảng 150 calo.

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Bạn nên tận dụng các cơ hội để đi bộ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng bạn di chuyển càng nhanh và càng nhiều bước thì lượng calo bạn đốt cháy càng lớn. Cố gắng có ý thức để đỗ xe xa hơn mức cần thiết ở bất cứ nơi đâu bạn đến và tập thói quen đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Đi bộ xuống mọi lối đi trong siêu thị ngay cả khi bạn không cần thứ gì đó ở. Bạn sẽ ngạc nhiên khi các bước đi cộng lại nhiều như thế nào!

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Từ khóa:   giảm cân thể dục giảm béo

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