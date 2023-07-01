Đột ngột thức giấc lúc 3-4 giờ sáng không phải chỉ mất giấc ngủ: Coi chừng 2 cơ quan nội tạng đã bị 'hỏng'

Không phải ngẫu nhiên mà Đông y ví một giấc ngủ ngon sướng như 'tiên', bởi vì những lợi ích mà chúng mang lại vô cùng có giá trị. Đồng thời, còn là dấu hiệu cảnh báo cơ quan nội tạng bên trong mỗi chúng ta.
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Bạn ngủ có ngon không?
Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, một giấc ngủ ngon là giấc ngủ trải qua đầy đủ 4 giai đoạn gồm ru ngủ, ngủ nông, ngủ sâu và REM (chuyển động mắt nhanh). Một chu kỳ trọn vẹn là 90 và sau đó cơ thể lại tiếp tục một chu kỳ mới. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đêm và cơ thể thức dậy bởi đồng hồ sinh học của một ngày mới.
Có như vậy, hệ thần kinh mới đủ thời gian khôi phục, tái tạo và nạp năng lượng, sửa chữa tổn thương, xử lý thông tin và lưu lại những ký ức từ bộ nhớ ngắn qua dài. Một giấc ngủ ngon cần đáp ứng đầy đủ 2 tiêu chí là ngủ đủ và ngủ sâu. Khi thức giấc, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và luôn tràn đầy sức sống. Dưới đây là lợi ích của giấc ngủ ngon:
- Tăng cường hệ miễn dịch
Cơ thể có đủ thời gian để sửa chữa các mô tổn thương và tăng cường tiết ra hormone giúp cải thiện sức đề kháng, chống viêm, nhiễm trùng nếu bạn ngủ đủ giấc. Chi tiết là khi cơ thể ngủ sẽ tiết ra chất quan trọng với tác dụng bảo vệ hệ miễn dịch khỏi sự xâm nhập của vi rút hay vi khuẩn gây hại cytokines. Nhiều thực nghiệm cho thấy những người không ngủ đủ giấc dễ mắc các bệnh vặt như cảm, sổ mũi và ho.
- Kiểm soát cân nặng
Mất ngủ hay thức khuya khiến cơ thể tiêu hao nặng lượng và thèm ăn. Nếu bạn ăn vào khung giờ này sẽ tạo áp lực lên hệ tiêu hóa và lớp mỡ bụng ngày càng dày hơn. Vậy nên, đi ngủ đúng giờ và ngủ sâu sẽ ngăn ngừa cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho biết ngủ đủ giấc có tác dụng giảm cân tương đương với việc tập thể dục.
- Tăng khả năng tập trung và ghi nhớ
Bạn có biết rằng, ngủ là lúc bộ não xử lý thông tin và đưa chúng vào bộ nhớ dài hạn. Nên một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ và tập trung tốt hơn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ mắc bệnh đãng trí Alzheimer.
- Cải thiện vẻ đẹp cho làn da
Nhiều chị em chắc chắn không biết rằng giấc ngủ đủ và sâu sẽ giúp chữa lành các tổn thương do mụn, nám… Vì khi ngủ đủ cơ thể sẽ sản sinh mạnh mẽ hàm lượng collagen giúp làn da căng mịn và tươi trẻ hơn.
- Điều chỉnh tâm trạng
Một giấc ngủ ngon, tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn ngày hôm trước. Đó là tác dụng kỳ diệu của giấc ngủ ngon mà nhiều người chưa biết. Có thể hiểu đơn giản, khi ngủ sâu bạn sẽ không còn thời gian để suy nghĩ những điều tiêu cực.
Tỉnh giấc lúc 3-4 giờ, coi chừng gan và phổi "tắc nghẽn"
Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, rất nhiều người xuất hiện tình trạng đột ngột tỉnh giấc lúc 3-4 giờ sáng. Bạn cần cẩn trọng với hai bộ phận này:
- Gan tổn thương
Theo bác sĩ, giai đoạn từ 2 - 3 giờ đêm là giai đoạn giải độc của gan. Nếu gan bốc hỏa hoặc kinh mạch gan bị tắc nghẽn sẽ dẫn đến tình trạng gan khí kém, khí huyết kém lưu thông, từ đó gây tỉnh giấc giữa đêm.
Đương nhiên, khi gan bị tổn thương, ngoài dấu hiệu thức dậy bất thường, cơ thể cũng sẽ xuất hiện một số hiện tượng khác như là:
1. Đau bụng và đầy hơi: Tổn thương gan có thể gây khó chịu ở bụng, chẳng hạn như đầy hơi và đau bụng.
2. Khó tiêu: Gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa dẫn đến khó tiêu, buồn nôn, nôn và các triệu chứng khác.
3. Vàng da: Vàng da là một trong những biểu hiện phổ biến của bệnh gan, do sự cản trở chuyển hóa bilirubin trong cơ thể.
4. Mệt mỏi, sút cân: Khi gan bị bệnh, chức năng gan suy giảm, quá trình chuyển hóa năng lượng giảm sút, từ đó sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng như mệt mỏi, thể lực kém, sút cân.
5. Chảy máu: Bệnh gan khiến cơ thể mất đi chức năng đông máu bình thường, làm thay đổi quá trình chuyển hóa của các yếu tố đông máu, dẫn đến tình trạng chảy máu bất thường hoặc vết thương lâu lành.
- Do kinh mạch phổi bị tắc nghẽn
Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng khoảng thời gian từ 3-5h sáng là thời điểm mà phổi đang thực hiện chức năng thanh lọc. Nếu ngày nào cũng thức dậy vào đúng thời gian này kèm các triệu chứng như ho, hắt hơi, nghẹt mũi thì rất có thể phổi của bạn chứa quá nhiều độc tố cần phải thanh lọc...
Ngoài dấu hiệu tỉnh giấc vào ban đêm, bệnh phổi còn để lộ không ít biểu hiện như:
1. Ho: Cơn ho có thể là ho khan hoặc khạc đờm, đôi khi kèm theo các triệu chứng như ho và đau ngực.
2. Khó thở: Các tổn thương ở phổi khiến bệnh nhân cảm thấy khó thở hoặc thở khò khè.
3. Đau ngực: Tổn thương ở phổi có thể gây đau hoặc tức ngực, đặc biệt là khi hít thở sâu.
4. Ho ra máu: Ho ra máu có thể là triệu chứng của bệnh phổi, điều đó chứng tỏ nhu mô phổi bị tổn thương hoặc viêm nặng.
5. Mệt mỏi và sụt cân: Tổn thương phổi có thể khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt hoặc sụt cân.
6. Sốt: Các tổn thương ở phổi có thể gây ra các triệu chứng như sốt.
Chăm sóc giấc ngủ - Liều thuốc hiệu nghiệm cho cơ thể khỏe mạnh
Theo Sức khỏe và Đời sống, để góp phần khắc phục tình trạng đó, bạn có thể tham khảo một số phương pháp để đi đến một giấc ngủ ngon:
- Ngủ đúng giờ
Tạo thành một thói quen trong sinh hoạt. Không nên thức quá khuya (nửa đêm) cũng như không nên "ngủ nướng" vì khi đó nhịp sinh học lại phải điều chỉnh. Hãy thiết lập phản xạ có điều kiện là: khi trời tối thì buồn ngủ và khi trời sáng thì tỉnh giấc.
- Tập thể dục nhẹ khoảng 15 phút trước khi đi ngủ
Nên đi bộ ngoài trời hít thở không khí trong lành, có thể có những hoạt động yên tĩnh như đọc sách, tập yoga, ngồi thiền… sẽ tốt cho giấc ngủ. Ngược lại nếu tập luyện quá sức sẽ gây kích thích hệ vận động và sẽ khó đi vào giấc ngủ.
- Tránh ăn quá no
Vì khi đó cơ thể phải làm việc để tiêu hóa lượng thức ăn nói trên, đặc biệt là thức ăn chua cay nhiều, thức ăn lỏng nhiều sẽ làm bạn buồn tiểu ảnh hưởng giấc ngủ. Nên ăn nhẹ, có thêm trái cây, hoặc uống một ly sữa ấm.
- Tránh những chất kích thích như cà phê, thuốc lá
Các chất kích thích làm phấn khích hệ thần kinh gây mất ngủ. Uống rượu bia cũng sẽ gây đi tiểu nhiều, dễ gây ác mộng, mà đặc biệt bạn sẽ mệt mỏi vào hôm sau, sự mệt mỏi này còn hơn cả khi mất ngủ.
- Đi ngủ với tâm hồn thoải mái
Hãy vất bỏ mọi thứ buồn bực ra ngoài cửa phòng, hãy viết vào giấy những điều ưu tư hay bạn quan tâm để tránh quên khi giải quyết vào sáng hôm sau. Đối với những người cao tuổi, nên ngâm chân vào nước ấm, mát-xa nhẹ nhàng sẽ làm giấc ngủ ngon hơn.
- Phòng ngủ phải rộng rãi, thông thoáng
Phòng ngủ nên yên tĩnh, nệm nằm không quá cứng hoặc quá mềm (gây đau lưng). Một điều cần nhớ là: phòng ngủ chính là "nơi để ngủ", chính vì thế không nên xem tivi, nhất là các phim về tội ác, kinh dị hoặc ướt át, vì dễ gây vương vấn vào tâm trí và gây khó ngủ.
Nhiệt độ phòng ngủ nên duy trì ở 17 - 20 độ C, nên có một tấm chăn mỏng phủ người cho dù đó là mùa hè, phải mở cửa sổ đến đón gió tự nhiên, nếu dùng quạt thì không để quạt trực diện vào người
- Quần áo ngủ phải rộng rãi, đủ kích thước, thông thoáng, tránh gò bó, giường ngủ phải ngăn nắp, không nên "đầu chạm tường, chân chạm đuôi giường".
- Khi thức giấc vào nửa đêm mà khó trở lại vào giấc ngủ, hãy dậy làm một việc gì đó nhẹ nhàng đến khi buồn ngủ trở lại, đừng nằm trên giường rồi trằn trọc đếm thời gian trôi qua để chờ trời sáng ….