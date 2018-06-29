Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả

Sống khỏe 29/06/2018 09:54

Nội tiết tố nữ có vai trò quan trọng đối với phái đẹp.Tuy nhiên, dưới tác động của tuổi tác, môi trường sống mà người phụ nữ khó tránh phải đối diện với tình trạng rối loạn suy giảm nội tiết tố nữ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Bổ sung nội tiết tố nữ bằng cách nào? là mối quan tâm thường trực của phái đẹp. Cùng khám phá ngay nhé!

1. Nội tiết tố nữ là gì?

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 1

Nội tiết tố nữ là một hormone có vai trò rất quan trọng trong cơ thể của nữ giới

-Ảnh: Internet

Nội tiết tố nữ là một hormone có vai trò rất quan trọng trong cơ thể của nữ giới. Nó là tổng hợp gồm 3 chất estron, estradiol và estriol được tiết ra chủ yếu từ buồng trứng.

Nội tiết tố là yếu tố quyết định giúp định hình giới tính nữ và có tác động toàn diện đến sức khỏe và sinh lý của người phụ nữ.

2. Nguyên nhân suy giảm nội tiết tố nữ

Tuổi càng cao thì nguy cơ suy giảm nội tiết tố càng lớn.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 2
Triệu chứng bốc hỏa trong giai đoạn tiền mãn kinh -Ảnh: Internet

Khi phụ nữ bước vào độ tuổi 30, estrogen thường thấp hơn. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, sau 35 tuổi chị em sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ estrogen kèm theo hàng loạt những  thay đổi  như tâm sinh lý (dễ cáu gắt, khó ngủ...), ngoại hình (béo bụng, chảy xệ vòng một, rụng tóc, trứng cá, nám và sạm da...)  

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 3

Sau 35 tuổi chị em sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ estrogen

-Ảnh: Internet

Tiền mãn kinh là giai đoạn giao mùa cuộc đời của chị em được đặc trưng với các triệu chứng: bốc hỏa, suy giảm ham muốn, khô âm đạo và thay đổi tính tình, dễ cáu gắt, nổi nóng, lo âu,…

Trong giai đoạn mãn kinh lượng estrogen sẽ sụt giảm trầm trọng. Đây cũng là  triệu chứng thường xảy ra với những phụ nữ phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 4

Stress kéo dài  là “thủ phạm” khiến chị em suy giảm nội tiết nhanh và giai đoạn

tiền mãn kinh đến sớm hơn -Ảnh: Internet

Chế độ chăm sóc sức khỏe và tác động của môi trường sống xung quanh cũng là gốc rễ sâu xa của tình trạng suy giảm nội tiết tố.

Với những chị em có sức khỏe lành mạnh, đời sống lành mạnh sẽ ít gặp phải các triệu chứng bất thường do rối loạn nội tiết tố gây ra.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 5

Phụ nữ thường xuyên có lối sống không khoa học thường bị suy giảm nội tiết tố nữ

từ rất lúc tuổi còn rất trẻ -Ảnh: Internet

Ngược lại, khi  phụ nữ thường xuyên có lối sống không khoa học hay hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích gây nghiện thường bị suy giảm nội tiết tố nữ từ rất lúc tuổi còn rất trẻ. Stress kéo dài  là “thủ phạm” khiến chị em suy giảm nội tiết nhanh và giai đoạn tiền mãn kinh đến sớm hơn.

3. Bổ sung nội tiết tố nữ bằng cách nào?

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 6

Bổ sung nội tiết tố nữ từ thiên nhiên là cách hiệu quả, đảm bảo an toàn, hiệu quả

-Ảnh: Internet

Trước tiên, chị em cần nắm rõ kiến thức về nội tiết tố và ý nghĩa của việc bổ sung estrogen. Bổ sung nội tiết tố nữ từ thiên nhiên là cách hiệu quả, đảm bảo an toàn, hiệu quả về lâu dài để khắc phục và xoa dịu rối loạn nội tiết tố.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 7
Tăng nội tiết tố nữ bằng đậu nành và rau quả -Ảnh: Internet

Trong thực đơn ăn uống hàng ngày, chị em nên tăng cường đưa các thực phẩm giàu estrogen vào.

Những thực phẩm tăng nội tiết tố nên ăn nhiều hơn  gồm: Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành, bí đao, cà tím, bông súp lơ xanh, cá hồi, dưa chuột, hạt mè, hướng dương, điều, lạc,  táo, rau diếp cá...  Nên hạn chế ăn chất đạm động vật, mỡ động vật, chất béo và đường tổng hợp.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 8
Duy trì luyện tập thể dục đều đặn -Ảnh: Internet

Đồng thời với áp dụng tăng nội tiết tố nữ tự nhiên, trong cuộc sống, chị em cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh stress, giữ tinh thần thoải mái, tươi trẻ. Chú ý hơn đến việc duy trì luyện tập thể dục đều đặn để mang lại hiệu quả như mong muốn.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 9
Hạn chế tối đa các thói quen xấu -Ảnh: Internet

Tránh/ hạn chế tối đa các thói quen xấu như: ăn đồ ăn nhanh, thức khuya, dùng chất kích kích gây nghiện, ít vận động, hay lạm dụng thuốc kháng sinh chính là cách bổ sung nội tiết tố nữ đơn giản mà ai ai cũng có thể thực hiện được.

Nội tiết tố nữ: Vai trò và những cách bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 10
Nên đi khám sức khỏe phụ khoa định kỳ -Ảnh: Internet

Nên đi khám sức khỏe phụ khoa định kỳ (3-6 tháng một lần) để được kịp thời  tư vấn cách tăng nội tiết tố nữ nữ, cân bằng nội tiết của cơ thể, đảm bảo hoạt động của các cơ quan trong cơ thể được diễn ra trơn tru. Chị em cũng có thể  bổ sung nội tiết tố cho cơ thể nhanh hơn, bằng cách uống các sản phẩm, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên.

Đến đây, chắc hẳn chị em đã có thể nắm được Bổ sung nội tiết tố nữ bằng cách nào? Không quá khó để biết ăn gì tăng nội tiết tố nữ? Uống gì để tăng nội tiết tố nữ?  phải không nào. Hi vọng những thông tin trên sẽ thật hữu ích giúp chia sẻ nỗi lo suy giảm nội tiết tố  và cùng chị em vượt qua cơn bão tiền mãn kinh một cách thật nhẹ nhàng.

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