Chị em hãy bổ sung ngay yến mạch vào bữa sáng để da đẹp, dáng thon như gái đôi mươi

Theo nhiều nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) yến mạch chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Đây cũng là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên bổ sung vào thực đơn ăn sáng mỗi ngày.

Nhiều người ăn kiêng thường bỏ qua bữa sáng mà không biết rằng điều này có thể gây hại sức khỏe , thậm chí khiến cân nặng của bạn tăng nhanh chứ không giảm. Thay vào đó, một bữa sáng với thực phẩm lành mạnh sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể suốt ngày dài, đồng thời giúp cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân.

Bạn có thể dùng yến mạch để bổ sung lượng chất béo lành mạnh cho cơ thể. Yến mạch có thể dùng để chế biến món cháo cho bữa sáng, dễ ăn kèm với các loại thức ăn khác để tăng hương vị và bổ sung hàm lượng dinh dưỡng.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà cơ thể nhận được nếu thường xuyên ăn yến mạch vào mỗi sáng:

Nếu kết hợp cháo yến mạch với các thực phẩm khác như việt quất, óc chó, hạnh nhân… chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, protein thì sẽ giúp giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể.

Bạn có thể bổ sung việt quất vào thực đơn yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên

Thường xuyên ăn cháo yến mạch sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể một cách tự nhiên nhờ hàm lượng lớn chất xơ hòa tan có tên gọi là beta-glucan. Dưỡng chất này còn giúp ngăn chặn cholesterol được hấp thụ vào máu qua thành ruột. Bổ sung thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Làm đẹp da

Yến mạch chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất dưới da. Dùng yến mạch mỗi ngày sẽ giúp làn da sáng mịn, tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Thường xuyên ăn yến mạch giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Kéo dài cảm giác no và hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Yến mạch có tác dụng kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Chỉ với một bát nhỏ cháo yến mạch buổi sáng cũng đủ nạp năng lượng cho cơ thể và giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn.

Chính điều này sẽ giúp quá trình ăn kiêng và giảm cân của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện

Nếu bạn đang trong chế độ tập luyện để giảm cân và muốn tăng cơ thì hãy bổ sung ngay yến mạch vào mỗi bữa sáng. Các carbohydrate chuyển hóa chậm trong yến mạch giúp bổ sung glycogen - năng lượng được lưu trữ trong cơ bắp. Điều này sẽ giúp phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện cũng như tăng cường chức năng hoạt động của cơ bắp.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn hãy thêm yến mạch vào thực đơn mỗi bữa sáng ngay từ hôm nay nhé!