Lấy vỏ chuối làm trà theo cách này uống mỗi ngày, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ

Chuyên gia nói gì 25/06/2018 15:22

Chuối vốn là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng bạn đã bao giờ sử dụng vỏ chuối thay vì vứt bỏ nó chưa. Trà được làm từ vỏ chuối sẽ mang lại những tác dụng không ngờ cho cơ thể, theo naturalcuresandhomeremedies.

Thông thường khi ăn chuối, người ta thường vứt bỏ phần vỏ mà không hề biết rằng nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Vậy làm thế nào để sử dụng vỏ chuối nếu bạn không thể ăn nó.

Rất đơn giản, hãy dùng vỏ chuối để làm trà và uống mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về một loạt tác dụng của nó đấy!

Lấy vỏ chuối làm trà theo cách này uống mỗi ngày, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1
Dưỡng chất có trong vỏ chuối mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng tuyệt vời của trà vỏ chuối

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, vỏ chuối có thể làm giảm mức cholesterol cao trong cơ thể. Trên thực tế, vỏ chuối còn chứa nhiều chất xơ hơn phần thịt.

Thường xuyên uống trà vỏ chuối có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ. Hơn thế nữa, vỏ chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời giúp cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể, giúp bảo vệ tim mạch và điều hòa nhịp tim.

Ngăn ngừa ung thư

Vỏ chuối chứa các hợp chất chống ung thư có khả năng làm giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Ngoài ra, vỏ chuối còn chứa hàm lượng lớn polyphenol và carotenoid, chất phytochemical có tính chống oxy hóa giúp ức chế tế bào ung thư.

Lấy vỏ chuối làm trà theo cách này uống mỗi ngày, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2
Trà vỏ chuối có khả năng ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, ngừa trầm cảm

Tryptophan có trong vỏ chuối giúp làm tăng nồng độ serotonin và dopamine, đây là 2 loại hoóc-môn có khả năng tăng hưng phấn và giúp giảm căng thẳng. Chính những kích thích tố này sẽ giúp cải thiện tâm trạng của bạn và điều chỉnh nồng độ hoóc-môn stress.

Theo một nghiên cứu, chiết xuất vỏ chuối có khả năng làm giảm các triệu chứng trầm cảm hiệu quả.

Giúp bạn ngủ ngon hơn

Uống trà vỏ chuối rất có lợi cho giấc ngủ của bạn. Vỏ chuối chứa tryptophan làm tăng mức serotonin, từ đó giúp làm dịu hệ thần kinh và đưa bạn vào giấc ngủ dễ dàng. Bên cạnh đó, vỏ chuối rất giàu kali và magiê có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lấy vỏ chuối làm trà theo cách này uống mỗi ngày, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 3
Trà vỏ chuối giúp bạn ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Chất xơ hòa tan và không hòa tan được tìm thấy trong vỏ chuối có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Bên cạnh đó, vỏ chuối chứa đến 40% lượng kali mà cơ thể cần hàng ngày. Dưỡng chất này rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể của bạn.

Cách làm trà vỏ chuối

Lựa những quả có vỏ chín, mỏng để làm trà. Nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ phần vỏ chuối, bạn nên cắt cả hai đầu và tách lấy phần vỏ.

Lấy vỏ chuối làm trà theo cách này uống mỗi ngày, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 4
Tách lấy phần vỏ rồi ngâm nước sôi khoảng 10 phút - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần vỏ chuối đã chuẩn bị vào nồi nước đã đun sôi khoảng 10 phút. Đợi đến khi nước nguội, thêm vào một chút quế là có thể thưởng thức ngay.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của vỏ chuối, chắc hẳn bạn sẽ giữ lại phần vỏ để làm trà thay vì vứt bỏ sau khi ăn đấy!

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