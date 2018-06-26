Bổ sung DHA cho bà bầu bằng 5 thực phẩm 'vàng' này để con thông minh ngay từ trong bụng mẹ

Đối với phụ nữ mang thai, việc bổ sung DHA đầy đủ sẽ thúc đẩy sự hình thành và phát triển não bộ thai nhi. Thời điểm quan trọng cần bổ sung đủ lượng DHA theo tiêu chuẩn là 3 tháng cuối thai kỳ và 5 năm phát triển đầu đời của trẻ.

DHA là tên viết tắt của axit béo không no Docosahexaenoic cực kỳ quan trọng đối với con người đặc biệt là sự phát triển trí não, thị giác, khả năng miễn dịch và loại bỏ nguy cơ dị ứng ở trẻ em. DHA, EPA, ALA là 3 loại axit béo omega 3 phổ biến nhất. Tuy nhiên, các lại axit béo này cơ thể con người không thể tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung thông qua dinh dưỡng và viên uống.

Để cung cấp nguồn DHA cần thiết trong thai kỳ, bà bầu hãy ưu tiên những thực phẩm dưới đây trong thực đơn ăn uống hàng ngày.

Theo nghiên cứu, những bà bầu bổ sung đầy đủ DHA trong thai kỳ sẽ sinh con có chỉ số thông minh cao hơn và khả năng tập trung tốt hơn so với những trẻ khác.

Cá

Thành phần DHA trong các loại cá sẽ giúp tăng cường lượng chất xám thai nhi, ngăn ngừa nguy cơ sinh non và sinh con thấp cân. Một số lại cá giàu DHA lành tính bà bầu có thể ăn như: Cá hồi, cá cơm, cá mòi, cá chim, cá chép, cá basa.

DHA có nhiều trong hầu hết các loại cá - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá biển tuy giàu DHA nhưng vẫn chứa một lượng thủy ngân nhất định. Dó đó, mẹ bầu chỉ nên ăn từ 2 – 4 bữa cá trong tuần. Đối với cá hồi, bà bầu chỉ nên ăn khoảng 300g/tuần để phòng tránh nguy cơ nhiễm độc thủy ngân.

Thịt gà

Thịt gà nổi tiếng là nguồn thực phẩm giàu protein động vật nhất. Ngoài ra, nguồn DHA, sắt cùng các chất dinh dưỡng khác trong thịt gà sẽ cung cấp đủ năng lượng cho bà bầu, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hình thành hệ thần kinh thai nhi.

Trứng

Lòng đỏ trứng gà là thực phẩm hàng đầu trong danh mục các thực phẩm giàu DHA và cholin. Hai thành phần này đóng vai trò quan trọng đối với bộ não thai nhi suốt thai kỳ.

Thường xuyên ăn lòng đỏ trứng gà sẽ giúp cơ thể bà bầu bổ sung nguồn DHA cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Ước tính trong 1 lòng đỏ trứng gà có chứa 17mg DHA. Ngoài ra, trứng gà còn giàu protein, sắt, axit folic.... Để đảm bảo an toàn, bà bầu nên ăn trứng gà đã chín hoàn toàn, không ăn trứng sống hoặc trứng chế biến lòng đào.

Sữa

Các sản phẩm sữa cho bà bầu thường ưu tiên bổ sung nhiều DHA nhằm hỗ trợ tốt cho quá trình hình thành ống thần kinh và phát triển não bộ thai nhi. Mẹ bầu nên uống 2 ly sữa mỗi ngày để đủ nhu cầu DHA trong từng giai đoạn. Nếu không uống được sữa bầu, chị em có thể uống các loại sữa tươi đã qua công đoạn tiệt trùng để bảo vệ sức khỏe.

Các loại hạt

Bổ sung DHA cho bà bầu từ các loại hạt là xu hướng phổ biến hiện nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài những bữa ăn chính, mẹ bầu cũng nên ưu tiên chọn thực phẩm giàu DHA cho các bữa ăn phụ. Các loại hạt óc chó, hạnh nhân, mắc ca, hạt điều… là những thực phẩm không thể thiếu nếu mẹ bầu muốn bổ sung nguồn DHA, folate, sắt, vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác.