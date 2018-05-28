Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng

Mẹ bầu 28/05/2018 17:17

Không quá khó để hầm được món chim bồ câu thơm ngon, bổ dưỡng cho bà bầu khi thực hiện theo những cách đơn giản dưới đây.

Vì sao bà bầu nên ăn thịt chim bồ câu?

Dân gian vẫn thường quan niệm thịt chim bồ câu hầm là món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thịt chim bồ câu vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ ngũ tạng, kiện tỳ vị, ích huyết, giải độc trừ phong. 

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh 1
Thịt chim bồ câu lành tính, vị ngọt cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Theo bảng Thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện dinh dưỡng quốc gia, thịt chim bồ câu ra ràng chứa 340 kcal; 17,5g protein; 30g lipid; 45g canxi; 5,4g sắt; 22g magie; 217g phốt pho; 199g kali; 54g natri và rất nhiều các vitamin thiết yếu khác (Vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C…). Đây là nguồn đạm bổ dưỡng, dễ tiêu hóa hơn so với các loại thịt bò, thịt gà và cá.

Chính vì hàm lượng dinh dưỡng cực cao này mà đa số các chị em đều tích cực ăn thịt chim bồ câu thời kỳ bầu bí. Chị em có thể nướng, nấu cháo, hầm bồ câu và ăn từ 1 – 2 bữa/tuần để an thai, bồi bổ cơ thể. 

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu

Nguyên liệu:

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh 2
Để món bồ câu hầm thơm ngon, bà bầu cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

- Chim bồ câu mới ra ràng: 2 con

- Thịt nạc xay: 100g

- Hạt sen: 100g

- Miến: 50g

- Nấm hương: 50g

- Mộc nhĩ: 50g

- Gừng, hành khô, hành lá, rau mùi

- Rượu trắng, gia vị

Sơ chế món ăn:

Bước 1: Chim bồ câu sau khi làm sạch để ráo nước. Sau đó ướp thịt chim với một chút muối, bột ngọt, hạt tiêu xay. Mẹ bầu nên trộn đều, thoa đều hỗn hợp gia vị lên bề mặt trong và ngoài thịt chim, để trong vòng 30 phút cho thịt bồ câu thấm gia vị.

Bước 2: Thịt nạc xay đem ướp trong vòng 15 phút với muối, bột ngọt, tiêu.

Bước 3: Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước từ 20 – 30 phút cho nở ra. Khi hạt sen mềm, mẹ bầu dùng tăm nhỏ loại bỏ tim sen.

Bước 4: Miến khô đem ngâm nước khoảng 5 phút, vớt ra để ráo rồi dùng kéo cắt khúc. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước nóng cho nở sau đó vớt ra thái nhỏ. Các loại rau gia vị rửa sạch, thái nhỏ để riêng.

Xem thêm:

- Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tẩm bổ, dưỡng thai

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh 3
Các nguyên liệu sau khi được sơ chế sẽ hầm cùng chim bồ câu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Mẹ bầu lấy các nguyên liệu sau khi đã sơ chế (thịt xay, miến, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô) cho vào tô to, nêm thêm gia vị rồi trộn đều. Hỗn hợp sau khi trộn đem nhét vào bụng chim bồ câu. Để cố định phần nhân đã dồn bên trong, mẹ bầu có thể dùng kim chỉ may hoặc dùng tăm ghim phần bụng bồ câu lại.

Thực hiện:

Chim bồ câu sau khi dồn nhân đem phi thơm với gừng trên chảo nóng. Sau đó, mẹ bầu trút chim bồ câu vào nồi, thêm hạt sen, nước lọc và một muỗng rượu trắng rồi bắc lên bếp hầm đến khi chín nhừ.

Mẹ bầu lưu ý chỉ nên cho lượng nước vừa đủ ngập mặt thịt và hầm với ngọn lửa nhỏ. Đến khi thịt chim chín mềm tiếp tục nêm gia vị cho vừa ăn, sau đó thêm hành lá, rau mùi, khuấy đều rồi tắt bếp.

Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh 4
Khi món bồ câu hầm còn nóng, bà bầu nên thưởng thức ngay để đảm bảo độ thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện theo cách trên, bà bầu đã có được món bồ câu hầm hạt sen thơm ngon nóng hổi giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe thai kỳ.  

Thực phẩm giàu axit folic cho bà bầu giúp thai nhi thông minh từ trong bụng mẹ

Thực phẩm giàu axit folic cho bà bầu giúp thai nhi thông minh từ trong bụng mẹ

Các thực phẩm giàu axit folic đóng vai trò quan trọng đối với mẹ bầu và thai nhi. Vì vậy, chị em nên tăng cường bổ sung các loại rau củ quả, ngũ cốc trước và trong quá trình mang thai giúp bé thông minh, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh trong ba tháng đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   cách hầm chim bồ câu cho bà bầu bồ câu hầm hạt sen cho bà bầu cách làm chim bồ câu hầm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen