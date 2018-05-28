Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu thơm ngon, bổ dưỡng

Theo bảng Thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện dinh dưỡng quốc gia, thịt chim bồ câu ra ràng chứa 340 kcal; 17,5g protein; 30g lipid; 45g canxi; 5,4g sắt; 22g magie; 217g phốt pho; 199g kali; 54g natri và rất nhiều các vitamin thiết yếu khác (Vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C…). Đây là nguồn đạm bổ dưỡng, dễ tiêu hóa hơn so với các loại thịt bò, thịt gà và cá.

Dân gian vẫn thường quan niệm thịt chim bồ câu hầm là món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thịt chim bồ câu vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ ngũ tạng, kiện tỳ vị, ích huyết, giải độc trừ phong.

Chính vì hàm lượng dinh dưỡng cực cao này mà đa số các chị em đều tích cực ăn thịt chim bồ câu thời kỳ bầu bí. Chị em có thể nướng, nấu cháo, hầm bồ câu và ăn từ 1 – 2 bữa/tuần để an thai, bồi bổ cơ thể.

- Thịt nạc xay: 100g

- Hạt sen: 100g

- Miến: 50g

- Nấm hương: 50g

- Mộc nhĩ: 50g

- Gừng, hành khô, hành lá, rau mùi

- Rượu trắng, gia vị

Sơ chế món ăn:

Bước 1: Chim bồ câu sau khi làm sạch để ráo nước. Sau đó ướp thịt chim với một chút muối, bột ngọt, hạt tiêu xay. Mẹ bầu nên trộn đều, thoa đều hỗn hợp gia vị lên bề mặt trong và ngoài thịt chim, để trong vòng 30 phút cho thịt bồ câu thấm gia vị.

Bước 2: Thịt nạc xay đem ướp trong vòng 15 phút với muối, bột ngọt, tiêu.

Bước 3: Hạt sen khô rửa sạch, ngâm với nước từ 20 – 30 phút cho nở ra. Khi hạt sen mềm, mẹ bầu dùng tăm nhỏ loại bỏ tim sen.

Bước 4: Miến khô đem ngâm nước khoảng 5 phút, vớt ra để ráo rồi dùng kéo cắt khúc. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước nóng cho nở sau đó vớt ra thái nhỏ. Các loại rau gia vị rửa sạch, thái nhỏ để riêng.

Xem thêm:

- Cách hầm chim bồ câu cho bà bầu tẩm bổ, dưỡng thai

Các nguyên liệu sau khi được sơ chế sẽ hầm cùng chim bồ câu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Mẹ bầu lấy các nguyên liệu sau khi đã sơ chế (thịt xay, miến, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô) cho vào tô to, nêm thêm gia vị rồi trộn đều. Hỗn hợp sau khi trộn đem nhét vào bụng chim bồ câu. Để cố định phần nhân đã dồn bên trong, mẹ bầu có thể dùng kim chỉ may hoặc dùng tăm ghim phần bụng bồ câu lại.

Thực hiện:

Chim bồ câu sau khi dồn nhân đem phi thơm với gừng trên chảo nóng. Sau đó, mẹ bầu trút chim bồ câu vào nồi, thêm hạt sen, nước lọc và một muỗng rượu trắng rồi bắc lên bếp hầm đến khi chín nhừ.

Mẹ bầu lưu ý chỉ nên cho lượng nước vừa đủ ngập mặt thịt và hầm với ngọn lửa nhỏ. Đến khi thịt chim chín mềm tiếp tục nêm gia vị cho vừa ăn, sau đó thêm hành lá, rau mùi, khuấy đều rồi tắt bếp.

Khi món bồ câu hầm còn nóng, bà bầu nên thưởng thức ngay để đảm bảo độ thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện theo cách trên, bà bầu đã có được món bồ câu hầm hạt sen thơm ngon nóng hổi giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe thai kỳ.