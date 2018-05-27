Điểm danh 3 cách trị mụn cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên cực kỳ hiệu quả

Ngày nay, có rất nhiều phương pháp đơn giản trong việc trị mụn cho bà bầu giúp các chị em xóa đi nỗi lo làn da bị xuống cấp khi bầu bí.

Các hormone nội tiết tố trong cơ thể tiết ra nhiều trong thời kỳ mang thai là nguyên nhân khiến bà bầu thường xuyên đối mặt với hiện tượng mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Để giữ an toàn cho con, nhiều mẹ bầu sẽ "nói không" với thuốc trị mụn. Thay vào đó, chị em có thể áp dụng các nguyên liệu tự nhiên.

Trước tiên, chị em cần chuẩn bị 1 củ nghệ, 1 trái chanh nhiều nước. Nghệ tươi đem rửa sạch, gọt vỏ, giã nát, thêm nước rồi trộn chung với nước cốt chanh. Dùng hỗn hợp nghệ tươi và nước cốt chanh bôi lên da mặt và cổ rồi đợi trong vòng 15 phút.

Chanh và nghệ nổi tiếng là những nguyên liệu có tác dụng diệt khuẩn, tính oxy hóa cao, sát trùng hiệu quả. Bà bầu có thể sử dụng hai nguyên liệu tự nhiên này trong việc trị mụn như sau:

Đối với các phương pháp tự nhiên đòi hỏi chị em phải có tính kiên trì. Thực hiện cách làm này trong vòng 3 tuần, tình trạng mụn trứng cá sẽ dần được cải thiện.

Bột yến mạch

Bột yến mạch là nguyên liệu trị mụn nổi tiếng của chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe, yến mạch còn có nhiều công dụng làm đẹp đặc biệt là chức năng trị mụn cho chị em thời kỳ bầu bí. Để trị mụn bằng bột yến mạch cho bà bầu, chị em có thể áp dụng một trong hai cách sau đây:

Cách 1: Rửa mặt với bột yến mạch hàng ngày. Vào mỗi buổi sáng, bà bầu cho 2 thìa cà phê bột yến mạch vào một ít nước ấm để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Tiếp đến, rửa mặt với hỗn hợp yến mạch đã pha rồi massage nhẹ nhàng trong vòng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cách 2: Chị em có thể đắp mặt nạ bột yến mạch với sữa tươi hoặc sữa chua theo tỷ lệ 1:1, tần suất 2 lần/tuần.

Kiên trì thực hiện cách trị mụn cho bà bầu bằng bột yến mạch, chị em không những "đánh bay" những đốm mụn khó ưa mà còn sở hữu làn da mềm mại, trắng hồng, không vết thâm và ngừa tình trạng mụn quay trở lại.

Rau má

Bà bầu có thể xay nhuyễn rau má rồi đắp lên vùng da bị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Rau má là loại rau gia vị ăn sống và là cây thuốc nam quý có tác dụng chữa các bệnh rôm sảy, mụn nhọt, táo bón, nóng trong người. Hoạt chất saponin của rau má còn có tác dụng sát trùng, kháng viêm, tái tạo da, trị mụn hiệu quả và được sử dụng trong nhiều loại dược phẩm trị mụn hiện nay.

Khi mặt nổi nhiều mụn, mẹ bầu chỉ cần lấy một nắm rau má tươi rửa sạch, bỏ rễ, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Tiếp đến dùng bã rau má đắp lên mặt, nằm thư giãn trong khoảng 15 phút để các tinh chất từ rau má thấm sâu vào các vùng da bị mụn. Cuối cùng, bà bầu rửa mặt sạch bằng nước mát.

Bà bầu bị mụn ngoài việc chữa trị bằng các nguyên liệu tự nhiên còn cần biết kết hợp với việc làm sạch da, chống nắng kèm theo chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế các thức ăn cay nóng, tránh căng thẳng thần kinh để đạt hiệu quả tối ưu.

Chúc chị em thành công với cách trị mụn cho bà bầu bằng phương pháp tự nhiên!