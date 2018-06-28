Nội tiết tố nữ có nhiệm vụ tiết ra các hormone và phối kết hợp với hệ thống thần kinh để điều chỉnh sự chuyển hóa và các chức năng sinh lý của cơ thể. Tuy nhiên, nếu sự cân bằng bị phá vỡ sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nội tiết.

Tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ bất kì chị em nào cũng có thể gặp phải, không giới hạn về độ tuổi. Điều này gây ra xáo trộn nhiều trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của phái đẹp.

- Sử dụng nhiều thuốc tránh thai hoặc thuốc ngừa thai. Thuốc tránh thai là estrogen tổng hợp, một khi dùng nó có thể làm tăng estrogen và giảm progesterone, gây mất cân bằng hormone ở nữ giới, gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ. Nhưng lý do chủ yếu vẫn là do sự mất cân bằng giữa 2 hormone chính là progesterone và estrogen. Đây là hai kích thích tố quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người phụ nữ. Ngoài ra, rối loạn nội tiết tố nữ cũng có thể do một số nguyên nhân sau gây ra:

- Căng thẳng, stress.

- Chế độ dinh dưỡng, ăn uống kém, không đủ chất.

- Môi trường sống, môi trường làm việc ô nhiễm.

- Dùng nhiều sản phẩm từ động vật hoặc phi hữu cơ cũng làm thay đổi estrogen.

Biểu hiện rối loạn nội tiết tố nữ

Số lượng nội tiết tố trong cơ thể của phụ nữ phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như tập thể dục, chế độ dinh dưỡng, quá trình rụng trứng. Vì thế theo từng tháng sẽ có sự khác nhau, tuy nhiên, nếu vượt qua ngưỡng cho phép, gây mất cân bằng thì sẽ bị rối loạn nội tiết tố nữ. Lúc đó, cơ thể của các chị em sẽ xuất hiện các biểu hiện sau:

Rối loạn nội tiết tố nữ có thể gây ra mụn. Ảnh internet

- Kinh nguyệt thất thường, lượng kinh nguyệt không đều, đau bụng nhiều trong kỳ kinh.

- Dễ nóng nảy, cáu gắt, tâm trạng thay đổi thất thường.

- Rối loạn nội tiết tố nữ gây mụn, sắc tố da thay đổi dễ bị nám, sạm…

- Tóc khô, dễ gãy rụng, bạc sớm. Đồng thời, móng tay, chân dễ gãy. Một số chị em còn gặp phải tình trạng rậm lông do thay đổi nội tiết tố nữ.

Rối loạn nội tiết tố nữ có nguy hiểm không?

Hiện nay, rất nhiều chị em còn chủ quan khi gặp phải tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ và cho rằng nó không nguy hiểm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không điều trị hiệu quả thì rối loạn nội tiết tố nữ sẽ gây ra hậu quả khôn lường như:

- Gây nên tình trạng mệt mỏi, suy giảm trí nhớ do chị em thường xuyên cảm thấy đau đầu, căng thẳng, mất ngủ đêm, khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút, không còn hứng thú.

- Rối loạn nội tiết tố nữ gia tăng nguy cơ bị vô sinh, làm giảm chức năng, hoạt động của buồng trứng, tử cung. Nếu bị rối loạn nội tiết tố nữ trong thời kỳ mang thai khiến thai nhi phát triển không bình thường, tăng nguy cơ bị sảy thai và sinh non.

- Khi nội tiết tố nữ trong cơ thể bị rối loạn, sự phát triển của tuyến vú cũng sẽ bị ảnh hưởng có thể gây ra bệnh ung thư vú. Ngoài ra, còn khiến chị em gặp phải các vấn đề khác như huyết áp cao, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, giảm ham muốn tình dục…

Cách chữa rối loạn nội tiết tố nữ

Để điều trị rối loạn nội tiết tố nữ hiệu quả thì chị em hãy áp dụng ngay các điều sau đây:

Bạn hãy đến gặp bác sĩ để có phương pháp chữa trị kịp thời. Ảnh internet

- Ngủ đúng giờ và đủ giấc, thường xuyên vận động kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để kích thích cơ chế sản sinh nội tiết tố trong cơ thể.

- Đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể về cách điều trị. Tùy theo mức độ của mỗi người mà bác sĩ có thể ứng dụng liệu pháp thay thế hormone hoặc bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc thảo dược, thực vật.

Rối loạn nội tiết tố nữ luôn là nỗi lo lắng của rất nhiều chị em phụ nữ. Vì vậy, phòng hơn chữa nên các chị em cần xây dựng nếp sống khoa học, lành mạnh để hạn chế ảnh hưởng của tình trạng này.