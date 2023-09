Rối loạn nội tiết tố nữ khiến cho cơ thể chị em mệt mỏi, xáo trộn trong đời sống sinh hoạt. Ảnh internet

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ. Nhưng lý do chủ yếu vẫn là do sự mất cân bằng giữa 2 hormone chính là progesterone và estrogen. Đây là hai kích thích tố quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người phụ nữ. Ngoài ra, rối loạn nội tiết tố nữ cũng có thể do một số nguyên nhân sau gây ra:

- Sử dụng nhiều thuốc tránh thai hoặc thuốc ngừa thai. Thuốc tránh thai là estrogen tổng hợp, một khi dùng nó có thể làm tăng estrogen và giảm progesterone, gây mất cân bằng hormone ở nữ giới, gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ.