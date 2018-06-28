Rối loạn nội tiết tố nữ và những nguy hiểm khôn lường kèm theo

Phụ nữ yêu 28/06/2018 11:24

Rối loạn nội tiết tố nữ là một điều đáng sợ đối với các chị em phụ nữ. Bởi nội tiết tố nữ rất quan trọng đối với sức khỏe của phái đẹp. Một khi bị rối loạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng hoạt động của buồng trứng, tử cung…

Tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ bất kì chị em nào cũng có thể gặp phải, không giới hạn về độ tuổi. Điều này gây ra xáo trộn nhiều trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của phái đẹp.

Tìm hiểu rối loạn nội tiết tố nữ là gì?

Nội tiết tố nữ có nhiệm vụ tiết ra các hormone và phối kết hợp với hệ thống thần kinh để điều chỉnh sự chuyển hóa và các chức năng sinh lý của cơ thể. Tuy nhiên, nếu sự cân bằng bị phá vỡ sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nội tiết.

Rối loạn nội tiết tố nữ khiến cho cơ thể chị em mệt mỏi, xáo trộn trong đời sống sinh hoạt
Rối loạn nội tiết tố nữ khiến cho cơ thể chị em mệt mỏi, xáo trộn trong đời sống sinh hoạt. Ảnh internet

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ. Nhưng lý do chủ yếu vẫn là do sự mất cân bằng giữa 2 hormone chính là progesterone và estrogen. Đây là hai kích thích tố quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người phụ nữ. Ngoài ra, rối loạn nội tiết tố nữ cũng có thể do một số nguyên nhân sau gây ra:

- Sử dụng nhiều thuốc tránh thai hoặc thuốc ngừa thai. Thuốc tránh thai là estrogen tổng hợp, một khi dùng nó có thể làm tăng estrogen và giảm progesterone, gây mất cân bằng hormone ở nữ giới, gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ.

- Căng thẳng, stress.

- Chế độ dinh dưỡng, ăn uống kém, không đủ chất.

- Môi trường sống, môi trường làm việc ô nhiễm.

- Dùng nhiều sản phẩm từ động vật hoặc phi hữu cơ cũng làm thay đổi estrogen.

Biểu hiện rối loạn nội tiết tố nữ

Số lượng nội tiết tố trong cơ thể của phụ nữ phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố như tập thể dục, chế độ dinh dưỡng, quá trình rụng trứng. Vì thế theo từng tháng sẽ có sự khác nhau, tuy nhiên, nếu vượt qua ngưỡng cho phép, gây mất cân bằng thì sẽ bị rối loạn nội tiết tố nữ. Lúc đó, cơ thể của các chị em sẽ xuất hiện các biểu hiện sau:

Rối loạn nội tiết tố nữ có thể gây ra mụn
Rối loạn nội tiết tố nữ có thể gây ra mụn. Ảnh internet

- Kinh nguyệt thất thường, lượng kinh nguyệt không đều, đau bụng nhiều trong kỳ kinh.

- Dễ nóng nảy, cáu gắt, tâm trạng thay đổi thất thường.

- Rối loạn nội tiết tố nữ gây mụn, sắc tố da thay đổi dễ bị nám, sạm…

- Tóc khô, dễ gãy rụng, bạc sớm. Đồng thời, móng tay, chân dễ gãy. Một số chị em còn gặp phải tình trạng rậm lông do thay đổi nội tiết tố nữ.

Rối loạn nội tiết tố nữ có nguy hiểm không?

Hiện nay, rất nhiều chị em còn chủ quan khi gặp phải tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ và cho rằng nó không nguy hiểm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không điều trị hiệu quả thì rối loạn nội tiết tố nữ sẽ gây ra hậu quả khôn lường như:

- Gây nên tình trạng mệt mỏi, suy giảm trí nhớ do chị em thường xuyên cảm thấy đau đầu, căng thẳng, mất ngủ đêm, khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút, không còn hứng thú.

- Rối loạn nội tiết tố nữ gia tăng nguy cơ bị vô sinh, làm giảm chức năng, hoạt động của buồng trứng, tử cung. Nếu bị rối loạn nội tiết tố nữ trong thời kỳ mang thai khiến thai nhi phát triển không bình thường, tăng nguy cơ bị sảy thai và sinh non.

- Khi nội tiết tố nữ trong cơ thể bị rối loạn, sự phát triển của tuyến vú cũng sẽ bị ảnh hưởng có thể gây ra bệnh ung thư vú. Ngoài ra, còn khiến chị em gặp phải các vấn đề khác như huyết áp cao, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, giảm ham muốn tình dục…

Cách chữa rối loạn nội tiết tố nữ

Để điều trị rối loạn nội tiết tố nữ hiệu quả thì chị em hãy áp dụng ngay các điều sau đây:

Bạn hãy đến gặp bác sĩ để có phương pháp chữa trị kịp thời
Bạn hãy đến gặp bác sĩ để có phương pháp chữa trị kịp thời. Ảnh internet

- Ngủ đúng giờ và đủ giấc, thường xuyên vận động kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để kích thích cơ chế sản sinh nội tiết tố trong cơ thể.

- Đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể về cách điều trị. Tùy theo mức độ của mỗi người mà bác sĩ có thể ứng dụng liệu pháp thay thế hormone hoặc bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc thảo dược, thực vật.

Rối loạn nội tiết tố nữ luôn là nỗi lo lắng của rất nhiều chị em phụ nữ. Vì vậy, phòng hơn chữa nên các chị em cần xây dựng nếp sống khoa học, lành mạnh để hạn chế ảnh hưởng của tình trạng này.

Phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông là người hưởng lợi nhiều nhất vì sao?

Phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông là người hưởng lợi nhiều nhất vì sao?

Yêu người phụ nữ nghiện chuyện ấy đàn ông cũng có cái lợi, nhất là giúp cho cả hai cởi mở hơn trong vấn đề tế nhị và xóa bỏ mọi rào cản để dễ dàng gần gũi nhau hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   rối loạn nội tiết tố nữ gây mụn rối loạn nội tiết tố nữ là gì rối loạn nội tiết tố nữ ở tuổi dậy thì khám rối loạn nội tiết tố nữ ở đâu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này