Những loại thuốc gây mệt mỏi và buồn ngủ

Sống khỏe 15/05/2022 16:12

Dù là thuốc được cấp phát theo đơn của bác sĩ hay thuốc không kê đơn thì lý do người ta dùng thuốc là để bảo vệ sức khỏe của mình. Tuy nhiên, những loại thuốc này thường gây ra tác dụng phụ như mệt mỏi hay buồn ngủ.

Những loại thuốc gây mệt mỏi và buồn ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù là thuốc được cấp phát theo đơn của bác sĩ hay thuốc không kê đơn thì lý do người ta dùng thuốc là để bảo vệ sức khỏe của mình. Tuy nhiên, những loại thuốc này thường gây ra tác dụng phụ. Một trong số đó là mệt mỏibuồn ngủ. Nếu bạn đột ngột tăng lượng cà phê hoặc ngáp thường xuyên hơn thì các loại thuốc sau đây có thể đang ảnh hưởng đến bạn.

Thuốc chống trầm cảm

Một tỷ lệ đáng kể những người bị trầm cảm dùng thuốc chống trầm cảm là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI). Loại thuốc này làm giảm chứng trầm cảm bằng cách điều chỉnh serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não và trên thực tế chất này cũng có vai trò gây buồn ngủ.

Mặc dù SSRI ít gây mệt mỏi hơn so với thuốc chống trầm cảm ba vòng (TCA), chúng vẫn gây ra trạng thái buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu bạn cảm thấy triệu chứng mệt mỏi càng trở nên nghiêm trọng thì tốt hơn là chỉ nên uống trước khi đi ngủ. Nếu bạn dùng thuốc vào ban đêm và bạn vẫn cảm thấy choáng váng vào ngày hôm sau, bạn có thể thay đổi thuốc bằng cách hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Thuốc kháng histamine

Nếu bạn bị dị ứng, thì thường sẽ được khuyên dùng các thuốc kháng histamine. Thuốc kháng histamine ban đầu được sử dụng như thuốc ngủ và dùng làm giảm các triệu chứng như ngứa, hắt hơi và sổ mũi bằng cách đối kháng với histamine gây dị ứng.

Tuy nhiên, dùng thuốc kháng histamine có thể làm giảm các phản ứng dị ứng nhưng nó cũng làm giảm hoạt động bình thường của não và có thể dẫn đến buồn ngủ.

Thuốc giảm lo âu

Benzodiazepine thường được sử dụng để giảm cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, nhóm thuốc này cũng gây ra tình trạng mệt mỏi. Thuốc an thần này liên kết với các thụ thể trong não và giải phóng một chất hóa học gọi là GABA. Khi GABA được tiết ra, nó sẽ gửi tín hiệu đến não để nghỉ ngơi, do đó làm giảm lo lắng căng thẳng trong thời gian ngắn.

(Theo Kormedi)

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