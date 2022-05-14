Hậu COVID, cần bổ sung các loại thực phẩm nào để sức khoẻ tốt như thuở đầu?

Sống khỏe 14/05/2022 17:37

Phục hồi sau điều trị Covid cho bệnh nhân hết sức quan trọng, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng phù hợp.

1. Đầu tiên, nhóm gia vị như tỏi, nghệ, gừng tốt cho phổi. Tỏi chứa một chất hoạt tính được gọi là allicin. Chất này chống lại nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi. Tỏi cũng có thuộc tính chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi toàn bộ cơ thể vì nhiều selen, dự phòng ung thư phổi. Gia vị này cũng tốt cho người bệnh hen và người bị bất cứ bệnh nhiễm trùng phổi nào.

Gừng là loại gia vị rất dễ kết hợp vào bữa ăn để thêm hương vị và tăng cường sức khỏe. Chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi - nguyên nhân dẫn tới các vấn đề sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Nghệ giúp giảm viêm phổi vì có đặc tính kháng viêm. Ngoài ra, gia vị này chứa một chất gọi là curcumin giúp loại bỏ những chất sinh ung thư.

2. Trà xanh: Trà xanh có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể giúp giảm viêm ở phổi. Loại trà này cũng có khả năng bảo vệ các mô phổi khỏi tác hại khi hít phải khói bụi.

3. Những loại vitamin và khoáng chất chống oxy hóa có tác dụng tốt với người bệnh cần hồi phục sau điều trị Covid như vitamin A, D, C, E và các chất khoáng như kẽm, sắt,... để chống viêm và nhiễm trùng. Rau củ quả là một trong những nguồn cung cấp các loại vitamin, chất xơ và khoáng chất rất tốt. Vitamin và chất khoáng là một trong những thành phần đóng một vai trò rất quan trọng giúp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh.Những loại rau màu xanh sẫm và hoa quả có màu vàng hoặc đỏ sẽ chứa nhiều vitamin A, E, C. Ngoài ra, rau củ quả còn góp phần giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn, hạn chế hấp thu cholesterol và ngăn ngừa táo bón. Nhu cầu của một người ăn rau xanh và hoa quả khoảng 400-600 gram/ngày/người.

Hậu COVID, cần bổ sung các loại thực phẩm nào để sức khoẻ tốt như thuở đầu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh nhóm thức phẩm trên, rau lá xanh có tác dụng bổ phổi như rau cải ngọt, rau bina, cải xoăn, bắp cải... Trong đó, bắp cải có tác dụng thanh nhiệt giải độc và giảm ho, rất thích hợp cho người bệnh bị viêm phổi. Ngoài ra, những người bệnh bị viêm nhiễm cũng có thể dùng nhiều bắp cải cùng chế độ ăn uống hợp lý để làm dịu cơn ho kéo dài hậu COVID-19.

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