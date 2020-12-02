Những loại thực phẩm giúp giảm đau bụng, ngăn ngừa mụn hiệu quả trong ‘ngày đèn đỏ’

Nếu bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng trong “ngày đèn đỏ”, bạn sẽ giảm đau bụng kinh hiệu quả.
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Không ít chị em thường gặp tình trạng da nổi mụn, đau bụng dữ dội khi đến ngày “dâu rụng”. Nguyên nhân là vì trong chu kỳ nguyệt san, các cơ tử cung phải co bóp mạnh để đẩy lớp nội mạc tử cung bong tróc ra bên ngoài gây ra tình trạng đau bụng kinh. Kèm theo đó là một số triệu chứng khác như đau nhức lưng, cơ thể mệt mỏi, nổi mụn…
Thay vì uống thuốc giảm đau, bạn hãy ưu tiên các phương pháp tự nhiên như chườm nóng hoặc bổ sung một số thực phẩm giúp giảm đau bụng kinh vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
Uống nước ấm
Khi bị đau bụng kinh, bạn có thể uống một ly nước ấm để cảm thấy thoải mái hơn, tránh bị đầy bụng và hạn chế tình trạng tích nước trong những “ngày đèn đỏ”. Đây là cách giảm đau được nhiều người áp dụng vì nước ấm sẽ giúp tử cung co thắt nhịp nhàng hơn, từ đó làm dịu cơn đau hiệu quả.
Sữa chua
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung 1200mg canxi hàng ngày sẽ giúp giảm khoảng 30% nguy cơ đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt so với người bổ sung ít canxi hơn.
Chính vì vậy, bạn có thể uống nhiều sữa hoặc ăn sữa chua để cung cấp đủ lượng canxi cần thiết cho cơ thể, giúp giảm đau lưng, đau bụng, căng tức ngực và ngăn ngừa nổi mụn.
Chuối và bơ
Khi cơ thể thiếu kali, bạn sẽ dễ bị đau bụng kinh hơn bình thường. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên bổ sung chuối và bơ vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Hàm lượng lớn kali có trong chuối và bơ giúp hạn chế tình trạng chuột rút, co thắt bụng và đau nhức người. Bên cạnh đó, hai loại quả này còn chứa hàm lượng vitamin cao giúp làn da mịn màng và căng mướt.
Bỏng ngô
Tâm trạng căng thẳng có thể là nguyên nhân dẫn đến đau bụng kinh do tử cung co bóp dữ dội. Lúc này, bạn có thể ăn một chút bỏng ngô để giải tỏa stress. Bởi lẽ, loại đồ ăn vặt này sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều serotonin – chất có tác dụng ổn định tâm trạng hiệu quả.
Trà hoa cúc
Không chỉ có tác dụng an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ, trà hoa cúc còn giúp hạn chế tình trạng chuột rút và những cơn đau bụng kinh khó chịu. Tốt nhất, bạn nên uống một tách trà hoa cúc nóng mỗi ngày để vừa tăng cường sức khỏe, vừa giảm mụn từ bên trong.
Ngoài những loại thực phẩm trên, bạn cần bổ sung thêm rau xanh và các loại hạt giàu omega 3 vào thực đơn trong những ngày đèn đỏ để tránh tình trạng mệt mỏi, khó chịu.