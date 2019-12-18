Mùa lạnh uống 1 ly nước chanh ấm mỗi ngày, cơ thể chị em sẽ thay đổi chóng mặt

Khi trời lạnh, khả năng trao đổi chất và hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, cơ thể dễ bị tăng cân và hệ miễn dịch cũng yếu hơn bình thường khiến bạn dễ bị cảm lạnh và mắc các bệnh truyền nhiễm.

Theo nghiên cứu, chanh có đặc tính kháng khuẩn cao, kháng virus tốt có khả năng giúp cải thiện hệ miễn dịch. Thói quen uống nước chanh ấm mỗi sáng sẽ hỗ trợ giảm cân , làm sạch ruột, gan đặc biệt trong mùa đông.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho hay, mỗi ngày uống 1 ly nước chanh ấm vào buổi sáng, bạn sẽ nhận được vô vàn tác dụng tuyệt vời cho cơ thể.

Chanh chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể đặc biệt là axit citric, canxi, vitamin C... giúp tăng khả năng miễn dịch và phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

Uống nước chanh ấm có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Duy trì thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng mùa đông giúp cải thiện gan, mật và hệ tiêu hóa, làm giảm độc tố vì nước chanh có nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Nước chanh ấm còn làm giảm triệu chứng ở những người bị trào ngược dạ dày hay khó tiêu, đầy hơi.

Nước chanh ấm mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Trong các loại thực phẩm, chanh được xem là loại quả có khả năng cải thiện hệ miễn dịch, đồng thời được sử dụng để phòng các bệnh thường gặp vào mùa lạnh như: cảm lạnh, cảm cúm hay sốt virus.

Chanh giàu kali kích thích não bộ, hệ thần kinh, kiểm soát huyết áp tốt. Ngoài ra, các vitamin trong chanh còn có tác dụng chống viêm, tốt cho người mắc các bệnh về đường hô hấp hay bị hen phế quản.

Uống nước chanh ấm giúp cơ thể hấp thu sắt, giảm đờm.

3. Lợi tiểu và tăng khả năng phục hồi chức năng

Uống nước chanh ấm khiến bạn đi tiểu nhiều, giúp đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể và tăng cường chức năng bài tiết của thận. Ngoài ra, nước chanh ấm còn kích thích gan và hỗ trợ giải độc đường ruột do axit citric trong chanh giúp tối đa hóa chức năng của enzyme.

Nước chanh giúp lợi tiểu và tăng khả năng phục hồi chức năng - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh ấm thúc đẩy khả năng tự chữa lành của cơ thể nhờ axit ascorbic (vitamin C). Dưỡng chất này giúp duy trì sức khỏe của xương, mô liên kết và sụn. Vitamin có tính kháng viêm nên có khả năng tự phục hồi vết thương trong thời gian ngắn.

4. Làm sạch da

Khi bị mụn do nóng, việc duy trì thói quen uống nước chanh ấm mỗi ngày có thể tăng cường chức năng giải độc gan. Ngoài ra, chanh còn có chất chống oxy hóa, giúp giảm nếp nhăn hay tàn nhang, cải thiện làn da, đặc biệt đối với những người trên 30 tuổi.

Sử dụng chanh làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

5. Bảo vệ răng miệng, hơi thở thơm mát

Răng miệng thường khô vào mùa đông do cơ thể thiếu nước. Tình trạng khô răng miệng làm gia tăng vi khuẩn, gây tình trạng viêm miệng, hôi miệng. Do đó, uống nước chanh ấm có thể giúp loại bỏ vi khuẩn trong khoang miệng, làm giảm hôi miệng, giảm đau răng và viêm nướu.

Lưu ý: Axit citric có thể làm mòn men răng. Do đó, sau khi uống nước chanh, hãy uống 1 ly nước lọc.

6. Giảm cân

Nước chanh giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa và trao đổi chất trong cơ thể, hạn chế cảm giác thèm ăn, giúp đốt cháy mỡ tốt hơn.

Những đối tượng không nên uống nước chanh ấm:

- Người bị các bệnh về dạ dày.

- Người bị đói bụng không nên uống nước chanh.

Nước chanh khiến bạn hạn chế cảm giác thèm ăn, đốt cháy mỡ tốt giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Người bị mệt mỏi, có cảm giác gai người cũng không nên dùng.

- Những người gặp các vấn đề về tiêu hóa như: tiêu chảy, đau bụng...

Lưu ý khi uống nước chanh:

- Không nên pha nước lạnh, cũng không nên pha quá nóng kẻo làm giảm tác dụng của chanh. Việc uống nước chanh sai cách có thể gây hại cho sức khỏe.

- Chỉ nên uống nước chanh khi pha với nước ấm, nhiệt độ hợp lý.

- Không uống trực tiếp nước chanh đặc vì nước chanh chứa hàm lượng axit rất cao sẽ gây hại cho dạ dày.

- Nước chanh tuy có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Bạn chỉ nên uống tối đa 2 ly nước chanh mỗi ngày.