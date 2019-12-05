Dấu hiệu tưởng chừng đơn giản ở bàn chân nhưng lại là cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe

Dưới đây là những dấu hiệu nguy hiểm ở bàn chân mà bạn nên chú ý:

Theo hiệp hội Y khoa Hoa Kì, phần lớn mọi người đều coi bàn chân là bộ phận ít quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng ở bàn chân tiết lộ nhiều vấn đề về sức khỏe và các bác sĩ khuyến cáo không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường .

Nếu ngón chân xuất hiện các nốt sưng đau bất chợt và kéo dài từ vài giờ tới vài ngày, bạn nên đi gặp bác sĩ. Bởi vì các vết sưng này có thể là dấu hiệu bạn đang gặp các vấn đề về tim do vi khuẩn. Rất may tình trạng này có thể chữa trị bằng các loại kháng sinh thông thường và không cần phải phẫu thuật.

Ngón chân sưng đau có thể liên quan tới các vấn đề về tim do vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

2. Da bàn chân có màu xanh hoặc tím

Khi thời tiết lạnh giá, da bàn chân dễ đổi thành màu xanh. Tuy nhiên, có những lúc dù cơ thể đủ ấm, da bàn chân vẫn đổi màu. Lúc này, bạn phải theo dõi và đi khám.

Theo nghiên cứu, do lượng oxy không cung cấp đủ cho chân nên màu sắc ở bàn chân thay đổi. Khi đó, có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường.

Da bàn chân thay đổi màu sắc, rất có thể bạn đã mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Phát ban

Da bị phát ban là một triệu chứng khá phổ biến. Các nốt phát ban có thể có màu đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc tím. Trong một vài trường hợp, nó có thể chỉ là một dạng dị ứng, gây ngứa ngáy khó chịu.

Tuy nhiên, phát ban cũng là dấu hiệu nguy hiểm ở bàn chân vì có thể đó là triệu chứng của các bệnh nghiêm trọng như các bệnh về mạch máu, tự miễn như bệnh lupus ban đỏ hay thấp khớp…

Phát ban ở da có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Bàn chân bị phù

Việc phù bàn chân có thể chỉ là do bạn đứng trong một thời gian dài. Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Bạn có thể đang phải đối mặt với:

- Bệnh tim mạch: Nhiều căn bệnh về tim khiến cho dịch tụ lại tại bàn chân.

- Vấn đề về hệ bạch huyết: Các mạch máu và hạch bạch huyết giúp đưa dịch đi khắp cơ thể. Khi có sự tắc nghẽn ở hệ bạch huyết sẽ khiến bàn chân bị phù.

Bàn chân bị phù cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

- Vấn đề về mạch máu: Nếu bàn chân bị phù, có thể các mạch máu đã bị tắc nghẽn và không đẩy được máu đi.

- Vấn đề về gan: Khi gan không tạo đủ protein cần thiết cho máu sẽ xảy ra hiện tượng bàn chân bị phù.

Nếu bạn nhận thấy có dấu hiệu bất thường ở bàn chân, tốt nhất hãy lập tức đi gặp bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời.