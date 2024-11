Mang gừng ngâm với giấm có ngay vị ‘thuốc quý’ mà nhà nào cũng cần

Gừng là gia vị rất quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Về mùa lạnh, gừng được dùng nhiều hơn để phòng cảm lạnh. Trong Đông y, gừng được chia thành 2 loại chính đó là gừng tươi (Sinh Khương) và gừng khô (Can Khương) với 2 dược tính cũng khác nhau.

Đặc điểm chung của gừng đó là có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn, ôn trung, cầm nôn, tiêu đàm, giải độc. Nó có công dụng chữa cảm mạo phong hàn, nôn và buồn nôn do tỳ vị hư hàn, các bệnh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chữa ho do ngoại cảm phong hàn hoặc ho lâu ngày do bị viêm phế quản cấp, mạn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích bất ngờ từ bài thuốc gừng ngâm giấm