Mắc những sai lầm này khi luyện tập thể thao, bạn đang vô tình làm tổn thương nặng nề đến 'cô bé'

Các chị em phụ nữ nên hạn chế chơi các môn thể thao hay thực hiện những bài tập có tác động trực tiếp đến vùng kín, ví dụ như chạy xe đạp thường xuyên. Các chuyên gia cho biết, khi đi xe đạp "cô bé" liên tục bị cọ xát và chịu áp lực do toàn bộ trọng lượng phần trên cơ thể dồn xuống.

Uống ít nước

Trong quá trình luyện tập, cơ thể sẽ mất một lượng nước đáng kể do quá trình bài tiết mồ hôi. Nếu không bổ sung đủ lượng nước bị thất thoát, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức do mất nước. Ngoài ra, việc vùng kín bên ngoài ẩm ướt do mồ hôi nhưng phía trong lại khô sẽ gây ngứa và có thể dẫn đến những bệnh viêm nhiễm nguy hiểm.

Vì thế, tốt nhất cứ khoảng sau 30 phút luyện tập, các nàng hãy bổ sung từ 250 - 500ml nước dù không có cảm giác khát để đảm bảo sức khỏe.

Quần tập quá chật

Quần tập bó sát, không thông thoáng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm nấm vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Việc chọn đồ tập sai cách là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, nấm vùng kín... Các bác sĩ phụ khoa giải thích, nếu chị em mặc quần tập quá chật cùng với chất liệu vải không thấm hút mồ hôi sẽ khiến "cô bé" bị ngộp và ẩm ướt trong nhiều giờ liền.

Hơn nữa, một chiếc quần bó sát sẽ cọ liên tục vào "cô bé" dễ gây ra những vết trầy xước, nếu không điều trị cẩn thận có thể dẫn đến nhiễm trùng rất nguy hiểm. Vì thế, các nàng nên lựa chọn quần tập rộng rãi, chất liệu thấm hút mồ hôi, co giãn tốt để vùng kín được thoải mái và an toàn trong quá trình tập luyện.

Không vệ sinh "cô bé" sau khi tập luyện

Sau khi tập luyện, cơ thể ra nhiều mồ hôi khiến vùng kín ẩm ướt, tạo môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn và nấm gây bệnh sinh sôi.

Do đó, nếu không làm vệ sinh và giữ vùng tam giác khô ráo ngay sau khi tập luyện, bạn dễ mắc các bệnh phụ khoa. Ngoài ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ bạn không nên mặc lại bộ đồ tập đầy mồ hôi để tránh các vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào "cô bé" gây hại cho sức khỏe.

Nên tắm rửa sạch sẽ sau khi luyện tập xong để đảm bảo an toàn cho 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết những sai lầm khi luyện tập thể thao làm tổn thương "cô bé" nói trên, các nàng hãy chú ý hơn và sớm có những thay đổi để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh.