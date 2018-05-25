Nếu thấy dịch âm đạo xuất hiện dấu hiệu này, đừng vội chủ quan vì bạn có thể mắc bệnh phụ khoa nguy hiểm

Sống khỏe 25/05/2018 11:04

Trong trường hợp dịch âm đạo tiết ra hàng ngày thay đổi về mùi và màu sắc, bạn cần tuyệt đối lưu ý vì rất có thể đây là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Bất kỳ hiện tượng khác lạ nào xuất hiện ở vùng kín cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Nếu không phát hiện kịp thời và có hướng điều trị phù hợp, bệnh có thể tiến triển nặng hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

Dịch âm đạo tiết ra hàng ngày nếu có mùi và màu sắc khác lạ, bạn cần theo dõi để tìm hiểu nguyên nhân. Nếu nghi ngờ trước dấu hiệu này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt vì chúng có thể là triệu chứng của nhiều bệnh phụ khoa.

Dịch âm đạo tiết ra bất thường là dấu hiệu bệnh gì?

Dịch âm đạo có mùi hôi và nhiều bọt

Nếu thấy dịch âm đạo xuất hiện nhiều bọt nhỏ, có mùi hôi tanh, đi kèm với triệu chứng ngứa ngáy thì rất có thể bạn đang gặp tình trạng nhiễm trùng âm đạo do nấm gây ra.  

Nguyên nhân là do sự tăng tiết dịch âm đạo khiến vi khuẩn xâm nhập, sinh sôi và phát triển mạnh mẽ, từ đó phá hủy sự cân bằng trong môi trường âm đạo.

Tốt nhất, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu thấy dịch âm đạo xuất hiện dấu hiệu này, đừng vội chủ quan vì bạn có thể mắc bệnh phụ khoa nguy hiểm - Ảnh 1
Đừng chủ quan khi dịch âm đạo có mùi hôi và nổi bọt li ti - Ảnh minh họa: Internet

Dịch âm đạo đặc quánh, có màu trắng đục

Dịch âm đạo màu trắng đục, đặc quánh, để lâu sẽ khô cứng lại có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo do sự thay đổi trong quá trình lưu thông khí huyết gây ra.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do vệ sinh vùng kín không đúng cách, mặc quần áo quá chật gây rối loạn chức năng và làm tắc nghẽn quá trình lưu thông máu, khí huyết của các cơ quan vùng chậu.

Dịch âm đạo có màu xanh, vàng như mủ

Nếu bạn gặp tình trạng dịch âm đạo có màu xanh, vàng như mủ thì đây là dấu hiệu sớm của nhiễm trùng cơ quan sinh sản, điển hình là bệnh viêm cổ tử cung mạn tính.

Khi vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín và phát triển sẽ làm hoại tử các tế bào biểu mô của cơ quan sinh sản cùng với tế bào nội mạc tử cung. Bệnh không được phát hiện và chữa trị kịp thời có thể dẫn đến vô sinh hoặc hình thành các khối u trong cổ tử cung.

Nếu thấy dịch âm đạo xuất hiện dấu hiệu này, đừng vội chủ quan vì bạn có thể mắc bệnh phụ khoa nguy hiểm - Ảnh 2
Dịch âm đạo vàng như mủ có thể là dấu hiệu viêm cổ tử cung mạn tính - Ảnh minh họa: Internet

Dịch âm đạo có lẫn máu

Dù không phải trong chu kỳ kinh nguyệt nhưng bạn vẫn gặp hiện tượng dịch âm đạo dính máu, kèm theo triệu chứng đau bụng âm ỉ kéo dài thì tuyệt đối không được chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh đó, một số tổn thương lành tính ở cơ quan sinh sản như polyp cổ tử cung, u xơ tử cung... có thể dẫn tới tình trạng dịch âm đạo có lẫn máu.

Nếu thấy dịch âm đạo xuất hiện dấu hiệu này, đừng vội chủ quan vì bạn có thể mắc bệnh phụ khoa nguy hiểm - Ảnh 3
Dịch âm đạo lẫn máu là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy dịch âm đạo có những dấu hiệu trên thì bạn cần đến bệnh viện để được kiểm tra sớm nhất có thể, tránh để lâu gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản về sau.

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