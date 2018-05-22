Mắc bệnh phụ khoa vì thói quen thường xuyên thức khuya, chị em nên từ bỏ ngay hôm nay

Sống khỏe 22/05/2018 11:01

Thói quen thức khuya không chỉ khiến làn da xấu đi, vóc dáng kém thon gọn mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Nhiều người thường có thói quen thức khuya để làm việc, đọc sách hoặc xem phim mà không hề biết rằng hành động này rất có hại cho sức khỏe.

Thường xuyên thức khuya sẽ gây cản trở quá trình trao đổi chất trong cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan nội tạng, từ đó gây ra hàng loạt những căn bệnh nguy hiểm, trong đó có cả bệnh phụ khoa.

Thói quen thường xuyên thức khuya gây bệnh phụ khoa

Nếu thường xuyên duy trì thói quen thức khuya, chị em có thể mắc phải những căn bệnh dưới đây:

Các bệnh viêm nhiễm vùng kín

Thường xuyên thức khuya dễ khiến bạn luôn ở tình trạng mệt mỏi, đồng thời còn làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể.

Thói quen thức khuya có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm vùng kín như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm khung xương chậu... Nguyên nhân gây ra các bệnh phụ khoa này là do sự mất cân bằng trong môi trường âm đạo, lượng vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi mạnh hơn và tiêu diệt các vi khuẩn có lợi.

Nếu không chăm sóc và điều trị đúng cách, viêm nhiễm vùng kín rất dễ tái phát. Để ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín, bạn nên từ bỏ thói quen thức khuya và luôn giữ gìn vùng kín sạch sẽ, khô thoáng để tránh các yếu tố tác động xấu gây hại tới vùng kín.

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Thường xuyên thức khuya làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nguyệt không đều

Liên tục thức khuya trong thời gian dài khiến hệ thần kinh của bạn gặp căng thẳng, từ đó dẫn đến rối loạn hoóc-môn estrogen. Đây chính là nguyên nhân làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Kinh nguyệt không đều có thể dẫn đến các hiện tượng như chậm kinh, mất kinh, rong kinh, máu kinh thay đổi về lượng và màu sắc… Về lâu dài, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Để chu kỳ kinh nguyệt diễn ra bình thường, bạn nên tránh thức khuya trong suốt thời gian dài.

Mắc bệnh phụ khoa vì thói quen thường xuyên thức khuya, chị em nên từ bỏ ngay hôm nay - Ảnh 2
Thức khuya trong thời gian dài dẫn đến rối loạn hoóc-môn estrogen - Ảnh minh họa: Internet

U xơ cổ tử cung

Thức khuya, ngủ muộn sẽ gây ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của bạn, đồng thời phá vỡ sự trao đổi chất trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến u xơ cổ tử cung.

Khi mắc bệnh, bạn có thể gặp một số triệu trứng như kinh nguyệt thay đổi, tăng tiết dịch âm đạo, huyết trắng ra nhiều, đau vùng bụng, khó chịu khu vực bàng quang, bụng dưới xuất hiện những cục nhỏ cứng…

Nếu nghi ngờ trước những dấu hiệu trên, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, tránh để lâu dẫn đến ung thư cổ tử cung rất nguy hiểm.

Mắc bệnh phụ khoa vì thói quen thường xuyên thức khuya, chị em nên từ bỏ ngay hôm nay - Ảnh 3
Bạn nên đi khám càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những tác hại khôn lường này của thói quen thức khuya, chắc hẳn bạn sẽ từ bỏ ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Bạn sẽ bỏ ngay thói quen nhổ lông nách bằng nhíp nếu biết trước những tác hại khôn lường này

Bạn sẽ bỏ ngay thói quen nhổ lông nách bằng nhíp nếu biết trước những tác hại khôn lường này

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thói quen dùng nhíp để nhổ lông nách tưởng chừng bình thường này lại có thể mang đến nhiều tác hại không ngờ cho sức khỏe.

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