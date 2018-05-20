Bạn sẽ bỏ ngay thói quen nhổ lông nách bằng nhíp nếu biết trước những tác hại khôn lường này

Nếu không cẩn thận, nhổ lông nách bằng nhíp có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, gây mụn bọc, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Nhổ lông nách bằng nhíp là cách làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa làm sạch tận gốc sợi lông, lâu phải wax lại hơn. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại khôn lường hơn mọi người tưởng.

Việc sử dụng những loại nhíp kém chất lượng hoặc không được vệ sinh kỹ càng có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, mụn bọc trên da sau khi sử dụng. Nguyên nhân là do lúc này vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào lỗ chân lông đang nở to, dẫn đến viêm nang lông và xuất hiện mụn mủ.

Dưới đây là những tác hại của thói quen nhổ lông nách bằng nhíp gây ra, chị em cần hết sức chú ý:

Dùng nhíp nhổ lông nách có thể gây mụn bọc, viêm nhiễm trên da - Ảnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ mắc ung thư vú

Nhiều chị em có thói quen sau khi nhổ lông nách bằng nhíp sẽ sử dụng luôn chất khử mùi. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến các chất hóa học trong sản phẩm khử mùi nhanh chóng xâm nhập qua lỗ chân lông đi sâu vào trong cơ thể, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Lông mọc ngược

Dùng nhíp để “dọn cỏ” vùng nách không đúng cách có thể khiến sợi lông mọc chéo, mọc ngược và không thoát được khỏi lỗ chân lông. Tình trạng này kéo dài có thể khiến vùng da dưới nách bị viêm nhiễm, xuất hiện mụn gây đau đớn.

Tình trạng lông mọc ngược do thói quen dùng nhíp - Ảnh minh họa: Internet

Mùi mồ hôi gia tăng

Thường xuyên dùng nhíp sẽ khiến lỗ chân lông nở to khiến vùng da dưới nách bị tổn thương và khó trở lại trạng thái ban đầu. Chính điều này sẽ khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn, nếu gặp bụi bẩn hoặc vi khuẩn bên ngoài sẽ làm gia tăng mùi cơ thể, gây khó chịu.

Da sần sùi, xỉn màu

Thói quen nhổ lông bằng nhíp sẽ khiến lông mọc trở lại cứng hơn. Bên cạnh đó, thói quen này còn khiến các vết thương vùng nách liên tục bị kích thích, cọ xát bằng tác động kéo, giật dẫn đến tình trạng vùng da dưới nách trở nên thâm sần, xỉn màu.

Về lâu dài, việc “dọn cỏ” bằng nhíp sẽ gây mất thẩm mỹ vùng da dưới nách, bạn sẽ ngại ngần không dám mặc những chiếc áo hai dây mát mẻ hay những bộ trang phục gợi cảm.

Thường xuyên dùng nhíp sẽ khiến vùng da trở nên sần sùi, kém mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Làm lỗ chân lông to ra

Khi phải chịu một lực tác động mạnh trong thời gian dài, lỗ chân lông sẽ giãn nở và khó quay về trạng thái ban đầu. Lỗ chân lông nở to còn khiến nhiều sợi lông mọc lên từ một lỗ chân lông, khiến lông mọc ngày càng dày hơn.

Trên đây là những tác hại khôn lường khi nhổ lông nách bằng nhíp, bạn nên từ bỏ ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe.